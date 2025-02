Interviu cu istoricul britanic Simon Sebag Montefiore: „În vremuri tulburi, lumea se întoarce la puterea familiilor”

Volumul „Lumea. O istorie de familie”, semnat de istoricul britanic Simon Sebag Montefiore, a fost publicat în limba română de Editura Trei. Scriitura aduce în atenția cititorilor din România lucrările sale remarcabile.

Pe parcursul a peste 1.300 de pagini, autorul reconstituie istoria lumii prin prisma familiilor care au influențat cursul umanității de-a lungul mileniilor. Sunt prezentate dinastii celebre, cunoscute din manualele de istorie, dar și familii mai puțin cunoscute, care au avut un impact major asupra diferitelor regiuni ale lumii. Montefiore explorează nu doar marile imperii, ci și istoria națiunilor mai mici din Europa, regatele africane și statele din Asia.

Lucrarea oferă o perspectivă globală asupra istoriei, însă, având în vedere cât de amplu este subiectul, autorul a fost nevoit să facă selecții. Montefiore a ales să includă familii și din istoria României.

Ce l-a determinat să exploreze istoria României? De ce consideră că dinastiile continuă să joace un rol semnificativ și în prezent? Care au fost motivele din spatele scrierii acestui volum? Simon Sebag Montefiore răspunde acestor întrebări într-un interviu acordat publicației Historia.

Întrebat despre munca din spatele acestui volum și cât timp a durat să scrie Lumea. O istorie de familie, Montefiore a răspuns: „Mi-a luat trei ani ca să o scriu, dar e, în realitate, cu adevărat, rezultatul a decenii, a unei vieți de cărți şi documente citite, de călătorii.”

El s-a mai declarat norocos că a putut călători peste tot, în majoritatea locurilor din lume. „De exemplu, în România vin din anii ʼ90, o dată la câțiva ani, așa că am văzut schimbări majore aici, am văzut schimbările majore din multe țări. Am început să merg în Uniunea Sovietică în 1983 și am avut ocazia de a reveni și a vedea căderea Uniunii Sovietice. Am fost în China, în America, în Brazilia. În multe dintre aceste locuri m-am întâlnit cu lideri, m-am întâlnit cu președinți, am fost norocos să cunosc oameni foarte interesanți și să văd lucruri interesante”, spune autorul.

Personalități importante alese de Montefiore

Simon Sebag Montefiore a întâlnit, deci, și multe persoane importante. „De exemplu, ca reporter, l-am întâlnit pe Shevarnadze, în vreme ce mă documentam și scriam despre căderea Uniunii Sovietice. Am întâlnit-o pe Margaret Thatcher în Downing Street, am intervievat-o (eram licean adolescent la acea vreme). O altă persoană pe care am fost norocos să o întâlnesc a fost Shimon Perez, aproape un prieten. Au mai fost Kissinger și alții”, spune el.

Istoricul britanic a vizitat România de mai multe ori. El a vorbit despre prima vizită în țara noastră.

„Am venit aici prima dată pentru că făceam documentarea pentru cartea Ecaterina cea Mare şi Potemkin. Prințul Potemkin a intenționat să devină regele României, voia să o transforme într-un regat numit Dacia. Dar el a murit, a murit în Moldova, nimeni nu știa unde anume, corpul său a fost dus mai întâi la Iași. Așa că am vrut să merg la Iași pentru acest motiv, dar și în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu evreii şi pogromul de la Iaşi. Am vrut să merg şi în Transilvania, am scris despre Transilvania”, completează Montefiore. Este şi multă istorie a României în această carte, Lumea. O istorie de familie.

Autorul a oferit detalii despre românii care se regăsesc în volumul său Lumea. O istorie de familie.

„Avem familia Dracul, asta e de la sine înțeles, dar avem în carte şi familia Hohenzollern, Carol I şi Carol al II-lea, apare şi Antonescu şi, apoi, ascensiunea comunismului. Vreau să spun, în primul rând, despre această carte că mi-am propus să fie cu adevărat o istorie globală, nu doar despre Anglia, Franța, Rusia, America, ci, în egală măsură, și despre alte țări”, spune el. Simon Sebag Montefiore a declarat că istoria Românei îl interesa cel mai mult.

Întrebat despre criteriile de selecție a personajelor din volumul său, el a răspuns că „unele personaje erau obligatorii. Vedeți, să scrii o istorie a lumii poate fi un fel de coșmar, pentru că te temi mereu că uiți pe cineva…”

Ba mai mult, a povestit o întâmplare amuzantă despre un moment în care uitase să menționeze un astfel de personaj:

„Odată m-am trezit la trei dimineața şi soția mea m-a întrebat ce se întâmplă. I-am răspuns că nu l-am inclus pe Iisus în această istorie a lumii. Sigur, creștinismul era reflectat în carte, dar, cumva, personajul istoric Iisus reușise să se strecoare în afara ei. Esența cărții era să scriu totul. Atunci când am ajuns să scriu despre secolul al IV-lea, despre Constantin cel Mare, am realizat că despre Iisus nu scrisesem. (...)”

Citește continuarea interviului pe Historia!