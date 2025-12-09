România, din nou în ritmul Lord of the Dance – organizatorii dezvăluie ce aduce ediția aniversară de 30 de ani

Alexandru Costin

1. Cum ați reușit să readuceți în România, în 2026, cel mai cunoscut show de dans irlandez din lume? Ce a stat în spatele deciziei ca România să fie din nou inclusă în turneul mondial „Lord of the Dance”?

Revenirea în România nu este deloc întâmplătoare, ci rezultatul unei relații construite în timp între management, artiști și publicul de aici. La fiecare turneu, sălile au fost pline, iar reacțiile spectatorilor au fost atât de puternice încât echipa a simțit că România trebuie neapărat să fie pe harta turneului aniversar. Pentru un show ajuns la 30 de ani, contează enorm țările în care a fost primit cu entuziasm autentic, iar România este, fără îndoială, una dintre ele.

2. Spectacolul va avea loc pe 2 aprilie la Cluj-Napoca și pe 3 aprilie la București. Cum ați ales aceste două locații și ce a contat cel mai mult în decizia de organizare – logistica, tradiția, publicul?

Am ales Cluj-Napoca și București pentru că sunt două repere culturale majore și pentru că au săli care pot susține fără compromisuri un astfel de spectacol. BT Arena permite o producție la cele mai inalte standarde tehnice, iar Sala Palatului are un istoric impresionant în ceea ce privește marile show-uri internaționale. Am ținut cont și de experiențele anterioare: public receptiv, colaborări bune cu autoritățile și infrastructură logistică solidă.

3. Turneul aniversar de 30 de ani marchează un moment unic în istoria „Lord of the Dance”. Ce aduce nou această ediție, comparativ cu spectacolele anterioare din România?

Ediția aniversară este un fel de „best of” reinterpretat pentru publicul de azi. Regăsim ADN-ul original al show-ului, dar rezultatul este complet actualizat: proiecții video spectaculoase, lumini regândite de la zero, costume noi și o distribuție tânără, personal selecționată de Michael Flatley. Este aceeași legendă, dar spusă cu mijloacele tehnice ale prezentului.

4. Michael Flatley este o adevărată legendă a dansului irlandez. Cum se simte prezența și influența lui în acest nou turneu? Ce rol are el în producția actuală?

Chiar dacă nu mai este în prim-plan pe scenă, amprenta lui Michael Flatley este prezentă peste tot în cadrul show-ului. El rămâne creatorul universului „Lord of the Dance”, supervizează direcția artistică, aprobă distribuția și decide marile ajustări de concept. Fiecare coregrafie, fiecare ritm, fiecare schimbare de lumină este gândită astfel încât să rămână fidelă stilului care l-a făcut celebru.

5. Ce tip de public vine, de obicei, la „Lord of the Dance”? S-a schimbat ceva în ultimii ani – vedem o generație nouă de spectatori sau, dimpotrivă, oameni care vin din nostalgie, pentru a retrăi magia?

Publicul este din ce în ce mai mixt și acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri. În sală vedem, în același timp, spectatori care au văzut show-ul cu mulți ani în urmă și revin pentru a retrăi emoția, dar și tineri care descoperă acum pentru prima oară dansul irlandez. Familii, grupuri de prieteni, pasionați de dans sau, pur și simplu, oameni curioși.

6. Cum reacționează publicul român față de alte țări europene? E adevărat că dansatorii trupei consideră România una dintre cele mai calde și receptive scene?

Da, afirmația este cât se poate de justificată. Cu foarte puține excepții, artiștii care ajung în România – alături de echipele lor – remarcă imediat energia specială a publicului de aici. În cazul Lord of the Dance, reacțiile sunt spectaculoase: oamenii trăiesc fiecare moment, aplaudă la scenă deschisă, iar această vibrație ajunge direct la artiști. Nu vorbim despre politețe sau simple conveniențe, ci despre o emoție autentică, un răspuns spontan care transmite că publicul înțelege și simte actul artistic. Această reacție spontană și sinceră a publicului este exact ceea ce îi face pe artiști să își dorească să revină.

7. Care sunt cele mai mari provocări logistice în aducerea unei producții de o asemenea amploare în România? Vorbim despre o echipă numeroasă, echipamente sofisticate, transport, scenografie complexă…

Provocările sunt pe măsura anvergurii show-ului. Vorbim despre sute de echipamente, decoruri, sisteme de sunet, lumini și videoproiecție, dar și despre o echipă impresionant de numeroasă — de la dansatori și tehnicieni, până la coordonatori de scenă, maseuri și garderobieri.

