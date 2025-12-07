search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
Video Animalul care reapare în Europa după 400 de ani de absență: surprins în timp ce își construia adăpostul și strângea provizii pentru iarnă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un vizitator neașteptat a fost surprins într-o rezervație din Norfolk, în timp ce își construia adăpostul și aduna provizii pentru iarnă. Este prima dată după secole când un astfel de animal a fost observat în zonă.

video: rezervația Pensthorpe

„Acest animal a apărut pur și simplu în rezervația noastră. Nimeni nu știe de unde a venit, dar a găsit ceea ce eu consider un habitat perfect pentru el”, a declarat Richard Spowage, managerul rezervației Pensthorpe, lângă Fakenham.

El estimează că animalul locuiește într-o zonă izolată și aproape inaccesibilă a rezervației de aproximativ o lună, potrivit theguardian.

Primele semne ale prezenței sale au fost observate de un voluntar care a văzut bucăți mici de lemn în pădure. 

Bucăți de lemn adunate de castor FOTO: captura video
Bucăți de lemn adunate de castor FOTO: captura video

„La început m-am întrebat dacă un copil cu un topor a intrat în pădure. Dar după ce am descoperit bucăți de lemn la baza unui copac, am instalat camere de supraveghere care l-au surprins noaptea”, a povestit Spowage.

Castorul a fost observat în rezervație FOTO: rezervația Pensthorpe/FB
Castorul a fost observat în rezervație FOTO: rezervația Pensthorpe/FB

Specialiștii spun că animalul ar putea fi parte dintr-o populație care se reîntoarce treptat în sălbăticie.

„Ar putea fi un exemplar dispersat natural. În Anglia există în prezent 10 populații sălbatice individuale”, a spus Emily Bowen, purtătoare de cuvânt a Beaver Trust. 

Deși nu se știe dacă a ajuns singur sau cu ajutorul oamenilor, Spowage consideră că vizitatorul este binevenit.

„Din punctul nostru de vedere, este un animal sălbatic și are dreptul să fie aici”, a spus Emily Bowen.

Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
