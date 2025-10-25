search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Horoscop duminică, 26 octombrie. Noi începuturi pentru o zodie și vești bune pentru un alt nativ

0
0
Publicat:

Horoscop duminică, 26 octombrie. Astrele vă aduc claritate și energie pentru a vă organiza ziua și a lua decizii importante. Este o zi favorabilă pentru a vă reconecta cu cei dragi, pentru a vă relaxa și pentru a pune în ordine planurile financiare sau profesionale.  

Noi începuturi pentru Berbeci și Leii sunt în centrul atenției. FOTO: Shutterstock
Noi începuturi pentru Berbeci și Leii sunt în centrul atenției. FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire – Aveți parte de noi începuturi și de persoane care vă inspiră. Comunicarea sinceră aduce claritate și un aer proaspăt în relații.

Sănătate – Luați o pauză, relaxați-vă, mergeți la alergat în parc sau la sală. Corpul are nevoie de mișcare, dar și de odihnă.

Bani – Cel mai eficient munciți azi singur. Vă ocupați de tot ce aveți de făcut și reușiți să finalizați proiecte importante.

Taur

Iubire – Relațiile se stabilizează, iar un gest frumos din partea partenerului vă emoționează. Cei singuri pot cunoaște pe cineva interesant prin intermediul unui prieten.

Sănătate – Energia voastră este constantă, dar evitați excesele alimentare. O plimbare lungă vă limpezește gândurile.

Bani – Vin oportunități noi, însă fiți atenți la detalii. O investiție mică făcută acum poate aduce câștiguri mai târziu.

Gemeni

Iubire – Vă bucurați de o conexiune intensă cu cineva care vă înțelege perfect. Evitați să analizați prea mult, lăsați lucrurile să curgă natural.

Sănătate – Starea voastră psihică se îmbunătățește dacă vă deconectați de la rețelele sociale și petreceți timp în aer liber.

Bani – Este o zi favorabilă pentru negocieri. Comunicarea clară vă poate aduce un avantaj financiar.

Rac

Iubire – Emoțiile sunt profunde, iar legăturile de familie se întăresc. O discuție sinceră aduce vindecare.

Sănătate – Vă prinde bine o zi de repaus sau o activitate calmă, cum ar fi yoga ori meditația.

Bani – O oportunitate neașteptată apare printr-o persoană apropiată. Ascultați-vă intuiția.

Leu

Iubire – Sunteți în centrul atenției și primiți complimente. Relațiile se animă, iar pasiunea revine în cuplu.

Sănătate – Aveți energie, dar nu exagerați. Odihna este la fel de importantă ca activitatea.

Bani – Apar șanse de afirmare la locul de muncă. O colaborare sau un proiect nou vă aduce câștiguri.

CONTINUĂ SĂ CITEȘTI PE CLICK.RO

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Ce s-a ales de vestitul Elton, piticul atomic de la Steaua! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Joacă cu Ronaldinho”
fanatik.ro
image
Daniel David: „Am reușit să trecem prin furtuna fiscal-bugetară”. „Pe spinarea noastră”, răspund profesorii
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Afacerea deschisă de Alexandra în Iaşi. Creează produse unice, iar preţurile pot ajunge şi la 10.000 de lei
observatornews.ro
image
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate ale necropsiei
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cum se stabilește cota-parte din spațiile comune și de ce contează la vânzare
playtech.ro
image
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
romaniatv.net
image
Ce este interzis să faci de Sfântul Dumitru. Tradiții pentru data de 26 octombrie
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Cea mai bună băutură pentru digestie. Dr. Adina Alberts o recomandă. Este ideală și pentru cei care vor să slăbească: „Nu are niciun fel de zaharuri”
click.ro
image
Carmen Harra, avertisment pentru români: „Pământul încearcă să comunice cu noi” Ce se va întâmpla la finalul anului 2025
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Keira Knightley foto Profimedia jpg
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Tradiții și superstiții de Sfântul Dumitru. De ce nu e bine să atingi cuțitele în această zi
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Nu i-a citit niciodată fiicei „Cenușăreasa”, iar acum a interzis complet internetul în casă!

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?