search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Horoscop vineri, 12 septembrie. Racii sunt cu gândul la distracţie, iar Fecioarele caută metode să facă bani

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Weekendul bate la ușă, iar Racii sunt puși pe distracție. Lorina, astrologul Click!, care ştie ce le-au pregătit astrele tuturor nativilor pentru 12 septembrie, avertizează că nu toate zodiile traversează o perioadă bună, unele dintre ele confruntându-se cu probleme şi situaţii tensionate.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Munciți mult, poate chiar suplimentar. Viața de cuplu nu este deloc prioritară. Păstrați totuși un echilibru!

Sănătate - Vă simțiți bine și în forță. Aveți soluția la îndemână pentru orice problemă ar putea să apară.

Bani - Vă luați măsuri de precauție, doriți să aveți justificare pentru orice sarcină de îndeplinit. Nu exagerați cu scepticismul.

Taur

Iubire - Fie vă îndreptaţi singur către eveniment, fie faceţi un compromis.

Sănătate - Răcelile și problemele cu gâtul, precum și starea de nervozitate, vă scot din ritm şi vă amână agenda de sarcini.

Bani - Reacţionaţi pasional şi vreţi totul imediat. Uitați că există nişte limite şi restricţii bugetare.

Gemeni

Iubire - Viața socială devine un lucru abordat cu seriozitate și sunteți interesat de interacțiunile mai substanțiale.

Sănătate - Nivelul de stres e redus și cel de energie e la cotă optimă. Profitați și lărgiți-vă orizonturile. Faceți ceva nou.

Bani - Împărțiți câștigurile cu cei din jur. Le faceți cinste sau cumpărați mici cadouri care le fac ziua mai plăcută.

Rac

Iubire - Puţină distracţie nu strică. Nu multă, dar îndeajuns încât să uitaţi de termene limită şi presiune.

Sănătate - Mergeţi în locuri recomandate, dar nu uitaţi de propriile preferinţe alimentare şi fizice.

Bani - Faceţi muncă de caritate. Un gest la timp faţă de colegi vă poate fi de folos pe termen lung.

Leu

Iubire - Luați-vă cât de mult timp liber puteți, și profitați făcând activități care să vă detensioneze, să vă amuze!

Sănătate - Orice insecuritate vă poate da dureri de cap sau stres emoțional.

Bani - Situația financiară este o grijă ce capătă proporții.

Fecioară

Iubire - E un moment bun de a încerca să reluați unele legături mai vechi cu persoane la care ați ţinut. Poate fi vorba despre un fost iubit sau despre o rudă cu care nu ai mai vorbit de multă vreme.

Sănătate - Sănătatea nu pune probleme deosebite, dar durerile de spate îl poate face pe oricare dintre voi să ajungă la medic ori să ia tratament.

Bani - Dacă stați rău cu banii, încercați să faceți o prioritate din asta şi să lăsați restul deoparte pentru moment.

Citiţi predicţiile complete aici.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
observatornews.ro
image
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
playtech.ro
image
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mitriță n-a jucat deloc cu Cipru și a postat doar două cuvinte, înainte să plece din România
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Copilul unui cunoscut cântăreț american a murit la 20 de minute după naștere. Familia și fanii sunt devastați de durere
kanald.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
România, pe harta roșie. Avertisment critic pentru țara noastra din cauza unui virus devastator
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
William își regretă marea slăbiciune și speră din tot sufletul ca cei trei copii ai lui să n-o moștenească
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier