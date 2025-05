Ce produse nu ar cumpăra românii nici dacă ar fi la 1 leu? Energizantele, în topul listei

Prețul este cel mai important factor care-i determină pe români să cumpere un produs, conform studiilor. Cu toate acestea, o dezbatere pe o platformă online arată că această tendință se schimbă încet și sunt multe produse pe care românii nu le-ar cumpăra chiar dacă ar fi foarte ieftine.

Românii acordă o importanță considerabilă prețului în deciziile lor de cumpărare, adesea punându-l înaintea calității produselor. Mai multe studii și sondaje subliniază această tendință.

Cei mai mulți dintre români aleg produsele în funcție de preț, majoritatea preferând să meargă la cumpărături de câte ori este nevoie, arată un studiu făcut de InfoCons- Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor. Concret, 80% din români aleg produsele în funcție de preț. Promoțiile şi sfaturile venite de la prieteni nu cântăresc la fel de mult în achiziția unui produs iar în ceea ce privește sfatul lucrătorului comercial şi publicitatea, acestea reprezintă factori mai slabi de influențare a deciziei de cumpărare. Calitatea produsului este abia pe locul al doilea.

Un alt studiu, făcut de iSense Solutions, arată că în mediul urban, 39% dintre consumatori aleg produsele alimentare în funcție de preț, iar 30% țin cont de etichetă. Tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani sunt mai puțin atenți la etichetă, doar 20% dintre aceștia declarând că o citesc

Un raport PwC Voice of Consumer 2024 arată că prețul rămâne cel mai important factor în decizia de cumpărare, urmat de impactul asupra sănătății și sustenabilitate. Reducerea costurilor și ofertele promoționale sunt principalele motive pentru schimbarea brandului.

Studiu MKOR Consulting, citat de Forbes arată că aproape 5 din 10 persoane care preferă produsele românești le aleg pe acestea în primul rând pentru a susține companiile românești. Pe lângă sentimentul de patriotism, 43% le apreciază pentru calitatea lor, iar 39% le consideră mai naturale comparativ cu cele din import. Cei mai mulți dintre cei care preferă produsele din import le aleg în primul rând pentru că au prețuri mai bune (49% dintre cei care aleg produsele din import) și sunt de calitate superioară (33%) comparativ cu cele made in Romania.

Aceste date sugerează că deși prețul rămâne un factor determinant în comportamentul de cumpărare al românilor, această tendință se schimbă și românii nu mai sunt dispuși să cumpere orice.

Ce produse nu ați cumpără nici dacă ar fi la 1 Leu?

O discuție interesantă a pornit pe platforma reddit de la întrebarea „Ce produse nu ați cumpără nici dacă ar fi la 1 Leu?” Postarea a avut peste 300 de comentarii care relevă faptul că mulți români sunt mai atenți cu ceea ce consumă. Printre cele mai des întâlnite produse menționate au fost țigările, margarina, băuturile energizante, dulciurile, produsele ieftine din magazine online chinezești.

Redăm câteva dintre răspunsuri:

„Red Bull, ciocolata Dubai și tot ce promovează la greu "influencerițele" pe instagram”.

„Margarina”.

„Țigări”.

„Țigări, fructe/legume din Turcia, margarina, orice dulciuri pe baza de ulei de palmier sau că ingredient principal zahar (inclusiv sucurile), mezeluri ultra procesate cum sunt crenvurștii și în general tot ce e prost calitativ deja, lista continua.”

„Confirm cu legumele și fructele din Turcia. Prima data am mers cred în 2006-2007. Stația de asfalt și beton erau FIX lângă sere. Munți de ciment și bitum FIX lângă sere. Nu, mulțumesc.”

„Coca Cola răcoroasă, bei aici și mori acasă”.

„Era să mor de la energizante”

Unul dintre cele mai dest întâlnite răspunsuri a fost „energizante”. Un comentator a povestit chiar că era să moară de la consumul excesiv de energizante:

„Bine, am exagerat puțin dar la ce aud la știri nu a fost departe. Au apărut energizantele când eram clasa a 7-a/8-a, adică prin 2013? Eram la un sat micuț din Buzău.

