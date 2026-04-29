Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul de la ora 16.00

Video Orașul din Europa care are prima cafenea condusă de un AI. Erori bizare în administrare: a comandat 15 kg de roșii, ulei de gătit

O cafenea deschisă recent într-un cartier rezidențial din Stockholm a devenit subiect de interes internațional după ce s-a aflat că este administrată integral de o inteligență artificială numită „Mona”, bazată pe Google Gemini, care a generat deja primele erori în funcționare.

Prima cafenea AI din Europa Foto: X
La prima vedere, cafeneaua nu iese cu nimic în evidență: design minimalist, pereți gri, câteva mese simple decorate cu plante și o atmosferă tipică unui local urban modern. În spatele tejghelei însă, lucrurile sunt cu totul diferite. Aici lucrează Kajetan Grzelczak, unul dintre angajații recrutați direct de „Mona”, managerul AI care coordonează totul, scrie ndtv.

Potrivit echipei de proiect, după ce spațiul a fost închiriat, AI-ul a primit un capital inițial și misiunea de a administra cafeneaua profitabil. „Mona” a luat decizii privind furnizorii, a creat meniul, a solicitat autorizațiile necesare și a organizat aprovizionarea zilnică.

Mai mult, sistemul a identificat nevoia de personal uman, a publicat anunțuri de angajare pe platforme precum Indeed și LinkedIn și a susținut interviuri telefonice. În urma acestui proces, a angajat două persoane pentru prepararea cafelei.

Kajetan Grzelczak spune că inițial a crezut că oferta de muncă este o farsă, mai ales că fusese publicată pe 1 aprilie. După un interviu de aproximativ 30 de minute cu AI-ul, a fost însă angajat.

„Peretele rușinii”: erorile AI în aprovizionare

Dacă partea de organizare funcționează, unele decizii ale „Monei” au devenit rapid problematice. AI-ul a comandat cantități disproporționate de produse, fără legătură cu meniul cafenelei: 10 litri de ulei de gătit, 15 kilograme de roșii conservate, nouă litri de lapte de cocos sau 6.000 de șervețele.

Angajații au amenajat un spațiu special în depozit, numit ironic „peretele rușinii”, unde sunt depozitate aceste achiziții considerate inutile.

„Comenzile pentru aprovizionare nu sunt punctul ei forte”, a declarat Kajetan Grzelczak, care spune că multe dintre produsele cumpărate nu pot fi folosite în preparatele din meniu.

În cafenea, un ecran afișează în timp real veniturile și situația financiară a afacerii, iar clienții pot interacționa direct cu „Mona” prin telefon sau la comandă directă la personal.

Totuși, comportamentul AI-ului ridică deja semne de întrebare. Potrivit angajatului, „Mona” nu respectă conceptul de „deconectare de la muncă”, trimițând mesaje la orice oră din zi sau din noapte, uitând solicitările de concediu și cerând uneori angajaților să acopere din propriul buzunar anumite achiziții.

Reprezentanții Andon Labs spun că aceste situații fac parte din experimentul în sine, care își propune să testeze limitele utilizării AI în roluri de conducere.

„Vrem să vedem ce probleme etice apar atunci când un AI angajează oameni și ia decizii economice reale”, a explicat Hanna Petersson, membră a echipei tehnice.

Ea susține că AI-ul stabilește salarii și beneficii, iar dacă acestea ar fi inadecvate, echipa umană ar interveni.

Cafeneaua atrage deja între 50 și 80 de clienți zilnic, mulți dintre ei curioși să vadă cum funcționează un business condus de AI. Printre vizitatori s-a numărat și Urja Risal, cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale, care spune că experimentul ridică întrebări importante despre viitorul muncii.

„Se vorbește mult despre faptul că AI va înlocui locurile de muncă, dar aici vedem cum ar putea arăta asta în practică”, a declarat aceasta.

Top articole

image
Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
După ce A SCĂPAT de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre! „UE INEGALĂ!”
gandul.ro
image
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
mediafax.ro
image
Propunere de modificare a Codului Rutier. Ce este „culoarul de salvare” și ce vor trebui să facă șoferii
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O nouă criză financiară plutește la orizont și nu va semăna cu cea din 2008: „Văd semne care nu mă lasă să dorm noaptea”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
observatornews.ro
image
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
cancan.ro
image
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Legea salarizării la stat 2026. Cine pierde, cine câștigă şi care este cel mai negru scenariu
playtech.ro
image
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
fanatik.ro
image
Situație complicată pentru românii care nu-și găsesc de muncă de luni bune și vor să plece în străinătate. „Aștept ziua de mâine, aplic și nu este nimeni interesat”
ziare.com
image
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Soția lui Dan Petrescu, aproape de marele antrenor! Adriana Petrescu a rămas alături de fiica sa în România
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
Charles, Trump, Camilla, Melania, dineul de stat, Profimedia (3) jpg
Regele Charles nici măcar nu mai ciocnește cu șampanie. Întocmai ca nora sa Kate, trecută și ea prin cancer, și monarhul a renunțat la alcool
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
Click!

image
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic