Horoscop vineri, 12 septembrie. Racii sunt cu gândul la distracţie, iar Fecioarele caută metode să facă bani

Weekendul bate la ușă, iar Racii sunt puși pe distracție. Lorina, astrologul Click!, care ştie ce le-au pregătit astrele tuturor nativilor pentru 12 septembrie, avertizează că nu toate zodiile traversează o perioadă bună, unele dintre ele confruntându-se cu probleme şi situaţii tensionate.

Berbec

Iubire - Munciți mult, poate chiar suplimentar. Viața de cuplu nu este deloc prioritară. Păstrați totuși un echilibru!

Sănătate - Vă simțiți bine și în forță. Aveți soluția la îndemână pentru orice problemă ar putea să apară.

Bani - Vă luați măsuri de precauție, doriți să aveți justificare pentru orice sarcină de îndeplinit. Nu exagerați cu scepticismul.

Taur

Iubire - Fie vă îndreptaţi singur către eveniment, fie faceţi un compromis.

Sănătate - Răcelile și problemele cu gâtul, precum și starea de nervozitate, vă scot din ritm şi vă amână agenda de sarcini.

Bani - Reacţionaţi pasional şi vreţi totul imediat. Uitați că există nişte limite şi restricţii bugetare.

Gemeni

Iubire - Viața socială devine un lucru abordat cu seriozitate și sunteți interesat de interacțiunile mai substanțiale.

Sănătate - Nivelul de stres e redus și cel de energie e la cotă optimă. Profitați și lărgiți-vă orizonturile. Faceți ceva nou.

Bani - Împărțiți câștigurile cu cei din jur. Le faceți cinste sau cumpărați mici cadouri care le fac ziua mai plăcută.

Rac

Iubire - Puţină distracţie nu strică. Nu multă, dar îndeajuns încât să uitaţi de termene limită şi presiune.

Sănătate - Mergeţi în locuri recomandate, dar nu uitaţi de propriile preferinţe alimentare şi fizice.

Bani - Faceţi muncă de caritate. Un gest la timp faţă de colegi vă poate fi de folos pe termen lung.

Leu

Iubire - Luați-vă cât de mult timp liber puteți, și profitați făcând activități care să vă detensioneze, să vă amuze!

Sănătate - Orice insecuritate vă poate da dureri de cap sau stres emoțional.

Bani - Situația financiară este o grijă ce capătă proporții.

Fecioară

Iubire - E un moment bun de a încerca să reluați unele legături mai vechi cu persoane la care ați ţinut. Poate fi vorba despre un fost iubit sau despre o rudă cu care nu ai mai vorbit de multă vreme.

Sănătate - Sănătatea nu pune probleme deosebite, dar durerile de spate îl poate face pe oricare dintre voi să ajungă la medic ori să ia tratament.

Bani - Dacă stați rău cu banii, încercați să faceți o prioritate din asta şi să lăsați restul deoparte pentru moment.

