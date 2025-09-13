search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Horoscop duminică, 14 septembrie. Vărsătorii simt nevoia de prieteni și conexiuni autentice, Peștii renunță la iluzii

0
0
Publicat:

Horoscopul zilei de duminică, 14 septembrie 2025, aduce noroc pentru Lei și dispoziție schimbătoare pentru Fecioare. Lorina, astrologul Click!, are previziuni complete pentru toate cele 12 zodii.

Horoscop duminică, 14 septembrie. FOTO: Shutterstock
Horoscop duminică, 14 septembrie. FOTO: Shutterstock

Berbec

Iubire – Petreceți timp de calitate cu cineva drag: un film, o plimbare sau o discuție relaxantă. După agitația din ultima vreme, aveți nevoie de liniște și afecțiune.

Sănătate – Emoțiile pot influența deciziile. Rămâneți în medii sigure și familiare pentru a evita stresul suplimentar.

Bani – Fiți deschiși la compromisuri la locul de muncă. Flexibilitatea vă ajută să mențineți un ritm eficient.

Taur

Iubire – Spuneți lucruri pe care nu le gândiți sau faceți promisiuni greu de respectat. Fiți atenți la impulsivitate.

Sănătate – Exprimați-vă emoțiile. Tensiunile acumulate pot cauza migrene sau disconfort fizic.

Bani – Colaborările aduc venituri, dar mai mici decât sperați. Reevaluați persoanele cu care lucrați.

Gemeni

Iubire – Nu încercați să rezolvați toate conflictele odată. Lăsați lucrurile să se așeze natural.

Sănătate – Sunteți preocupați de aspect, greutate și imagine. Evitați comparațiile exagerate.

Bani – O cerere de credit poate fi avantajoasă dacă prezentați realist situația.

Rac

Iubire – Fiți atenți la confidențe. Un secret spus la momentul nepotrivit poate răni o persoană dragă.

Sănătate – Dacă nu vă eliberați de tensiune, pot apărea probleme la nivel digestiv sau amețeli.

Bani – Apar schimbări profesionale. Negociați corect salariul și condițiile.

Leu

Iubire – O vorbă spusă cu tact aduce o interacțiune plăcută și plină de energie bună.

Sănătate – Sunteți riguroși când vine vorba de dietă, iar rezultatele se văd în vitalitatea zilnică.

Bani – Vă surâde norocul atunci când vă așteptați mai puțin. Soluțiile surprinzătoare dau rezultate.

Fecioară

Iubire – Împliniți dorințele celor dragi, dar fără să exagerați. Echilibrul este cheia.

Sănătate – Dispoziția fluctuează. Nu luați personal criticile și căutați să vă centrați.

Bani – Proiectele comerciale nu sunt productive acum. Orientați-vă spre economii sau investiții.

Citește continuarea pe Click!.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
digi24.ro
image
Bătaia din Craiova soldată cu moartea unui bărbat a pornit de la o fată. Agresorii s-au acroșat întâi cu mașinile
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Povestea spectaculoasă de viață a celebrului fotbalist care a ajuns DJ, după ce a fost al șaselea cel mai scump transfer din lume. A jucat alături de unul dintre cei mai mari fotbaliști români
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, troll-ul care l-a împușcat pe Charlie Kirk și ce mesaje a lăsat. Ce este un groyper, semnificații din lumea gamerilor
libertatea.ro
image
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
digi24.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
playtech.ro
image
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu oricine își permite să vină aici
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
kanald.ro
image
Pensia minimă garantată după 25 de ani de muncă, conform noii legi
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Statul român nu vrea să spună ce ajutoare a trimis Ucrainei. Au fost 23 de pachete
mediaflux.ro
image
„A învățat să folosească un card de credit abia la 22 de ani”. Cine este fotbalistul miliardar criticat dur că se ține de fusta mamei
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Horoscop duminică, 14 septembrie. Apar schimbări în viețile Racilor, Leilor le surâde norocul, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome