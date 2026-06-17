Octavian Saiu, Matei Vişniec, Ionuţ Sociu şi Emil Hurezeanu intră în dialog cu mari personalităţi ale lumii artistice internaţionale la Conferinţele FITS 2026

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu le oferă spectatorilor şi în acest an ocazia de a întâlni zeci de figuri remarcabile ale lumii culturale, prin intermediul conferinţelor speciale.

23 de conferinţe speciale vor avea loc pe parcursul celor 10 zile de FITS, cele mai multe dintre evenimente fiind moderate de criticul de teatru Octavian Saiu, dramaturgul Matei Vişniec şi dramaturgul şi jurnalistul Ionuţ Sociu. De-a lungul celor 10 zile de festival, Octavian Saiu va intra în dialog cu Cristian Măcelaru, Gigi Căciuleanu, Silviu Purcărete, Wim Vandekeybus, Ofelia Popii, Cristian Mungiu, Lemi Ponifasio, Milo Rau şi Akihiro Yamamoto. Matei Vişniec va dialoga cu Luk Perceval, Marcel Iureş şi Alexandru Dabija, Israel Galvan şi Mohamed El Khatib şi Fanny Ardant, iar Ionuţ Sociu va modera discuţiile cu Dragoş Buhagiar, Velica Panduru, Philip Bussman, Cathy Hasse, Miguel Gane şi o dezbatere despre aniversarea Ibsen 200 cu Hege Knarvik Sande, Jan Koslowski, Chris-Simion Mercurian, Kathrine Nedrejord şi Ovio Olaru.

Accesul la conferinţele speciale din cadrul FITS este gratuit, în limita locurilor disponibile. „De la an la an încercăm să dezvoltăm această secţiune a conferinţelor pentru că marile nume care vin la Sibiu merită să fie descoperite de public şi altfel decât prin intermediul spectacolelor pe care le joacă sau le montează. Este o ocazie unică să vedem o bucată din SUFLETUL fiecărui artist care ne onorează cu prezenţa. Şi oferim acest cadou fără bilet, în limita locurilor disponibile. Probabil că în multe situaţii este o ocazie unică de a dialoga cu artişti străini precum Fanny Ardant, Milo Rau, Luk Perceval, Wim Vandekeybus, Lemi Ponifasio, Israel Galvan şi Mohamed El Khatib, Cathy Hasse, Akihiro Yamamoto, dar şi cu artişti de origine română precum Cristian Măcelaru, Silviu Purcărete, Gigi Căciuleanu, Cristian Mungiu, Ofelia Popii, Miguel Gane sau Dragoş Buhagiar.”, declară Constantin Chiriac, Preşedintele FITS.

Fanny Ardant, Milo Rau, Luk Perceval, Cristian Mungiu şi Cristian Măcelaru printre invitaţii speciali

Sâmbătă, 20 iunie, seria conferințelor speciale debutează la ora 11:00 cu un dialog între maestrul Cristian Măcelaru şi criticul Octavian Saiu, la Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor. Evenimentul se desfășoară în limba română, cu traducere în limba engleză, și este accesibil gratuit, în limita locurilor disponibile.

De la ora 14:00, tot la Sala Oglinzilor, Matei Vişniec intră în dialog cu regizorul Luk Perceval, în cadrul unei conferinţe desfășurate în engleză şi franceză, cu traducere în limba română.

Ultimele conferințe ale zilei au loc de la ora 16:00. Dan Perjovschi intră în dialog cu Ștefania Ferchedau, Florin Fâra și Răzvan Pop, la Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor. La Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”, Părintele Constantin Necula susţine conferinţa „Sufletul mamei”.

Duminică, 21 iunie, de la ora 12:00, Gigi Căciuleanu intră în dialog cu Octavian Saiu tot la Sala Oglinzilor, într-un eveniment în limba română, tradus în engleză. De la ora 14:00, Ionuţ Sociu moderează o conferință cu Dragoș Buhagiar, Velica Panduru, Philip Bussman.

Luni, 22 iunie, programul conferințelor începe la ora 12:00 cu un dialog între Silviu Purcărete şi Octavian Saiu. De la ora 14:00, Ionuţ Sociu intră în dialog cu Cathy Hasse şi Cosmin Chivu despre „Arta actorului de film”.

Marți, 23 iunie, tot la Sala Oglinzilor, Wim Vandekeybus dialoghează cu Octavian Saiu de la ora 12:00, iar de la ora 14:00, Ionuţ Sociu discută cu poetul Miguel Gane.

