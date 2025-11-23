Ceasul de buzunar al unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic, vândut cu 1,78 milioane de lire sterline la licitație

Un ceas de buzunar din aur, aparținând lui Isidor Straus, unul dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic, a obținut un preț record de 1,78 milioane de lire sterline la o licitație, relatează BBC. Ceasul îi fusese oferit de soția sa, Ida Straus, care a refuzat să plece într-o barcă de salvare și a rămas alături de el în noaptea în care nava s-a scufundat, pe 14 aprilie 1912.

Se crede că ceasul se oprise la ora 02:20, momentul scufundării Titanicului. Acesta fusese dăruit lui Isidor la aniversarea de 43 de ani, în 1888, și era gravat cu inițialele sale. Obiectul a fost transmis din generație în generație și a fost reparat și restaurat recent la cererea strănepotului lui Isidor, Kenneth Hollister Straus.

Licitatorul Andrew Aldridge a subliniat că prețul record reflectă interesul persistent pentru povestea Titanicului și pentru relația emoționantă a soților Straus, care au reprezentat „povestea de dragoste supremă”. Trupul lui Isidor a fost recuperat după naufragiu, dar trupul Idei nu a fost niciodată găsit.

În aceeași licitație, o scrisoare scrisă de Ida Straus pe Titanic a fost vândută cu 100.000 de lire sterline, o listă a pasagerilor cu 104.000 de lire, iar o medalie de aur oferită echipajului RMS Carpathia s-a vândut cu 86.000 de lire. În total, obiectele legate de Titanic au adus 3 milioane de lire sterline.

Anterior, un ceas de buzunar din aur oferit căpitanului navei Carpathia, care a salvat peste 700 de supraviețuitori, a fost vândut cu 1,56 milioane de lire sterline, stabilind un record la acea vreme.