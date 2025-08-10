search
Duminică, 10 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Psihopații nu sunt doar criminali, ci pot fi lideri de succes. Specialiștii au dezvăluit cele 13 trăsături specifice

0
0
Publicat:

Psihopații nu sunt doar infractori violenți, ci și manageri, politicieni sau figuri publice. Cercetările recente arată că lipsa lor de empatie și manipularea subtilă le pot aduce succes, dar și riscuri majore pentru cei din jur.

Psihopații pot părea absolut normali în societate FOTO Arhivă
Psihopații pot părea absolut normali în societate FOTO Arhivă

Deși adesea sunt asociați cu violența și criminalitatea, psihopații formează un spectru larg de personalități cu trăsături distincte. Studiile din 2025 dezvăluie mecanismele lor mentale, impactul asupra comportamentului și modul în care se integrează în societate, de la locul de muncă până în viața personală, potrivit newssky.com.

Trăsături specifice

1. Moralitate cu profit

Cercetările recente arată că psihopații au un simț perfect al binelui și răului, dar aplică aceste concepte doar atunci când acest lucru nu le aduce vreun prejudiciu personal. Dacă nu există un beneficiu direct, eforturile morale încetează — nu este o ignorare a regulilor, ci un egocentrism radical. Toate acestea îi transformă în funcționari ideali într-o societate în care succesul personal este pus mai presus de toate.

2. Durerea nu-i oprește

Psihopații nu „învăță lecții” prin durere sau pedeapsă. În experimente cu șocuri electrice, ei resping rapid senzația de disconfort — ca și cum „resetează” credința în propria impunitate. Acest fenomen a fost numit „resetarea credinței”, când chiar și consecințele neplăcute nu îi determină să renunțe la acțiuni periculoase.

3. Indiferență față de emoțiile celorlalți

Componenta „cruțătoare” a psihopatiei blochează efectiv răspunsul creierului la emoții — nici frica, nici bucuria celorlalți nu le provoacă impulsuri de empatie. Specialiștii EEG înregistrează o inhibare semnificativă a cortexului frontal și temporal în primele 200 ms după contactul cu emoțiile altora. Și acest lucru nu depinde de tipul emoției — este o „deconectare universală a umanității”.

4. Control total

Un psihopat adevărat este un maestru al manipulării. Nu folosesc doar minciuni sau complimente false, ci și o manipulare coordonată, folosirea faptelor false, presiunea pe punctele slabe în cele mai dificile momente. Psihologii spun că stilul manipulativ devine o modalitate pentru ei de afirmare și supraviețuire: ei văd oamenii ca pe „unelte”, nu ca pe parteneri. În același timp, acoperă totul cu un strat abil de carismă.

5. Farmec superficial

În ciuda lipsei de empatie, psihopații au un „farmec superficial”: pot câștiga rapid simpatia oamenilor, sunt memorabili la petreceri sau interviuri. De la glume și complimente bine țintite la abilitatea de a citi vulnerabilitățile interlocutorului. Această carismă le permite să avanseze ușor pe scara carierei sau să câștige încrederea.

6. Mincinoși patologici

Psihopații mint chiar și atunci când nu au niciun beneficiu în acest sens. Nu este doar o strategie — este temelia personalității lor. Sunt vicleni, țes adevărate plase de minciuni și găsesc rapid scuze pentru imoralitatea ostentativă, schimbând cu succes rolurile în funcție de situație.

7. Narcisism și sentimente de superioritate

Acești oameni au un sentiment exagerat de importanță de sine. Se consideră „deasupra legii”, depășesc frecvent limitele etice și impun ușor dominația — atât acasă, cât și la locul de muncă. Narcisismul îi împiedică să-și recunoască greșelile sau să facă compromisuri.

Citește și: Care sunt semnalele de alarmă care îți arată că partenerul tău este narcisist. Psiholog: „Este minunat până când nu mai este”

8. Impulsivitate și respingerea relațiilor pe termen lung

Despărțiri, schimbări frecvente de parteneri, abandonarea planurilor, tendința spre aventură — toate acestea sunt tipice pentru psihopați. Ei nu știu să investească în „relații pe termen lung” și percep orice „angajament” ca o amenințare la libertatea lor.

