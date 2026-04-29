Video Orașul din Europa care are prima cafenea condusă de un AI. Erori bizare în administrare: a comandat 15 kg de roșii, ulei de gătit

O cafenea deschisă recent într-un cartier rezidențial din Stockholm a devenit subiect de interes internațional după ce s-a aflat că este administrată integral de o inteligență artificială numită „Mona”, bazată pe Google Gemini, care a generat deja primele erori în funcționare.

La prima vedere, cafeneaua nu iese cu nimic în evidență: design minimalist, pereți gri, câteva mese simple decorate cu plante și o atmosferă tipică unui local urban modern. În spatele tejghelei însă, lucrurile sunt cu totul diferite. Aici lucrează Kajetan Grzelczak, unul dintre angajații recrutați direct de „Mona”, managerul AI care coordonează totul, scrie ndtv.

Potrivit echipei de proiect, după ce spațiul a fost închiriat, AI-ul a primit un capital inițial și misiunea de a administra cafeneaua profitabil. „Mona” a luat decizii privind furnizorii, a creat meniul, a solicitat autorizațiile necesare și a organizat aprovizionarea zilnică.

Mai mult, sistemul a identificat nevoia de personal uman, a publicat anunțuri de angajare pe platforme precum Indeed și LinkedIn și a susținut interviuri telefonice. În urma acestui proces, a angajat două persoane pentru prepararea cafelei.

Kajetan Grzelczak spune că inițial a crezut că oferta de muncă este o farsă, mai ales că fusese publicată pe 1 aprilie. După un interviu de aproximativ 30 de minute cu AI-ul, a fost însă angajat.

„Peretele rușinii”: erorile AI în aprovizionare

Dacă partea de organizare funcționează, unele decizii ale „Monei” au devenit rapid problematice. AI-ul a comandat cantități disproporționate de produse, fără legătură cu meniul cafenelei: 10 litri de ulei de gătit, 15 kilograme de roșii conservate, nouă litri de lapte de cocos sau 6.000 de șervețele.

Angajații au amenajat un spațiu special în depozit, numit ironic „peretele rușinii”, unde sunt depozitate aceste achiziții considerate inutile.

„Comenzile pentru aprovizionare nu sunt punctul ei forte”, a declarat Kajetan Grzelczak, care spune că multe dintre produsele cumpărate nu pot fi folosite în preparatele din meniu.

În cafenea, un ecran afișează în timp real veniturile și situația financiară a afacerii, iar clienții pot interacționa direct cu „Mona” prin telefon sau la comandă directă la personal.

Totuși, comportamentul AI-ului ridică deja semne de întrebare. Potrivit angajatului, „Mona” nu respectă conceptul de „deconectare de la muncă”, trimițând mesaje la orice oră din zi sau din noapte, uitând solicitările de concediu și cerând uneori angajaților să acopere din propriul buzunar anumite achiziții.

Reprezentanții Andon Labs spun că aceste situații fac parte din experimentul în sine, care își propune să testeze limitele utilizării AI în roluri de conducere.

„Vrem să vedem ce probleme etice apar atunci când un AI angajează oameni și ia decizii economice reale”, a explicat Hanna Petersson, membră a echipei tehnice.

Ea susține că AI-ul stabilește salarii și beneficii, iar dacă acestea ar fi inadecvate, echipa umană ar interveni.

Cafeneaua atrage deja între 50 și 80 de clienți zilnic, mulți dintre ei curioși să vadă cum funcționează un business condus de AI. Printre vizitatori s-a numărat și Urja Risal, cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale, care spune că experimentul ridică întrebări importante despre viitorul muncii.

„Se vorbește mult despre faptul că AI va înlocui locurile de muncă, dar aici vedem cum ar putea arăta asta în practică”, a declarat aceasta.