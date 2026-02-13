De la un mic animal sălbatic cu blană fină și ochi ageri, care cutreieră Alpii italieni, la erou de pluș iubit de sportivi și fani: Tina și Milo, mascotele oficiale ale Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, fac senzație în tribune și în magazinele oficiale, unde jucăriile de pluș s-au vândut atât de rapid, încât organizatorii au anunțat reînnoirea stocurilor, pe fondul cererii uriașe.

Hermina (Mustela erminea) face parte din familia mustelidelor, alături de vidre, dihorii și jderii, și este recunoscută pentru agilitatea și inteligența sa. Are un corp suplu, lung de 15–30 de centimetri, iar blana ei variază în funcție de sezon: maro vara și albă iarna, păstrând doar vârful cozii negru. Picioarele ei sunt scurte, iar coada (al cărei vârf este negru) măsoară între 6,5 și 12 cm, potrivit CNN.

În ciuda aspectului adorabil, hermina este un prădător extrem de eficient, capabil să vâneze prăzi de până la șase ori mai mari decât ea și să execute mișcări rapide, spectaculoase, care au atras atenția cercetătorilor ca fiind aproape „acrobatică”.

Animalul este răspândit în Europa, Asia și America de Nord, inclusiv în Alpii italieni, și a fost introdus în trecut în anumite regiuni pentru controlul altor specii.

Rezultatul a fost însă de multe ori devastator pentru fauna locală, datorită abilităților sale de înotător și vânător neobosit.

Istoria herminei este legată și de luxul european: blana albă, numită „ermine”, a fost mult timp râvnită de monarhii și aristocrați, fiind folosită pentru mantii și robe regale.

Fiecare punct negru de pe aceste mantii reprezenta vârful cozii unui animal, iar imaginea sa a devenit simbol al puterii și statutului.

Potrivit Wikipedia, În Evul Mediu hermina era considerată un animal de companie de lux, fiind adesea întâlnită la monarhi catolici, suverani pontifi și cardinali. O renumită reprezentare grafică este pictura „Dama cu hermină” de Leonardo da Vinci.

Hermina devine superstar: Tina și Milo, mascotele Jocurilor Olimpice de Iarnă

Tina, mascota olimpică, inspirată de această specie, este adorată pentru zâmbetul său și energia debordantă, iar Milo, mascota paralimpică, cu blană maro și o labă lipsă, îi completează perfect. Cei doi sunt acompaniați de șase fulgi de zăpadă, numiți „Flo”, simbolizând spiritul olimpic și bucuria competiției.

Tina și Milo au devenit repede vedetele evenimentului: sportivi precum patinatoarea japoneză Kaori Sakamoto și schioarea freestyle Eileen Gu au interacționat cu mascotele, transformând jucăriile de pluș în suveniruri extrem de râvnite.

Potrivit specialiștilor, hermina este „un adevărat atlet al lumii animale”, capabilă să execute acrobații, să vâneze cu precizie și să se adapteze rapid în medii diferite.