9. Modificări structurale în creier: ce arată neuroștiința modernă

În 2025, oamenii de știință, folosind Atlasul Julich-Brain și scanări avansate RMN, au arătat că psihopații au volume reduse în ganglionii bazali, talamus, trunchiul cerebral, cortexul frontal și temporal. Aceste zone sunt responsabile de emoții, controlul impulsurilor, luarea deciziilor și comportamentul social. Mai mult, cu cât antisocialitatea este mai pronunțată, cu atât diferențele structurale sunt mai clare.

10. Trăsături cognitive: „inteligență ciudată” și insensibilitate la durere

Psihopații au rețele neuronale separate pentru procesarea emoțiilor și atenției. Creierul lor arată tipare neobișnuite de conexiuni: asta le permite să evite autocritica sau grijile excesive și să se concentreze pe beneficii chiar și în rezolvarea conflictelor emoționale.

11. Rezistență incredibilă la stres... dar cu prețul unei vieți mai scurte

Psihopații sunt rar speriați de stres sau în fața amenințărilor. Totuși, un studiu amplu asupra minorilor delincvenți arată că psihopatia în adolescență este un predictor mai puternic al morții premature (violență, sinucidere, accidente) decât orice alt factor. Această curaj rece devine un risc care amenință viața.

12. Incapacitatea de a recunoaște chiar și propriile emoții (alexitimia)

Psihopații manifestă o alexitimie pronunțată — incapacitatea de a recunoaște și, cu atât mai puțin, de a descrie adecvat propriile sentimente. Acestă trăsătură, potrivit cercetărilor moderne, este fundamentală în explicarea lipsei de empatie și a autoreglării slabe a furiei sau agresivității.

13. Frecvența ridicată a regiunilor „psihopatogene” de rezidență

Nu doar genele contează, ci și contextul: cercetări sociale recente indică faptul că statele și regiunile cu incidențe mai mari de corupție, violență sau inegalitate au un procentaj mai ridicat de persoane cu trăsături de personalitate „întunecate” pronunțate. Acest lucru subliniază încă o dată natura socială a fenomenului.

Citește și: Insula păcatelor. De ce ne uităm fascinați la destrămarea altora și ce spune «Insula Iubirii» despre noi înșine

Distrugerea miturilor. Nu toți psihopații sunt criminali

Psihopații nu sunt doar anti-eroi din povești polițiste. Unii dintre ei fac carieră în management de top, medicină și politică. Cercetătorii observă că empatia scăzută, deciziile „reci” și manipularea subtilă le pot permite să acționeze cu calm, dar în același timp îi fac foarte periculoși în situații de conflict.

Noutatea științifică a anului este că psihopații pot învăța să regleze mai bine emoțiile dacă stăpânesc abilități de auto-observare și lucru cu emoțiile. În experimente cu terapii bazate pe diverse clinici, rezultatele demonstrează că îmbunătățirea conștientizării propriei stări de fapt blochează parțial „canalul empatiei” și reduce chiar riscul de recidivă.

Important, nu toți cei cu trăsături psihopatice sunt criminali, maniacali sau periculoși pentru societate. Sistemele diagnostice mai noi văd psihopatia ca pe un spectru, nu ca pe o categorie alb-negru. Experții recomandă acum să recunoaștem riscurile și potențialul acestor indivizi pentru societate, în loc să îi stigmatizăm.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM. Avertizarea meteorologică până mâine, la ora 06:00. JUDEȚELE AFECTATE
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
fanatik.ro
image
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
libertatea.ro
image
VIDEO Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Scandal de proporții la Craiova - Hermannstadt: gol anulat în minutul 90+2! Ce arată reluările
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
playtech.ro
image
A murit „Indiana Jones din viața reală”. Nicholas Clapp a dedicat ani întregi căutării orașului pierdut din deșert
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni. Imagini cu fostul poliţişt: a fost „om de bază” acolo și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Detalii de ULTIMĂ ORĂ despre Emil Gânj. Unde s-ar afla criminalul în aceste momente. O vecină a mamei Andei, tânăra ucisă, l-a văzut!
romaniatv.net
image
EXCLUSIV VIDEO: Imagini șoc: iată momentul în care avionul condus de un pilot Wizz Air se prăbușește în curtea unei fabrici din Arad
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Prințesa Charlotte va moșteni tiara de 400.000 de lire sterline a Prințesei Diana - în locul verișoarei Lilibet

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?