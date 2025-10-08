Articol publicitar

Accesoriile care schimbă orice ţinută: 5 variante ieftine & cool

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Accesoriile pot părea neînsemnate când vine vorba de outfit-uri reuşite, însă lucrurile nu stau deloc aşa. Chiar dacă hainele pun bazele ţinutelor, accesoriile sunt acelea care te ajută să personalizezi şi să defineşti ţinutele, ba chiar unele dintre ele îţi sunt şi utile în viaţa de zi cu zi. Spre exemplu, geanta sau fularul se număra printre acele accesorii 100% utile, cu un rol bine defiinit.

adevarul ro genti guess jpg

Ca să dai viaţa ţinutelor tale fără prea mari bătăi de cap, uite 5 variante de accesorii cool şi accesibile pe care trebuie să le ai:

Cerceii midi

O pereche de cercei de dimensiuni medii, cu un design clasic, fie inspirat de natură, fie inspirat de forme geometrice, poate scoate uşor din anonimat tot felul de ţinute. Cauta un model din argint, aur sau oţel inoxidabil, care să reziste cât mai bine în timp. Îţi doreşti o variantă de dimensiuni medii, potrivită stilului tău, astfel încât să meargă atât cu rochii elegante, cât şi cu ţinute de zi alcătuite din jeanşi, cămăşi ori tricouri.

Blush-ul cremos şi glowy

Uneori, n-ai nevoie de o bijuterie, o geantă sau o haină ca să dai culoare unui outfit. Totul se poate rezolva c-un blush colorat, strălucitor, pe care-l aplici uşor, în câteva secunde. Un fard de obraz cremos e ideal ca să dai culoare unei ţinute, fără să cheltui prea mult bani. Îndreaptă-te către nuanţe precum roz, corai, mocha, zmeură său trandafiriu şi texturi de jeleu, unt sau balsam.

Geanta colorată

Hainele în tonuri neutre au o mulţime de avantaje: se curăţă uşor, rezistă bine în timp, nu se demodează şi se asortează uşor cu nenumărate alte piese. Totuşi, cum dai o pată de culoare ţinutelor când nuanţele neutre sunt la putere? Ei bine, accesoriile colorate sunt soluţia. Spre exemplu, un rucsac de damă ori o geantă mini/midi într-o nuanţă tare, precum roz, oranj, albastru, verde, turcoaz sau roşu poate da viaţa multor ţinute, atât de zi, cât şi de seară. O poţi purta cu tricouri lejere, pulovere cu croi clasic, rochii de seară ori de zi, jeanşi ori seturi în două piese.

Dacă vrei un model care rezistă excelent în timp, fără să se demodeze, îndreaptă-te către genţi Guess. Genţile Guess în culori tari se pretează pentru o mulţime de outfit-uri, atât de zi, cât şi de seară.

Şalul din caşmir/lână

Caşmirul şi lâna se numără printre cele mai calitative materiale naturale, în special pentru sezonul rece. Rezistă bine în timp, sunt plăcute la atingere şi ţin cu adevărat de cald. Ca să le faci loc în dressing fără să spargi puşculiţa, începe cu un şal dintr-un astfel de material. E perfect pentru outfit-uri casual, elegante sau chiar sport, dacă alegi seturi din două piese. Vestea şi mai bună? Îl poţi achiziţiona la preţuri accesibile dacă optezi pentru variante second hand.

Rujul roşu

Rujul roşu te ajută să dai o pată de culoare, feminitate şi senzualitate oricărei ţinute, fie că optezi pentru o variantă gloss, fie că optezi pentru o variantă satinată, hidratanta sau măta. Caută un ruj roşu într-o nuanţă adecvată tenului şi părului tău, pe care să îl poţi aplica uşor, fără prea mari bătăi de cap. Aplică-l ori de câte ori îţi doreşti un outfit îndrăzneţ şi elegant, indiferent că mergi la birou, la party, la date sau la shopping.

Pentru un look de zi clasic, în care rujul roşu să fie vedetă, asortează o cămaşă albă oversize cu jeanşi boyfriend din denim albastru, balerini sau stiletto şi o geantă Guess mini. Genţile Guess în tonuri neutre sunt perfecte pentru ţinute cu iz clasic.

Dă viaţa ţinutelor tale cu ajutorul accesoriilor versatile şi cool, precum rujul roşu sau geantă colorată. O garderobă minimalistă, cu piese simple şi uşor de asortat între ele, merge de minune cu accesorii deosebite, precum cele de mai sus. Fie că optezi pentru un produs de make-up, fie că optezi pentru un şal sau o pereche de cercei, caută acele accesorii care te reprezintă.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
LIVE UDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Probleme în 20 de județe din cauza furtunilor. Când expiră codul roșu
stirileprotv.ro
image
Atenție la volan pe timp de ploaie! Ce nu au voie să facă șoferii și cât de mari sunt amenzile
gandul.ro
image
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
mediafax.ro
image
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de milioane de euro
fanatik.ro
image
VIDEO. Am văzut cum se reciclează hainele second hand în cel mai mare centru de sortare din Europa de Est, deschis în Bulgaria. Manager: „În fabrica noastră lucrează aproape numai femei”
libertatea.ro
image
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”
digi24.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Un nou „Transfăgărășan” se construiește în România: Investiția va lega trei județe și va costa 90 milioane euro
antena3.ro
image
Au fost justificate măsurile şi avertizările înaintea Ciclonului Barbara? Explicaţiile climatologului
observatornews.ro
image
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
cancan.ro
image
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
prosport.ro
image
Ce urmează după codul roşu de ploi, conform ANM? Când cresc iar temperaturile
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
A murit Constantin Paiu! Regretatul om de teatru s-a stins la 89 de ani
kanald.ro
image
Acvaplanarea: ce este, semnele pericolului pe șosea și cum o eviți în siguranță
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Codul Roşu continuă, ce se întâmplă cu şcolile în Bucureşti de joi. Ministrul Educaţiei a făcut anunţul oficial
romaniatv.net
image
Soluția ANRE pentru prețuri mai mici la energie. Cum ar putea fi calculate facturile
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții în Adunarea Generală FRF! Răzvan Burleanu și-a pierdut cumpătul: „Pentru mine sunteți un maimuțoi!”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Cum a reacționat Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după căsătoria lui din Maldive cu Andreea: „Mă simt prost...”
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Meghan Markle foto profimedia jpg
Neliniște la palat! Ce crede familia regală britanică despre apariția lui Meghan Markle la Săptămâna Modei de la Paris
okmagazine.ro
Joan Collins foto Profimedia, Instagram jpg
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria

Click! Pentru femei

image
Soacră mare la 92 de ani! Actrița Joan Collins și-a condus unicul fiu la altar

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani