Horoscop marți, 2 decembrie. Două zodii fac schimbări importante la început de lună

Lorina, astrologul Click!, ştie care sunt cele două zodii care marţi, 2 decembrie, fac schimbări importante în viaţa lor, dar şi ce le-au pregătit astrele şi celorlalte semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Revizuiți, reparați și reevaluați-vă relațiile de familie! Clarificați nemulțumirile cu diplomație!

Sănătate - Dacă vă aflați în situația în care v-ați confruntat rană mai veche, lucrați acum pentru vindecare.

Bani - Nu este ziua de vreo investiție majoră. În schimb, drumurile scurte pot aduce beneficii.

Taur

Iubire - Sunteți in vervă și foarte vorbăreți, așa încât veți putea să-i spuneți partenerului exact ce vrea să audă.

Sănătate - Puneți frână eforturilor colosale depuse până acum, dar mergeți pas cu pas când e vorba de modul în care vă tratați corpul.

Bani - Fiți precauți când încercați să faceți bani! Investirea de capital ar putea avea consecințe negative.

Gemeni

Iubire - Simțiți nevoia de a înțelege sensul profund al rolului pe care îl joacă oamenii din viața voastră și e bine să analizați lucrurile în liniște.

Sănătate - Mediul familial, rutina vă oferă confortul emoțional de care aveți nevoie pentru a vă armoniza cu energia momentului.

Bani - Viața personală vă ocupă mintea. Trecutul vă ajunge din urmă și asta vă deconcertează. Rămâneți focusat.

Rac

Iubire - Comunicați, faceți deplasări, aveți de întocmit documente justificative. Nu prea mai aveți chef de socializarea de plăcere.

Sănătate - Conștientizați clar câtă oboseală s-a acumulat. Includeți în program și momente pentru revitalizare.

Bani - Doriți să lăsați lucrurile în ordine și vă preocupați de cele mai mici detalii.

Leu

Iubire - Planificați evenimente în locuri cunoscute. Ori acasă, ori la cei apropiați, astfel încât să socializați fără prea multe complicații.

Sănătate - Să vă aduceți acasă dosare pentru muncă, vă ajută să fiți eficient. Sugerez însă limită la stres.

Bani - Colegii vin să vă solicite sfatul și expertiza profesională. Nu dezamăgiți și ajutați cât puteți.

Fecioară

Iubire - Lucrurile făcute în compania potrivită sunt mai motivante, mai atrăgătoare și satisfăcătoare.

Sănătate - Faceți lucruri pentru voi, măcar un curs de nutriție sau un seminar de dezvoltare personală.

Bani - Fiți pregătit pentru cheltuieli apărute pe neprevăzut. Nu refuzați să acordați ajutor.

Citiţi aici predicţiile complete.