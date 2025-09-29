search
Horoscop marți, 30 septembrie. Nativii unei zodii trec prin momente decisive în relație

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 30 septembrie.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Berbec

Iubire - Treceți de la o idee la alta cu repeziciune și dați peste cap programul celor din jur dacă nu vă exprimați clar nevoile.

Sănătate - Mâncați acasă cu alimente gătite sub propria supraveghere. Sunteți predispus la toxiinfecții.

Bani - Mărirea de salariu promisă nu se materializează acum.

Taur

Iubire - Sunteți confuz și apare un anume grad de haos în relaționare. Nu luați decizii impulsive!

Sănătate - Dacă simțiți nevoia de a vă descărca, sunați la membrii familiei care au o perspectivă obiectivă.

Bani - Rezistați tentațiilor de a intra în grupuri care să predispună la mici bârfe ce pot avea consecințe.

Gemeni

Iubire - Nu sunteți foarte pasional dar aveți șansa să cunoașteți o persoană de care vă puteți apropia sufletește.

Sănătate - Prindeți informații din surse nu foarte sigure. Nu le integrați în rutina voastră decât după o analiză.

Bani - Mediul casnic și problemele familale vă rețin atenția,putând fi cazul să cheltuiți niște bani pentru a le soluționa.

Rac

Iubire - Este un moment decisiv. Ori relația trece la alt nivel de angajament, ori mergeți pe drumuri separate.

Sănătate - Consumați apă suficientă, mai ales dacă mergeți la antrenamente mai obositoare.

Bani - Vă doriți o schimbare de interes profesional. Interesați-vă printre foștii colegi de școală către ce domenii s-au orientat.

Leu

Iubire - Doriți să faceți mișcare, sunteți mai competitiv în dialogul cu perechea decât de obicei și căutați metode de a elibera excesul de energie.

Sănătate - Reacțiile celorlalți, micile discuții le puteți interpreta eronat și astfel să vă pierdeți puțin din buna dispoziție.

Bani - Puteți învăța metode sau lucru noi de la persoane mai cu experiență. Adaptați-vă principiile și fiți deschis.

Fecioară

Iubire - E un moment bun pentru relaxare, ieșiri în locuri care vă fac plăcere cu proprii copii sau chiar cu ai vecinilor. Seara însă, pasează-i o oră părintelui opus.

Sănătate - Nu vă reprimați sentimentele pentru a evita frustrarea și tensiunea interioară.

Bani - Vă bucurați de protecția colaboratorilor, sunteți apreciat și puteți primi chiar o sumă de bani.

Descoperă horoscopul complet pe Click!.ro.

