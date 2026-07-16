 Aceste „clădiri invizibile” sunt ascunse în deșert. „Când ajungi acolo, simți cât de departe ești de orice urmă de civilizație” | adevarul.ro
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Aceste „clădiri invizibile” sunt ascunse în deșert. „Când ajungi acolo, simți cât de departe ești de orice urmă de civilizație”

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De la castele transformate în hoteluri și până la piscine infinite de dimensiuni olimpice suspendate la aproape 300 de metri înălțime, resorturile de lux sunt, de regulă, concepute pentru a atrage toate privirile.

Clădiri ascunse în deșert
Clădiri ascunse în deșert FOTO: X

În Namibia, unele dintre cele mai exclusiviste destinații sunt construite urmărind un scop aparent paradoxal: să fie cât mai greu de observat, potrivit CNN.

Așa-numita „arhitectură invizibilă” câștigă tot mai mult teren în această țară din sudul Africii. Resorturile de lux încearcă să ofere o formă aparte de exclusivitate, integrându-se aproape complet în unele dintre cele mai izolate peisaje ale regiunii.

Resorturi construite să dispară în peisaj

Puține locuri de pe planetă sunt mai izolate decât Coasta Scheletelor (Skeleton Coast), o întindere de aproximativ 500 de kilometri, unde dune uriașe de nisip se întâlnesc cu țărmuri presărate cu epave.

Printre navele abandonate se plimbă lei, elefanți și chiar rechini, iar epavele ruginite reprezintă aproape singurele urme ale prezenței umane în acest loc supranumit „Porțile Iadului”. Totuși, dacă privești cu atenție prin ceața care vine dinspre Oceanul Atlantic, poți descoperi zece construcții ascunse în Parcul Național Skeleton Coast.

Este vorba despre Shipwreck Lodge, un complex de cabane luxoase proiectate să semene cu vasele eșuate care au dat numele regiunii, alături de oasele albite ale balenelor și focilor aduse la mal în perioada vânătorii de balene.

Deschis în 2018, complexul este creația renumitei arhitecte namibiene Nina Maritz, care și-a propus să recreeze sentimentul disperat al marinarilor naufragiați, aflați în căutarea unui adăpost în urmă cu sute de ani.

Arhitectura care pune natura pe primul loc

Când ajungi acolo, simți cu adevărat cât de departe ești de orice urmă de civilizație. Este unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă”, a declarat Maritz pentru CNN.

Arhitecta spune că și-a dorit ca turiștii să trăiască aceeași senzație de ușurare pe care o simțeau marinarii atunci când găseau un refugiu după ore întregi petrecute în soare, nisip și vânt.

Cabanele sunt dotate cu paturi king-size, băi private și conexiune Wi-Fi, oferind un confort incomparabil față de adăposturile improvizate de marinarii de odinioară.

Totuși, aspectul lor simplu nu este întâmplător. Maritz consideră că orice construcție amplasată în natură trebuie să rămână în plan secund.

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