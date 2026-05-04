Actorul Marius Manole cere PSD să schimbe direcția: „România are nevoie de voi”

Actorul Marius Manole a transmis luni, 4 mai, un mesaj public adresat aleșilor PSD din Parlament, în care îi îndeamnă să nu voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

„Dragă PSD, România are nevoie de tine. România are nevoie de o alternativă reală. România a avut întotdeauna nevoie de PSD-dar de un PSD reformat”, a scris actorul, într-un mesaj distribuit pe pagina sa de Facebook.

Acesta susține că în interiorul formațiunii există membri onești, dar insuficient valorificați politic. „Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga. Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem - și da, știm cu toții cum sunt - există în PSD oameni buni, în linia a doua și a treia. Oameni care au intrat în politică din dorința de a face ceva, dar care încă nu sunt lăsați”, a mai afirmat Marius Manole.

Actorul a criticat și modul în care partidul a fost condus în ultimii ani, susținând că acesta ar fi afectat de rețele de influență și interese locale.

„Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee. Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara și au construit rețele de dependență și baroni locali”, a mai scris el.

În același mesaj, Marius Manole a făcut un apel la schimbare internă profundă în cadrul partidului: „Poate că a venit momentul să dărâmați linia întâi, cu toată garda veche și cu toate reflexele care v-au ținut pe loc, și să deveniți, în sfârșit, alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă”.

„Această rețea vă ține în chingi și vă face să reacționați așa cum reacționați. Dar puteți rupe asta. Reformați-vă. Îndrăzniți. România are nevoie de voi — dar de voi cei care încă nu se văd”, a mai transmis actorul.