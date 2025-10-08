Accesoriile care schimbă orice ţinută: 5 variante ieftine & cool

Accesoriile pot părea neînsemnate când vine vorba de outfit-uri reuşite, însă lucrurile nu stau deloc aşa. Chiar dacă hainele pun bazele ţinutelor, accesoriile sunt acelea care te ajută să personalizezi şi să defineşti ţinutele, ba chiar unele dintre ele îţi sunt şi utile în viaţa de zi cu zi. Spre exemplu, geanta sau fularul se număra printre acele accesorii 100% utile, cu un rol bine defiinit.

Ca să dai viaţa ţinutelor tale fără prea mari bătăi de cap, uite 5 variante de accesorii cool şi accesibile pe care trebuie să le ai:

Cerceii midi

O pereche de cercei de dimensiuni medii, cu un design clasic, fie inspirat de natură, fie inspirat de forme geometrice, poate scoate uşor din anonimat tot felul de ţinute. Cauta un model din argint, aur sau oţel inoxidabil, care să reziste cât mai bine în timp. Îţi doreşti o variantă de dimensiuni medii, potrivită stilului tău, astfel încât să meargă atât cu rochii elegante, cât şi cu ţinute de zi alcătuite din jeanşi, cămăşi ori tricouri.

Blush-ul cremos şi glowy

Uneori, n-ai nevoie de o bijuterie, o geantă sau o haină ca să dai culoare unui outfit. Totul se poate rezolva c-un blush colorat, strălucitor, pe care-l aplici uşor, în câteva secunde. Un fard de obraz cremos e ideal ca să dai culoare unei ţinute, fără să cheltui prea mult bani. Îndreaptă-te către nuanţe precum roz, corai, mocha, zmeură său trandafiriu şi texturi de jeleu, unt sau balsam.

Geanta colorată

Hainele în tonuri neutre au o mulţime de avantaje: se curăţă uşor, rezistă bine în timp, nu se demodează şi se asortează uşor cu nenumărate alte piese. Totuşi, cum dai o pată de culoare ţinutelor când nuanţele neutre sunt la putere? Ei bine, accesoriile colorate sunt soluţia. Spre exemplu, un rucsac de damă ori o geantă mini/midi într-o nuanţă tare, precum roz, oranj, albastru, verde, turcoaz sau roşu poate da viaţa multor ţinute, atât de zi, cât şi de seară. O poţi purta cu tricouri lejere, pulovere cu croi clasic, rochii de seară ori de zi, jeanşi ori seturi în două piese.

Dacă vrei un model care rezistă excelent în timp, fără să se demodeze, îndreaptă-te către genţi Guess. Genţile Guess în culori tari se pretează pentru o mulţime de outfit-uri, atât de zi, cât şi de seară.

Şalul din caşmir/lână

Caşmirul şi lâna se numără printre cele mai calitative materiale naturale, în special pentru sezonul rece. Rezistă bine în timp, sunt plăcute la atingere şi ţin cu adevărat de cald. Ca să le faci loc în dressing fără să spargi puşculiţa, începe cu un şal dintr-un astfel de material. E perfect pentru outfit-uri casual, elegante sau chiar sport, dacă alegi seturi din două piese. Vestea şi mai bună? Îl poţi achiziţiona la preţuri accesibile dacă optezi pentru variante second hand.

Rujul roşu

Rujul roşu te ajută să dai o pată de culoare, feminitate şi senzualitate oricărei ţinute, fie că optezi pentru o variantă gloss, fie că optezi pentru o variantă satinată, hidratanta sau măta. Caută un ruj roşu într-o nuanţă adecvată tenului şi părului tău, pe care să îl poţi aplica uşor, fără prea mari bătăi de cap. Aplică-l ori de câte ori îţi doreşti un outfit îndrăzneţ şi elegant, indiferent că mergi la birou, la party, la date sau la shopping.

Pentru un look de zi clasic, în care rujul roşu să fie vedetă, asortează o cămaşă albă oversize cu jeanşi boyfriend din denim albastru, balerini sau stiletto şi o geantă Guess mini. Genţile Guess în tonuri neutre sunt perfecte pentru ţinute cu iz clasic.

Dă viaţa ţinutelor tale cu ajutorul accesoriilor versatile şi cool, precum rujul roşu sau geantă colorată. O garderobă minimalistă, cu piese simple şi uşor de asortat între ele, merge de minune cu accesorii deosebite, precum cele de mai sus. Fie că optezi pentru un produs de make-up, fie că optezi pentru un şal sau o pereche de cercei, caută acele accesorii care te reprezintă.