Povestea NOD merge mai departe. 24-27 Septembrie, Book the Date pentru ediția a doua

După un debut care a atras peste 80 de invitați din 12 țări și mai bine de 5000 de participanți în cele 4 zile de evenimente, NOD - International Literary Rights Festival se pregătește pentru cea de-a doua ediție care va avea loc și anul acesta în ultimul weekend al lunii septembrie, la Brașov.

Festivalul își dorește să facă un nod între literatură, teatru și film, domenii pe care le reunește sub umbrela drepturilor de autor, creând astfel o tradiție pentru profesioniști, dar și un minunat loc de întâlnire cu publicul larg dornic de experiențe culturale de calitate.

“NOD Festival răspunde unei nevoi a industriei și a devenit, încă de la prima ediție, o poveste de succes. Ne-am dorit ca festivalul să aibă o componentă profesională care lipsea din peisajul românesc. Astfel, am lansat un Open Call de manuscrise, o oportunitate pentru autorii români să intre în contact direct cu editori și agenți literari cărora să le prezinte lucrări inedite, făcând în acest fel un prim pas spre publicare. Nu ne-am așteptat ca lucrurile să se lege atât de repede, dar ne putem lăuda cu proiecte deja concretizate”, spune Liviana TANE, fondatorul festivalului.

Primul rezultat concret a fost publicarea volumului pentru copii “Eschimos”, de Oxana Greadcenco, pe care Editura Vellant l-a lansat în doar două luni, la Gaudeamus. Cartea este disponibilă în librării și a fost extrem de bine primită de cititorii din România, Republica Moldova și Olanda.

“Apariția NOD a fost o oportunitate grozavă pentru mine și pentru cele două manuscrise pe care le-am trimis. În primul rând, pentru că nu a trebuit să aștept luni întregi ca manuscrisul să ajungă în mâinile unui editor. Și apoi, pentru că e o șansă rară să convingi un editor, față în față, că povestea ta merită atenție: să arăți cât de mult crezi în ea și cât de dispus ești să lucrezi cot la cot cu un editor ca să o faci mai bună. Le sunt recunoscătoare celor de la Vellant pentru că l-au adoptat pe Eschimos, personajul cărții mele pentru copii, dar și pentru că au preluat romanul meu de debut, care va fi publicat anul acesta.” (Oxana Greadcenco, autoare)

Din cele peste 115 manuscrise primite, 35 au fost selectate de organzatori, iar autorii lor au fost conectați cu editori și agenți literari. Alte șase lucrări vor fi publicate în perioada următoare ca urmare a sesiunilor de pitching organizate la NOD Festival.

“După succesul entuziasmant al primei ediții NOD International Literary Rights Festival, suntem profund recunoscători pentru energia, curiozitatea și dialogul energic pe care participanții, invitații și partenerii le-au adus în Brașov. NOD s-a născut din dorința de a crea un festival care să depășească granițele tradiționale ale evenimentelor culturale, un spațiu în care literatura conversează deschis cu filmul, teatrul, muzica și industriile creative.

În cele patru zile de întâlniri, dezbateri, ateliere și evenimente profesionale, am văzut cum ideile se leagă unele de altele, cum conversațiile privind drepturile de autor, carierele creative și noile direcții ale industriilor culturale generează noi perspective, conexiuni autentice și oportunități concrete de colaborare. Această primă ediție ne arată că există un apetit real – atât în rândul profesioniștilor, cât și al publicului larg – pentru o cultură dinamică, deschisă și relevantă.

Mulțumim tuturor autorilor, artiștilor, editorilor, agenților, curatorilor și participanților care au ales să fie parte din această experiență. Festivalul NOD nu își propune doar să celebreze literatura și proprietatea intelectuală, ci să fie și o platformă sustenabilă pentru creștere, dialog și transformare culturală. Edițiile viitoare ne entuziasmează, la fel ca și consolidarea acestei minunate comunități.” (Echipa MATCA, partener principal NOD Festival)

“NOD a fost un pariu cu noi înșine. Un experiment prin care am vrut să demonstrăm că putem schimba lucrurile în bine. Ne-am dorit în primul rând să corectăm percepția nemeritată asupra culturii în general și a literaturii în special și i-am oferit atenția pe care o merită, într-un spațiu rafinat și proaspăt, în inima țării. Brașovul s-a dovedit gazda perfectă și suntem onorați și recunoscători că am fost primiți cu atâta căldură atât de partenerii noștri brașoveni, cât și de publicul mare.” (Liviana TANE, fondator NOD Festival)

Organizat de Reading is Cool și Matca, NOD - International Literary Rights Festival își propune să conecteze lumile celor care scriu, publică, vând și promovează cărți, astfel încât poveștile să-și împlinească destinul și să ajungă cât mai rapid în mâinile cititorilor. Aflat la a doua ediție, NOD vrea să încurajeze apariția unor colaborări inedite și a unor noi forme de expresie în cultură. Este un proiect curajos, care-și propune să conecteze profesioniștii din domeniul literar și artiștii din domeniile influențate de literatură - muzică, teatru, film - cu publicul consumator de cultură.