În acest context, nu există loc pentru greșeli sau compromis. Totul trebuie montat la timp, dansatorii trebuie să fie impecabili, iar întregul mecanism al spectacolului trebuie să funcționeze atât de bine încât publicul să nu perceapă nicio abatere, chiar dacă, inevitabil, uneori pot apărea mici provocări de culise. Tocmai de aceea lucrăm exclusiv cu echipe locale extrem de experimentate și cu parteneri care cunosc în detaliu exigențele unei producții de asemenea calibru.

8. Show-ul este recunoscut pentru perfecțiunea sincronizării și a luminii. Cum reușiți să păstrați același standard tehnic în fiecare țară, în special în săli diferite, precum BT Arena și Sala Palatului?

Standardul este menținut printr-un set riguros de cerințe tehnice și printr-un rider detaliat, respectat fără abatere. Fiecare sală este analizată atent încă dinaintea montajului: se verifică dimensiunile, acustica, posibilitățile de rigging pentru lumini și ecrane, iar acolo unde este necesar completăm cu echipamente suplimentare. Tot acest efort are un singur scop: ca spectatorul din Cluj sau București să trăiască același spectacol, la aceeași intensitate, ca publicul din Londra, Paris sau Dublin.

9. Ce impact credeți că are un spectacol ca „Lord of the Dance” asupra scenei culturale din România? Cum contribuie la deschiderea publicului spre alte forme de dans și expresie artistică?

„Lord of the Dance” a demonstrat că publicul român este pregătit și dornic să consume și altceva decât formele clasice de spectacol. A adus dansul irlandez în atenția generală, a stârnit interesul tinerilor pentru noi stiluri și a arătat că un show de dans poate fi și blockbuster, și act cultural în același timp. Este un exemplu de cum un produs artistic bine făcut poate lărgi orizonturile unui public întreg.

10. De-a lungul anilor, „Lord of the Dance” a devenit un fenomen global, nu doar un spectacol. Ce credeți că explică această rezistență în timp – disciplina, energia, povestea, sau poate chiar simplitatea mesajului?

Toate acestea la un loc. Disciplina dansatorilor și precizia execuției sunt impresionante, dar nu ar fi suficiente fără energie, poveste și mesaj. Spectacolul vorbește despre luptă, curaj, lumină și întuneric – teme simple, dar universale – și o face printr-un limbaj pe care îl înțelege oricine: mișcarea. Faptul că nu ai nevoie de traducere pentru a-l simți îl face valabil pentru orice țară și pentru orice generație.

11. Cum ar trebui să se pregătească spectatorii pentru a trăi pe deplin experiența? Ce ați recomanda celor care vin pentru prima dată la acest spectacol?

Cred că cel mai important este ca spectatorii să vină fără scenarii prestabilite în minte. Dansul are darul de a spune altceva fiecăruia dintre noi, iar farmecul lui stă tocmai în libertatea aceasta de interpretare. Le-aș sugera celor care vin pentru prima dată să se aseze confortabil, să își dea voie să fie surprinși și să nu se preocupe prea mult de „a înțelege” fiecare moment. „Lord of the Dance” este, înainte de orice, o experiență care se trăiește, nu se analizează.

12. Cum pot fi achiziționate biletele și în ce stadiu sunt vânzările până acum? Există în continuare prețuri promoționale sau categorii de locuri mai căutate?

Biletele pot fi achiziționate exclusiv prin canalele noastre oficiale, partenerii de ticketing get-in.ro și iabilet.ro. Suntem într-o perioadă în care, metaforic vorbind, îl ajutăm pe Moș Crăciun să aleagă cadoul ideal pentru pasionații de spectacole, iar interesul publicului depășește cu mult așteptările. Există încă anumite categorii promoționale disponibile, însă locurile cele mai căutate sunt deja aproape epuizate.

Ritmul vânzărilor este excelent, ceea ce ne îndreptățește să credem că vom avea sold out într-un interval foarte scurt.

Luăm în considerare și posibilitatea de a programa două reprezentații în aceeași zi, atât la București, cât și la Cluj, însă această opțiune depinde de discuțiile în desfășurare cu managementul artiștilor și, desigur, de disponibilitatea lor fizică, având în vedere intensitatea și efortul pe care îl presupune fiecare show.

13. Dacă ați putea descrie în trei cuvinte show-ul „Lord of the Dance” 2026, care ar fi acelea?

Intens, hipnotic, surprinzător.