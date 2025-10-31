search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Horoscop sâmbătă, 1 noiembrie. Unei zodii i se întorc sume importante de bani

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale pentru ziua de sâmbătă, 1 noiembrie.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire - Din cauza capriciilor voastre, riscați să declanșați neplăceri în relația cu partenerul.

Sănătate - Dacă ați avut probleme, urmează acum ameliorarea și recuperarea pas cu pas. Aveți răbdare, nu depășiți limitele cu munca! Altfel, o luați de la capăt cu boala.

Bani - Nu împrumtați bani prietenelor, căci greu o sa îi mai recuperați!

Taur 

Iubire - Dacă vă iubește, partenerul de cuplu face sacrificii materiale ca să vă cumpere ceea ce vă doriți de multă vreme.

Sănătate - Purtați-vă de grijă, căci infecțiile vă pândesc din umbră, ca niște adevărați inamici ascunși.

Bani - Nu e o zi favorabilă câștigurilor și ar trebui să vă bazați mai mult pe resursele altora decât ale voastre.

Gemeni 

Iubire - Investiți într-o seară romantică. Mergeți la localul semnificativ pentru relația de cuplu și relaxați-vă.

Sănătate - Optați pentru post sau câteva ore de consum de hrană vie sau preponderent vegetală.

Bani - Nu vă aruncați la proiectele individuale. Se dovedesc mai profitabile cele de grup. Analizați avantaje și dezavantajele.

Rac 

Iubire - Petreceți timp cu cei mai vârstnici. Ascultați povești de viață, împărtășiți din experiențe și încercați să învățați.

Sănătate - Urmați sfaturile cuiva cu autoritate fie în domeniul sănătății, fie în viață.

Bani - Cumpărați mici surprize celor de acasă. Nu vă aruncați la sume consistente dar mergeți la cumpărături.

Leu 

Iubire - Onorați persoana cu care sunteți. Încercați să vedeți frumosul la oameni, și să dați o șansă noilor cunoștințe.

Sănătate - Hrăniți-vă toate simțurile cu peisaje frumoase, gusturi rafinate, arome plăcute, muzică ambientală, atingeri senzuale.

Bani - Aveți parte de abundență. Vi se returnează datorii mai vechi și vă bucurați că se încheie anumite contracte.

Fecioară

Iubire - Alegeți-vă compania pe criterii corecte. Nu judecați pe cei din jur prin prisma stării financiare.

Sănătate - Sănătatea e bună, e de evitat autoindulgența, fie la mâncare, fie la comoditate.

Bani - Sunteți cam sensibil legat de subiectul bani și orice referire la starea financiară vă poate face să reacționați agresiv.

