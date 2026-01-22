Horoscop vineri, 23 ianuarie. Nu forțați succesul și mâna destinului. Unii nativi simt nevoia de confort emoțional și intimitate

Potrivit Horoscopului de vineri, 23 ianuarie, o zodie se simte vulnerabilă și fac achiziții inutile, fără simț practic. De asemenea, un nativ visează la vacanțe alături de parteneră. Lorina, astrologul Click!, a pregătit previziunile complete.

Berbec

Iubire - Confruntați-vă fără teamă cu o situație delicată referitoare la un iubit supărat.

Sănătate - Trebuie să vă relaxați și să dormiți cât e nevoie, pentru a vă întineri corpul.

Bani - Dacă încercați să forțați succesul și mâna destinului, se poate întâmpla exact contrariul.

Taur

Iubire - Încetiniți ritmul și petreceți timp cu persoanele apropiate, care vă cunosc. Gestionați-vă dispoziția mai puțin veselă.

Sănătate - Căutați echilibrul. Mediul de acasă vă oferă șansa la relaxare. Practicați activitate fizică ușoară, în ritmul propriu.

Bani - Banii asigură doar existența, dar nu asigură fericirea. Extindeți dărnicia către comunitatea din care faceți parte.

Gemeni

Iubire - În relația personală, ceva o să vă constrângă, fie ea și o stare de plictiseală.

Sănătate - Toată iarna rămâne valabilă atenționarea de vestimentație corespunzătoare dacă plecați la drum.

Bani - Este bine să vă gândiți la cum puteți obține bonusuri suplimentare.

Rac

Iubire - Aveți prieteni dragi pe care vă puteți baza. Organizați mici suprize, fără a aștepta să fie neapărat o ocazie specială.

Sănătate - Sunteți adaptabil, dispus să faceți compromisuri, acceptați mai ușor schimbările impuse fie de o afectivitate, fie de specialiști în domeniu.

Bani - Vă implicați mai mult în activitatea profesională și căutați metode suplimentare de sporire a bugetului.

Leu

Iubire - Vreți să mergeți în multe locuri,să vizitați, iar cei dragi abia pot să țină pasul.

Sănătate - Aveți energie, încredere în sine,dar nu fiți impulsiv. Sensibilitatea digestivă vă poate pune probleme.

Bani - Vă ocupați de nevoile celorlalți în primul rând și cheltuiți pentru a fi mulțumiți ei. Abia apoi vă gândiți la propria persoană.

Fecioară

Iubire - Ceilalți vă percep mai secretos, mai retras și vi se reproșează reținerea față de ceilalți.

Sănătate - Aveți nevoie de relaxare, timp acordat pentru propriul corp și ar fi indicat să luați o pauză de la telefon!

Bani - Țintiți sus, și nu faceți compromisuri la calitatea produselor achiziționate. Mai bine puțin, dar bun.

