Video O sportivă din SUA a primit peste 600 de oferte după ce a anunțat la Olimpiadă că își caută iubirea. Cine este Sophia Kirkby

În Satul Olimpic din Milano-Cortina, sportiva americană Sophia Kirkby a făcut furori. La 24 de ani, concurenta în proba de sanie și-a găsit propria modalitate de a combina aventurile sportive cu căutarea iubirii.

Competitoarea a folosit rețelele de socializare pentru a distribui un mesaj unic. „Voi concura la prima mea ediție a Jocurilor Olimpice ca singură și mi s-a părut distractiv să arăt cum o atletă experimentează latura romantică a Jocurilor”, a spus americanca, explicând că întrecerea ei se va încheia astăzi, 12 februarie, chiar înainte de Ziua Îndrăgostiților, și că acesta ar fi momentul perfect pentru a ieși la un cappuccino cu cineva.

Inițiativa, postată pe rețelele de socializare înainte de sosirea Sophiei la Jocurile din Italia, a atras rapid atenția multor atlete și fani: în primele zile, Kirkby a primit sute de mesaje, devenind virală online. Atleta a câștigat deja trei medalii la Campionatele Mondiale (argint la proba pe echipe la Altenberg 2024, două medalii de bronz la dublu la Winterberg 2022 și Altenberg 2024) și va concura astăzi la Milano Cortina 2026 în proba de dublu feminin, o disciplină olimpică aflată de debut, unde va face pereche cu Chevonne Forgan.

Ideea fetei de peste Ocean nu este în întregime originală: alegerea ei de a-și împărtăși viața amoroasă în timpul Jocurilor Olimpice amintește de Lindsey Vonn, care la Beijing 2018 a întrebat prin intermediul rețelelor de socializare dacă cineva este disponibil să petreacă Ziua Îndrăgostiților cu ea. În cazul lui Kirkby, experimentul pare să fi dat rezultatul dorit: americanca a primit peste 600 de mesaje pe rețelele de socializare și și-a aranjat deja două întâlniri de Ziua Îndrăgostiților.