Articol publicitar

Povestea NOD merge mai departe. 24-27 Septembrie, Book the Date pentru ediția a doua

0
0
Publicat:

După un debut care a atras peste 80 de invitați din 12 țări și mai bine de 5000 de participanți în cele 4 zile de evenimente, NOD - International Literary Rights Festival se pregătește pentru cea de-a doua ediție care va avea loc și anul acesta în ultimul weekend al lunii septembrie, la Brașov.

NOD ed II comunicat (9 februarie) png

Festivalul își dorește să facă un nod între literatură, teatru și film, domenii pe care le reunește sub umbrela drepturilor de autor, creând astfel o tradiție pentru profesioniști, dar și un minunat loc de întâlnire cu publicul larg dornic de experiențe culturale de calitate.

“NOD Festival răspunde unei nevoi a industriei și a devenit, încă de la prima ediție, o poveste de succes. Ne-am dorit ca festivalul să aibă o componentă profesională care lipsea din peisajul românesc. Astfel, am lansat un Open Call de manuscrise, o oportunitate pentru autorii români să intre în contact direct cu editori și agenți literari cărora să le prezinte lucrări inedite, făcând în acest fel un prim pas spre publicare. Nu ne-am așteptat ca lucrurile să se lege atât de repede, dar ne putem lăuda cu proiecte deja concretizate”, spune Liviana TANE, fondatorul festivalului.

Eschimos Oxana Greadcenco, Vellant v1 jpg

Primul rezultat concret a fost publicarea volumului pentru copii “Eschimos”, de Oxana Greadcenco, pe care Editura Vellant l-a lansat în doar două luni, la Gaudeamus. Cartea este disponibilă în librării și a fost extrem de bine primită de cititorii din România, Republica Moldova și Olanda.

“Apariția NOD a fost o oportunitate grozavă pentru mine și pentru cele două manuscrise pe care le-am trimis. În primul rând, pentru că nu a trebuit să aștept luni întregi ca manuscrisul să ajungă în mâinile unui editor. Și apoi, pentru că e o șansă rară să convingi un editor, față în față, că povestea ta merită atenție: să arăți cât de mult crezi în ea și cât de dispus ești să lucrezi cot la cot cu un editor ca să o faci mai bună. Le sunt recunoscătoare celor de la Vellant pentru că l-au adoptat pe Eschimos, personajul cărții mele pentru copii, dar și pentru că au preluat romanul meu de debut, care va fi publicat anul acesta.” (Oxana Greadcenco, autoare)

Eschimos Oxana Greadcenco Vellant v2 jpg

Din cele peste 115 manuscrise primite, 35 au fost selectate de organzatori, iar autorii lor au fost conectați cu editori și agenți literari. Alte șase lucrări vor fi publicate în perioada următoare ca urmare a sesiunilor de pitching organizate la NOD Festival.

“După succesul entuziasmant al primei ediții NOD International Literary Rights Festival, suntem profund recunoscători pentru energia, curiozitatea și dialogul energic pe care participanții, invitații și partenerii le-au adus în Brașov. NOD s-a născut din dorința de a crea un festival care să depășească granițele tradiționale ale evenimentelor culturale, un spațiu în care literatura conversează deschis cu filmul, teatrul, muzica și industriile creative.

În cele patru zile de întâlniri, dezbateri, ateliere și evenimente profesionale, am văzut cum ideile se leagă unele de altele, cum conversațiile privind drepturile de autor, carierele creative și noile direcții ale industriilor culturale generează noi perspective, conexiuni autentice și oportunități concrete de colaborare. Această primă ediție ne arată că există un apetit real – atât în rândul profesioniștilor, cât și al publicului larg – pentru o cultură dinamică, deschisă și relevantă.

Mulțumim tuturor autorilor, artiștilor, editorilor, agenților, curatorilor și participanților care au ales să fie parte din această experiență. Festivalul NOD nu își propune doar să celebreze literatura și proprietatea intelectuală, ci să fie și o platformă sustenabilă pentru creștere, dialog și transformare culturală. Edițiile viitoare ne entuziasmează, la fel ca și consolidarea acestei minunate comunități.” (Echipa MATCA, partener principal NOD Festival)

“NOD a fost un pariu cu noi înșine. Un experiment prin care am vrut să demonstrăm că putem schimba lucrurile în bine. Ne-am dorit în primul rând să corectăm percepția nemeritată asupra culturii în general și a literaturii în special și i-am oferit atenția pe care o merită, într-un spațiu rafinat și proaspăt, în inima țării. Brașovul s-a dovedit gazda perfectă și suntem onorați și recunoscători că am fost primiți cu atâta căldură atât de partenerii noștri brașoveni, cât și de publicul mare.” (Liviana TANE, fondator NOD Festival)

Organizat de Reading is Cool și Matca, NOD - International Literary Rights Festival își propune să conecteze lumile celor care scriu, publică, vând și promovează cărți, astfel încât poveștile să-și împlinească destinul și să ajungă cât mai rapid în mâinile cititorilor. Aflat la a doua ediție, NOD vrea să încurajeze apariția unor colaborări inedite și a unor noi forme de expresie în cultură. Este un proiect curajos, care-și propune să conecteze profesioniștii din domeniul literar și artiștii din domeniile influențate de literatură - muzică, teatru, film - cu publicul consumator de cultură.

Cultură

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
digi24.ro
image
Mii de petroliere, unele din Rusia, au transferat petrol în apele României. Autoritățile, niciun control în 4 ani de război
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
La 30 de ani a demisionat de la job şi s-a apucat de făcut prăjituri. Acum are o afacere de 7 cifre anual
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Câte zile ține noul val de ger, care aduce temperaturi de -15 grade Celsius. Un anticiclon lovește România
playtech.ro
image
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme Stoica despre „noul fundaș”. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Dublu impact pentru o categorie de pensionari în 2026: 600 de lei în plus la pensie de Paşti şi Crăciun 2026, plus 100 de lei lunar pentru facturi
romaniatv.net
image
Românii și-ar putea lua adio de la o categorie de vouchere. Ministrul Economiei: „Eu cred într-o eliminare graduală”
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Osul misterios a fost descoperit în 2019 pe locul unui sat antic fortificat din apropierea orașului Córdoba, din sudul Spaniei (© Agustín López și Rafael Martínez)
„O descoperire de referință”: singura dovadă directă a elefanților lui Hannibal
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Mică prințesă, mare stil! Fetița Prințului Hussein al Iordaniei a cucerit inimile tuturor cu o nouă fotografie adorabilă

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal