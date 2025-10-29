search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Horoscop joi, 30 octombrie: Leii plănuiesc o escapadă, Fecioarele primesc bani

0
0
Publicat:

Finalul lunii vine cu schimbări importante pentru multe zodii. Unele semne zodiacale se bucură de succes financiar, altele își consolidează relațiile sau își redescoperă pasiunile. Iată ce au pregătit astrele pentru ziua de joi, 30 octombrie 2025.

Horoscop joi, 30 octombrie FOTO: Arhivă
Horoscop joi, 30 octombrie FOTO: Arhivă

Berbec 

Iubire - Discutați cu partenerul despre îmbunătățiri sau investiții pentru cămin. Nu lăsați conversația să devină conflictuală.

Sănătate - Vă oferiți clipe de relaxare acasă. Puneți muzica preferată, faceți o baie cu spumă sau orice vă deconectează.

Bani - Evitați să mergeți la cumpărături. Anturajul vă irită și pretențiile exterioare vi se par abstracte.

Taur 

Iubire - Îi ajutați pe ceilalți, dar nu cum se așteaptă ei. Reacțiile acestora vă cauzează frustrare.

Sănătate - Vedeți tabloul de ansamblu. Sportul vă cere timp, dar e util pentru sănătate și vă echilibrează.

Bani - Munca în grup nu e cea mai productivă acum. Sunt orgolii prea multe și nu ajungeți la un compromis constructiv.

Gemeni

Iubire - Vă impuneți prin autoritatea principiului „cine are mai mult”, iar ceilalți pot reacționa defensiv.

Sănătate - Profitați de aceste clipe. Sunteți în formă bună, aveți energie pentru sarcinile cotidiene.

Bani - Vă apărați valorile și deveniți cam prea econom sau cereți prea multe garanții pentru orice achiziție.

Rac

Iubire - Vi se reproșează egoismul în relații fix când credeați că sunteți amabil. Detașați-vă și cereți păreri obiective.

Sănătate - Spre sfârșit de zi, evitați activități în plus și mergeți spre casă unde să vă liniștiți și să vă reîncărcați.

Bani - Evitați shopping-ul de recreere. Faceți listă cu ce aveți nevoie și nu vă hazardați în achiziții suplimentare.

Leu 

Iubire - Planificați o excursie cu prietenii. Găsiți destinații deosebite care să vă satisfacă gustul de aventură.

Sănătate - Atenție la problemele digestive și la stresul care cauzează presiune pe ficat și vezica biliară!

Bani - Explorați posibilități de lucru de la distanță, colaborări online pentru a face activități în paralel cu serviciul tradițional.

Fecioara 

Iubire - O persoană dragă vă ajută să eliminați micile probleme cotidiene. Numai să îi cereți mâna de ajutor!

Sănătate - Orice exagerare și abuz alimentar poate produce disconfort al unuia din organele aparatului digestiv.

Bani - Sume mici pot ajunge în buzunarul vostru dintr-o combinație ori un pont oferit de prieteni.

Citește continuarea pe Click!.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
digi24.ro
image
Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”
stirileprotv.ro
image
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
gandul.ro
image
Primele rețineri în cazul exploziei din Rahova. Surse: Un angajat Distrigaz și doi ai firmei „fantomă”
mediafax.ro
image
Pentru ce salariu renunță Marcel Ciolacu la scaunul de deputat. Fostul premier candidează la șefia CJ Buzău
fanatik.ro
image
„La proces m-au întrebat dacă mi-am iubit fata!” Tatăl Andreei, tânăra ucisă de sistemul sanitar după ce a scăpat din incendiul de la Colectiv, mărturie cutremurătoare
libertatea.ro
image
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
digi24.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a găsit pe câmp două vase vechi din lut. Apoi a văzut ce era în ele: Nu-mi venea să cred
antena3.ro
image
Principala ipoteză în cazul morţii medicului Ştefania Szabo
observatornews.ro
image
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
cancan.ro
image
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
prosport.ro
image
Un simplu şurub, secretul pentru a nu mai auzi zgomotele vecinilor. Cum funcţionează trucul
playtech.ro
image
„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Un bărbat aflat în stare gravă nu a fost verificat timp de cinci zile, la Spitalul Bagdasar-Arseni. Doi medici au fost reținuți de procurori
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
Percheziții în lanț după moartea Ștefaniei Szabo! Anchetatorii au ridicat mașina doctoriței, dar și mai multe obiecte găsite în camera de gardă. Solicitarea importantă făcută de familia sa
wowbiz.ro
image
Cutremurător! Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctoriţa Ştefania Szabo. Se aşteaptă rezultatele necropsiei
romaniatv.net
image
Avertisment MAI privind certificatele de naștere, căsătorie sau deces. Românii riscă anularea documentelor VIDEO
mediaflux.ro
image
Robinho, din ușa celulei: „Fac tot ce pot face și ceilalți”. De ce a fost condamnat la 9 ani de închisoare
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
Adevărul despre „amantlâcul” Dianei Bart cu actorul Daniel Nuță! „Sunt divorțată de mai bine de jumătate de an!”
click.ro
Meghan Markle, Profimedia (11) jpg
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Meghan Markle n-a mai așteptat și a dat vestea cea mare, atât de așteptată de fanii ei. Ducesa e în culmea fericirii

Click! Pentru femei

image
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!