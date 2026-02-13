search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Animalul mic, viclean și agil care a inspirat mascotele Jocurilor Olimpice: Tina și Milo cuceresc inimile fanilor la Milano-Cortina

0
0
Publicat:

De la un mic animal sălbatic cu blană fină și ochi ageri, care cutreieră Alpii italieni, la erou de pluș iubit de sportivi și fani: Tina și Milo, mascotele oficiale ale Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, fac senzație în tribune și în magazinele oficiale, unde jucăriile de pluș s-au vândut atât de rapid, încât organizatorii au anunțat reînnoirea stocurilor, pe fondul cererii uriașe.

Hermina este un prădător FOTO: Wikipedia
Hermina este un prădător FOTO: Wikipedia

Hermina (Mustela erminea) face parte din familia mustelidelor, alături de vidre, dihorii și jderii, și este recunoscută pentru agilitatea și inteligența sa. Are un corp suplu, lung de 15–30 de centimetri, iar blana ei variază în funcție de sezon: maro vara și albă iarna, păstrând doar vârful cozii negru. Picioarele ei sunt scurte, iar coada (al cărei vârf este negru) măsoară între 6,5 și 12 cm, potrivit CNN.

În ciuda aspectului adorabil, hermina este un prădător extrem de eficient, capabil să vâneze prăzi de până la șase ori mai mari decât ea și să execute mișcări rapide, spectaculoase, care au atras atenția cercetătorilor ca fiind aproape „acrobatică”.

Animalul este răspândit în Europa, Asia și America de Nord, inclusiv în Alpii italieni, și a fost introdus în trecut în anumite regiuni pentru controlul altor specii.

Rezultatul a fost însă de multe ori devastator pentru fauna locală, datorită abilităților sale de înotător și vânător neobosit.

Istoria herminei este legată și de luxul european: blana albă, numită „ermine”, a fost mult timp râvnită de monarhii și aristocrați, fiind folosită pentru mantii și robe regale.

Fiecare punct negru de pe aceste mantii reprezenta vârful cozii unui animal, iar imaginea sa a devenit simbol al puterii și statutului.

Potrivit Wikipedia, În Evul Mediu hermina era considerată un animal de companie de lux, fiind adesea întâlnită la monarhi catolici, suverani pontifi și cardinali. O renumită reprezentare grafică este pictura „Dama cu hermină” de Leonardo da Vinci.  

Tina și Milo cuceresc inimile fanilor la Milano-Cortina 2026 FOTO: Milano-Cortina 2026 /FB
Tina și Milo cuceresc inimile fanilor la Milano-Cortina 2026 FOTO: Milano-Cortina 2026 /FB

Hermina devine superstar: Tina și Milo, mascotele Jocurilor Olimpice de Iarnă

Tina, mascota olimpică, inspirată de această specie, este adorată pentru zâmbetul său și energia debordantă, iar Milo, mascota paralimpică, cu blană maro și o labă lipsă, îi completează perfect. Cei doi sunt acompaniați de șase fulgi de zăpadă, numiți „Flo”, simbolizând spiritul olimpic și bucuria competiției.

Tina și Milo au devenit repede vedetele evenimentului: sportivi precum patinatoarea japoneză Kaori Sakamoto și schioarea freestyle Eileen Gu au interacționat cu mascotele, transformând jucăriile de pluș în suveniruri extrem de râvnite.

Potrivit specialiștilor, hermina este „un adevărat atlet al lumii animale”, capabilă să execute acrobații, să vâneze cu precizie și să se adapteze rapid în medii diferite.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
digi24.ro
image
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
stirileprotv.ro
image
Explozie a facturilor la gaze de la 1 aprilie. De ce comparatorul de oferte al ANRE poate fi înșelător și cum putem “citi“ costurile mascate din ofertele furnizorilor
gandul.ro
image
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
mediafax.ro
image
Jucătorii out din lot de la FCSB, antrenament pe „Ion Oblemenco”! Cum au apărut Cisotti şi Graovac. Video
fanatik.ro
image
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
libertatea.ro
image
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
antena3.ro
image
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
observatornews.ro
image
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
cancan.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
prosport.ro
image
Sâmbăta Morților 2026, explicată de preot. Câte farfurii se dau și ce se pune în pachetele de pomană
playtech.ro
image
Românul celebru cu care Mihai Stoica s-a împăcat după 18 ani. „Așa e la bătrânețe”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Interzis”. Kosovarii au dat verdictul și nu s-au ferit de cuvinte, după ce UEFA a schimbat adversarul României
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Pachetul de relansare economică, în detaliu. Măsuri fiscale și scheme de susținere pentru companii
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Medicii trag un semnal de alarmă, după ce un tânăr a murit de demență la doar 24 de ani. Simptomele pe care mulți le ignoră
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
FOTO 6 Schița Ansamblului Memorial International de la Barnova, Iași jpg
Proiect pentru realizarea unui Ansamblu Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova din județul Iași
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?