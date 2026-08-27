 Horoscop vineri, 28 august. Săgetătorii au noroc la bani, iar Taurii trebuie să încetinească ritmul | adevarul.ro
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Horoscop vineri, 28 august. Săgetătorii au noroc la bani, iar Taurii trebuie să încetinească ritmul

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Vineri, 28 august 2026, unele zodii primesc vești bune în plan financiar și profesional, în timp ce alți nativi trebuie să fie mai atenți la relațiile cu cei din jur sau să încetinească un pic ritmul.

horoscop jpg
Foto: arhivă

Berbec

Iubire - Învățați de la prieteni sau partener. Dacă le cereți părerea, primiți sfatul optim.

Sănătate - Consumați alimente care știți că vă energizează. Nivelul de energie trebuie suplimentat din exterior.

Bani - Fiți atenți pentru a nu rata oportunitățile. Sunteți ambițios și vi se poate propune o funcție superioară.

Taur

Iubire - Vă simţiţi sufocat de partener. Explicaţi diplomat despre ce traversați şi ieşiţi cu grupul personal de amici.

Sănătate - Vedeţi ce lipseşte. Rezultatele dietei sau antrenamentului nu sunt chiar cele sperate.

Bani - Încetiniţi ritmul. Lăsaţi timp ideilor să se aşeze!

Gemeni

Iubire - Sunteți încrezător, aveți carismă, iar prietenii se aliniază după preferințele voastre pentru timpul liber.

Sănătate - Vă reveniți după stări fizice neplăcute. Aveți răbdare și fiți blând cu corpul. Nu forțați limitele.

Bani - Atrageți noi clienți și asta aduce rezultate pozitive pentru afacere. Obțineți profit.

Rac

Iubire - Aveți abilitatea de a ieși cu reputația nepătată, chiar dacă lucrurile par să meargă contrar dorințelor.

Sănătate - Tăria mentală vă permite să nu lăsați nici unul din factorii externi să vă afecteze credința în tratamentele începute.

Bani - Întrebați de ce și sondați mai adânc motivația din spatele unor cheltuieli ale partenerilor. Inițiați discuții.

Leu

Iubire - Primiți semnale despre adevărata față a persoanelor pe care le aveți în preajmă. Sunteți norocos pentru că aveți măcar un prieten adevărat.

Sănătate - Motivația interioară e cea care determină starea de bine. Gândurile schimbă dispoziția și starea.

Bani - Cereți să discutați cu superiorii pentru a lămuri unele detalii lăsate la voia întâmplării și a urma instrucțiunile.

Fecioară

Iubire - Vi se oferă gesturi de afecţiune, emoţie şi e indicat să răspundeţi cu entuziasm, să vă arătaţi deschiderea şi reciprocitatea.

Sănătate - Prea multă muncă şi prea puţin divertisment acum pot răbufni. Vă plictisiţi, aveţi nevoie de puţină detensionare.

Bani - Beneficiaţi de promoţii sau cei din jur vă ajută să vă îndepliniţi dorinţele de moment.

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* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

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