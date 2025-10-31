O mare bancă din România își dă dreptul să retragă bani din conturile clienților, fără acord. În ce condiții se va întâmpla asta

Din 31 decembrie 2025, BRD își modifică regulile. Banca va putea corecta erori, returna plăți greșite sau bloca fonduri suspecte fără notificarea clientului. Ce trebuie să știi dacă nu ești de acord.

BRD Groupe Société Générale a anunțat modificarea Condițiilor Generale Bancare pentru persoane fizice, care vor intra în vigoare la finalul acestui an. Noile prevederi oferă băncii dreptul de a retrage sau bloca sume din conturile clienților fără acordul și fără notificarea prealabilă a acestora, în situații legate de erori, plăți greșite sau suspiciuni de fraudă.

Potrivit notificării transmise de BRD, articolul 2.20 din secțiunea „Conturi și servicii de plată” a fost actualizat astfel încât banca poate acționa direct în trei cazuri:

Corectarea erorilor bancare

Dacă BRD înregistrează greșit o sumă în contul unui client, de exemplu o plată dublă sau o tranzacție executată eronat, banca își rezervă dreptul de a corecta automat soldul contului, fără a cere acordul clientului.

Returnarea sumelor primite din greșeală

Dacă un client primește bani dintr-o eroare a băncii plătitorului, BRD poate retrage suma și o poate returna expeditorului, la solicitarea oficială a instituției respective. Operațiunea se va face fără notificarea beneficiarului inițial.

Măsuri în caz de suspiciuni de fraudă

În situațiile în care există fraude sau suspiciuni de fraudă semnalate prin canale bancare oficiale, BRD poate bloca sumele suspecte, contul sau instrumentele de plată asociate (carduri, aplicații online), până la clarificarea cazului. Banca precizează că, în aceste situații, nu datorează despăgubiri clientului și este considerată autorizată pentru acțiunile respective prin noile Condiții Generale Bancare.

Ce trebuie să faci dacă nu ești de acord

Clienții care nu acceptă modificările pot solicita încetarea contractului cu banca până la 30 decembrie 2025, printr-o cerere scrisă depusă într-o unitate BRD sau transmisă prin poștă, cu confirmare de primire. În lipsa unei notificări, modificările vor fi considerate acceptate automat.

Alte precizări

Banca a reamintit în același mesaj că depozitele constituite la BRD sunt garantate prin Schema de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, conform Legii nr. 311/2015, în limita plafonului stabilit de lege.

Clienții pot consulta noile Condiții Generale Bancare pe site-ul oficial al instituției sau în oricare dintre unitățile BRD.