Un fost ambasador al SUA în România a plătit o sumă fabuloasă pentru o biblie de peste 1.000 de ani

Codexul Sassoon, despre care se crede că datează dintr-o perioadă cuprinsă între sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul secolului al X-lea, a fost achiziționat de către American Friends of the ANU - Museum of the Jewish People, relatează NY Times.

Biblia ebraică, care are o vechime de circa 1.000 de ani, a fost vândută miercuri la Sotheby's pentru 38,1 milioane de dolari, unul dintre cele mai mari prețuri adjudecate vreodată la o licitație pentru o carte sau un document istoric.

Volumul, cunoscut sub numele de Codex Sassoon, include 24 de cărți ale Bibliei ebraice, mai puțin aproximativ opt foi, inclusiv primele 10 capitole din Geneza. Din anul 1989, cartea sfântă s-a aflat în posesia colecționarului elvețian Jacqui Safra.

Prețul de vânzare al cărții sfinte a fost estimat între 30 și 50 de milioane de dolari.

La puțin timp după licitație, casa Sotheby's a transmis că American Friends of ANU - Muzeul Poporului Evreu din Tel Aviv a cumpărat Biblia datorită unei donații din partea lui Alfred H. Moses, fost ambasador al SUA în România.

Totodată, cartea sfântă va fi donată muzeului menționat și va face parte din expoziția centrală.

„Biblia ebraică este cea mai influentă din istorie și constituie piatra de temelie a civilizației occidentale", a transmis Moses. „Mă bucur știind că ea aparține poporului evreu. A fost misiunea mea, realizând semnificația istorică a Codexului Sassoon, să mă asigur că acesta rezidă într-un loc cu acces global pentru toți oamenii", a mai adăugat Moses.

Prețul adjudecat poate părea mai mult sau mai puțin mic față de prețurile exorbitante obținute la licitațiile de artă. Însă, asemenea cifre se obțin rar pentru cărți și documente istorice.

Bill Gates a deținut mult timp recordul în acest domeniu, când în anul 1994 a plătit 30,8 milioane de dolari (62,4 milioane de dolari în prezent) la o licitație pentru a cumpăra Codexul Leicester, un manuscris al lui Leonardo da Vinci.

De asemenea, investitorul miliardar Kenneth Griffin a stabilit în anul 2021 un alt record, când a plătit 43,2 milioane de dolari la o licitaţie pentru a achiziţiona o copie princeps a Constituţiei Statelor Unite ale Americii.

Cartea sfântă a fost vândută la licitație ultima dată în anul 1989 pentru suma de 3,19 milioane de dolari ( aproximativ 8 milioane de dolari în prezent), unui dealer care a vândut-o apoi lui Safra.