Aveam mai mulți bani la scoală și am cumpărat cumva unu, nu îmi mai amintesc de ce. Pe vremea aia împărțeam, nu l-am băut singur. Nu mai stiu daca erau hell sau altceva mai roșu, foarte ieftin. Era vreo 2lei 50 de bani. În fine, după ce mi-a plăcut la gust îmi amintesc că în ziua respectiva am cumpărat 6. Nu le-am băut pe toate, estimez eu că din 6 am băut cam 3 și jumătate-4 că tot dădeam colegilor.

Pe moment parca nu am simțit nimic, mă jucam alergam, consum energie. Dar seara începând cu ora 10-11 a început să mi se facă rău. Am vomitat jumătate de noapte, ai mei au zis că o fi de la ce am mâncat cu ce suc am mai băut. Nu am spus că am băut că un idiot 4 energizante.”

Produse de pe site-uri chinezești și haine din poliester

Foarte mulți români au menționat că nu ar cumpăra produse ieftine de pe site-uri chinezești, care sunt, de altfel, foarte populare în România.

„Hainele de pe Shein și chestii temu, aliexpress etc...”

„Shein, alieexpress, 99% sunt din poliester, or arata OK decent, însă materialul e execrabil. Nu face bine nici pentru piele că nu respiră corpul și boom se usucă pielea și poți să o dai în altele”.

„Produse de pe Temu”.

„Haine din poliester. Iaurturi cu arome de fructe. Margarină.”

„S-a mai zis, dar: energizante, cola și alte sucuri din aceasta gama, margarina, chestii de pe Shein și Temu”.

„Hainele cu paiete, zorzoane, bling-bling uri. Mi se par copilărești.”

„Bluze/rochii din material sintetic. Risc să mă irit și dacă transpir să miros.”

„Carne de Spania, după ultima țeapă de anul trecut când m-am aruncat pe niște bucăți de ceafă că erau reduse la 21lei/kg la Kaufland, m-am lecuit permanent, ăștia dacă nu bagă măcar 50% apă nu-s sănătoși, sau poate asta e varianta de export pt fraierii din Europa de Est cum au mai tot făcut și alte companii occidentale”, a comentat altcineva.

„Mici, margarină, fanta, și orice scârboșenii de porc gen toba, sângerete, etc”.

„Supă la plic”.

„Alimente ultraprocesate, sucuri de orice fel, țigări, hârtie igienică parfumată”.

„Toate produsele vegane ce imita carnea...”

„Vape-uri. Nu le înțeleg farmecul”

„Sucuri, chipsuri, fast food, energizante.”

„Coca Cola din aia de la Lidl.”

„Orice conține potențiatori de aroma. Cancer la pachet.”

„Alcool/țigări”

„Ședințe de coaching și injecții cu botox”

Unii comentatori au dat exemple de servicii pe care nu le-ar cumpăra cu 1 leu:

„Nu produse, ci servicii pe care nu le-aș cumpăra nici dacă ar fi 1 leu: injecții cu botox, excursii prin India, Pakistan, Bangladesh + toată Africa, plimbare cu elefantul prin Thailanda/cămila în Orient/măgărușul în Grecia/Italia pentru că animal cruelty, ședințe de coaching și sesiuni de speed dating pentru că încă mai am încredere în mine.”

Multe dintre răspunsuri au făcut referire la celebrele case la 1 leu promise de George Simion.

„Cafele la doză”.

„Sare de Himalaya sau sare de mare. E mai safe și mai ieftină sarea de ocnă de la noi (nu are microplastic și metale grele care abundă în mările poluate ale lumii contemporane). Iar sarea de Himalaya e doar puțîn rozalie din cauza a 1% minerale pe bază de oxizi, nesemnificativ pentru organism deci nu justifică hype-ul.”

„Trufe. Nu știu de ce le place lumea și de ce dă sute de euro pe câteva bucăți de chestii că napii putrezi, care mai și miros a șosete udate în ploaie!”

„Pâinea albă. Am mâncat destulă la viața mea și am avut probleme, acum mă simt mai bine de când am variat partea de carbohidrați.”

„Vegeta și potențatori de gust. Balsam de rufe, detergent de rufe lichid, detergent pentru mașină de spălat vase care nu e ecologic(care conține fosfați), vopsea de par cu amoniac și altele care sunt dăunătoare/poluează.”

„Cola, alcool, pufuleți, roșii, alimente foarte sărate, dacia”.