Horoscop marți, 30 septembrie. Nativii unei zodii trec prin momente decisive în relație

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 30 septembrie.

Berbec

Iubire - Treceți de la o idee la alta cu repeziciune și dați peste cap programul celor din jur dacă nu vă exprimați clar nevoile.

Sănătate - Mâncați acasă cu alimente gătite sub propria supraveghere. Sunteți predispus la toxiinfecții.

Bani - Mărirea de salariu promisă nu se materializează acum.

Taur

Iubire - Sunteți confuz și apare un anume grad de haos în relaționare. Nu luați decizii impulsive!

Sănătate - Dacă simțiți nevoia de a vă descărca, sunați la membrii familiei care au o perspectivă obiectivă.

Bani - Rezistați tentațiilor de a intra în grupuri care să predispună la mici bârfe ce pot avea consecințe.

Gemeni

Iubire - Nu sunteți foarte pasional dar aveți șansa să cunoașteți o persoană de care vă puteți apropia sufletește.

Sănătate - Prindeți informații din surse nu foarte sigure. Nu le integrați în rutina voastră decât după o analiză.

Bani - Mediul casnic și problemele familale vă rețin atenția,putând fi cazul să cheltuiți niște bani pentru a le soluționa.

Rac

Iubire - Este un moment decisiv. Ori relația trece la alt nivel de angajament, ori mergeți pe drumuri separate.

Sănătate - Consumați apă suficientă, mai ales dacă mergeți la antrenamente mai obositoare.

Bani - Vă doriți o schimbare de interes profesional. Interesați-vă printre foștii colegi de școală către ce domenii s-au orientat.

Leu

Iubire - Doriți să faceți mișcare, sunteți mai competitiv în dialogul cu perechea decât de obicei și căutați metode de a elibera excesul de energie.

Sănătate - Reacțiile celorlalți, micile discuții le puteți interpreta eronat și astfel să vă pierdeți puțin din buna dispoziție.

Bani - Puteți învăța metode sau lucru noi de la persoane mai cu experiență. Adaptați-vă principiile și fiți deschis.

Fecioară

Iubire - E un moment bun pentru relaxare, ieșiri în locuri care vă fac plăcere cu proprii copii sau chiar cu ai vecinilor. Seara însă, pasează-i o oră părintelui opus.

Sănătate - Nu vă reprimați sentimentele pentru a evita frustrarea și tensiunea interioară.

Bani - Vă bucurați de protecția colaboratorilor, sunteți apreciat și puteți primi chiar o sumă de bani.