Miercuri, 24 iunie, Matei Vişniec îi are ca invitaţi, de la ora 12:00, pe Marcel Iureş şi Alexandru Dabija. De la ora 14:00, Octavian Saiu intră în dialog cu Ofelia Popii. Ambele conferinţe au loc la Sala Oglinzilor.

Joi, 25 iunie, programul continuă la Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor cu conferinţa IBSEN 200 – „Arta ca o forţă reacţionară” de la ora 12:00. Hege Kvarnik Sande, Jan Koslowski, Chris-Simion Mercurian, Kathrine Nedrejord şi Ovio Olaru în dialog cu Ionuț Sociu

Tot aici, de la ora 14:00, regizorul Cristian Mungiu intră în dialog cu Octavian Saiu.

Vineri, 26 iunie, de la ora 12:00, Matei Vişniec intră în dialog cu Israel Galvan şi Mohamed El Khatib. De la ora 14:00, Lemi Ponifasio intră în dialog cu Octavian Saiu, într-un eveniment desfăşurat în limba engleză, cu traducere în română.

Sâmbătă, 27 iunie, de la ora 12:00, Milo Rau discută cu Octavian Saiu, în cadrul unei conferințe speciale, accesibile publicului larg. De la ora 14:00, Matei Vişniec intră în dialog cu actriţa Fanny Ardant, într-un eveniment desfăşurat în limba franceză, cu traducere în engleză şi română.

Tot sâmbătă, de la ora 16:00, profesorul Franco Moretti intră în dialog cu cercetătorii Andrei Terian și Pvio Olaru la Sala Oglinzilor. În acelaşi timp, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime”, Părintele Constantin Necula susţine conferinţa „Sufletul tatălui”.

Duminică, 28 iunie, programul începe la ora 12:00 cu o conferință specială la Sala Oglinzilor de la Forumul Democrat al Germanilor: Akihiro Yamamoto în dialog cu Octavian Saiu. La ora 13:00, pictorul Ştefan Câlţia, regizorul Silviu Purcărete şi compozitorul Vasile Şirli intră în dialog cu scriitorul şi diplomatul Emil Hurezeanu.

Conferințele Bursei Internaționale de Spectacole - un prilej de întâlnire cu mari profesioniști din domeniul artistic

O altă serie importantă de conferințe este cea din cadrul Bursei Internaționale de Spectacole de la Sibiu. În perioada 22 - 25 iunie, publicul sibian va putea să asiste la discuții cu mari nume ale lumii artistice mondiale, precum Lisa Richards Toney, preşedinte şi CEO al The Association of Performing Arts Professionals (APAP), David Baile, CEO al International Society for Performing Arts (ISPA) sau Roy Luxford, Creative Director la Edinburgh International Festival.

Evenimentele din cadrul Bursei Internaționale de Spectacole se desfășoară la Sala Faust a hotelului MyContinental. Accesul la evenimentele Bursei de Spectacole se face pe bază de înscriere.

Conversaţii Culturale – un nou podcast moderat de Mihaela Dedeoglu și Anthony Sargent

Anul acesta, seria de Conversaţii Culturale din cadrul Bursei Internaționale de Spectacole de la Sibiu (SIPAM) devine podcast. Acest eveniment de interviuri, asociat Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și moderat de Mihaela Dedeoglu și Anthony Sargent, reunește zilnic, între 20 și 26 iunie (orele 16:00 - 17:30), artiști și lideri culturali internaționali în dialoguri ce explorează provocările și oportunitățile artelor spectacolului contemporane. Conversațiile Culturale vor fi înregistrate audio-video pentru a fi publicate ulterior ca episoade de podcast pe platformele SIPAM și Scena Digitală. De asemenea, discuțiile vor fi transcrise într-un volum lansat la ediția următoare, formând o arhivă valoroasă care documentează perspectivele unor personalități marcante și stimulează dialogul cultural global.

Întâlnirea reţelei Circostrada – pentru prima dată la Sibiu

Anul acesta Sibiul va găzdui în premieră şi Adunarea Generală a reţelei Circostrada, o organizaţie europeană dedicată circului contemporan și artelor spectacolului de stradă. În cadrul evenimentului sunt programate o serie de conferinţe la Hotel Ramada, în cadrul unei colaborări cu Bursa Internaţională de Spectacole de la Sibiu.

Ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu - cu tema SUFLET - se desfășoară între 19 și 28 iunie și programează peste 848 de evenimente indoor, outdoor și online.

Mai multe detalii privind spectacolele indoor, outdoor şi online din cadrul FITS 2026 sunt disponibile pe site-ul sibfest.ro şi prin intermediul aplicaţiei mobile FITS.