Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Actorul Marius Manole a aflat o poveste veche despre premierul Bolojan de la o chelneriță din Oradea. „Asta spune multe despre el”

Actorul Marius Manole a relatat o întâmplare petrecută la un hotel din Oradea, unde o chelneriță i-a povestit un lucru inedit despre actualul premier Ilie Bolojan.

Aflat la Oradea pentru un spectacol de teatru, actorul Marius Manole a relatat pe pagina sa de socializare o întâmplare de la hotelul unde a băut o cafea, acolo unde o chelneriță i-a povestit cum, pe vremea când era tânăr, Ilie Bolojan ar fi ridicat ștacheta în satul său cerând bacalaureat la angajare pentru postul de vânzătoare în primul său magazin.

Postarea actorului a devenit virală și are acum peste 8.200 de aprecieri, mai mult de 1.200 de distribuiri și alte 560 de comentarii.

”Astăzi dimineață mi-am băut cafeaua la Oradea, pe terasa hotelului Astoria. Un hotel tare drăguț. Îmi place să stau chiar lângă teatru. Iar doamna care mi-a adus cafeaua, o doamnă foarte drăguță, de altfel, cu care am vorbit despre ultima carte a Anei Blandiana, mi-a spus un lucru foarte tare. A zis că domnul Bolojan e un vizionar. Am întrebat: „În ce sens?” „Păi e din satul meu. Și, când eram tineri, el a avut primul magazin din sat. Și pe ușa magazinului a scris: angajez vânzătoare doar cu bacalaureat.Pe vremea aceea, în sat nu prea se făcea bacalaureatul. Majoritatea mergeau la școală profesională. Așa erau timpurile. Și, cu toate astea, fetele din sat au început să învețe și și-au dat bacalaureatul ca să poată obține un job”, a scris actorul Marius Manole.

Actorul și-a extras singur concluzia, una care a fost intens distribuită și comentată în online:

”Asta spune multe despre el. Spune multe și despre noi. Și spune multe despre cum se pot schimba lucrurile, dacă cineva are curajul să ridice ștacheta. Nu e despre politică. E despre viață. Despre cum ar trebui să fie lucrurile. Despre un fel de a gândi și despre un fel de a construi — cu baze solide, trainice, care să reziste în timp. Nu e pentru cei care vor să sară imediat. Nu e despre politică”, a concluzionat actorul.

 Luni seară, PSD urmează să decidă dacă îi retrage sau nu sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Tot luni seară, în Capitală a fost anunțată și o manifestație de susținere pentru Ilie Bolojan.

