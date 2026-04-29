Articol publicitar

FITS anunță programul spectacolelor celei de-a 33-a ediții!

0
0
Publicat:

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Sibiu, a fost prezentat oficial programul spectacolelor pentru cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru (FITS).

CONSTRUCȚII MONUMENTALE DIN CARTON jacques tati orsay france olivier grossetete jpg

Constantin Chiriac, președintele FITS și directorul Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu a intrat în dialog cu presa din Sibiu și din țară, a povestit despre provocările organizării acestei ediţii şi despre noutăţile pe care le propune Festivalul în acest an.

Iubitorii de cultură au la dispoziție un interval de o săptămână pentru a parcurge programul complet și pentru a-și selecta reprezentațiile la care doresc să participe în perioada 19 – 28 iunie.

Biletele vor fi puse în vânzare miercuri, 6 mai, începând cu ora 13:00, atât online, pe site-ul www.sibfest.ro, cât și la Agenția de bilete a TNRS, aflată pe strada Nicolae Bălcescu nr. 17, în Sibiu.

Conferinta de presa 29 aprilie foto Alex Condurache jpeg

Informații detaliate despre producțiile indoor susținute de artiști de renume internațional, precum și despre spectacolele de amploare programate în aer liber, pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului, www.sibfest.ro. Această perioadă le permite spectatorilor să își planifice vizita cu ușurință, asigurându-le accesul la experiența culturală complexă pe care FITS o propune în acest an.

Tema ediţiei – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

Aproape jumătate dintre evenimentele programate în acest an vor avea acces liber. Preţul biletelor variază între 50 și 200 de lei şi, la fel ca la ediţiile precedente, vor fi disponibile reduceri pentru persoanele din categoriile vulnerabile.

THE STRANGER CĂLĂTORIE ÎN ABSURDISTAN nuit pastel 2025 jpg

În cadrul evenimentului, Preşedintele FITS a anunţat şi cele opt nume care vor fi distinse cu stele pe Aleea Celebrităţilor. Actori, regizori, coregrafi şi autori vor şi celebraţi la Sibiu şi vor rămâne în istoria Festivalului alături de celelalte 77 de nume care sunt deja pe Alee. În premieră, pe Aleea Celebrităţilor va apărea şi numele unui teatru: Yamamoto Noh Theatre. Cele şapte personalităţi sunt: actriţa de origine franceză Fanny Ardant, dirijorul Cristian Măcelaru directorul muzical al Orchestrei Naţionale a Franţei şi directorul artistic al Festivalului Internaţional George Enescu, actriţa Ofelia Popii, maestrul păpuşar Margareta Niculescu, coregraful belgian Wim Vandekeybus, dramaturga de origine italiană Emma Dante, şi autoarea Elfriede Jelinek, laureată a Premiului Nobel pentru literatură în 2004.

medeas kinderen c michiel devijver jpg

Iată câteva dintre cele mai importante spectacole internaţionale care vor fi parte din FITS33:

CASSANDRE, un spectacol cu Fanny Ardant, pe 26 iunie la Filarmonica de Stat Sibiu - Sala Thalia . COPIII MEDEEII / MEDEA'S CHILDREN, un spectacol semnat de Milo Rau & NTGent, pe 26 și 27 iunie la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Eugenio Barba.

ISRAEL & MOHAMED, o colaborare între Israel Galvan & Mohamed El Khatib, pe 25 și 26 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu.

ÎNGERUL CASEI / L'ANGELO DEL FOCOLARE, un spectacol regizat de Emma Dante, o producție Compagnia Sud Costa Occidentale / Carnezzeria & Piccolo Teatro di Milano, pe 26 și 27 iunie la Teatrul Naţional Radu Stanca – Sala Mare.

SEX, BANI ŞI FOAME / SEX, MONEY AND HUNGER, o producție Stary Teatr în regia lui Luk Perceval, pe 19 și 20 iunie la Teatrul Naţional Radu Stanca – Sala Mare.

SCRISOAREA / THE LETTER, o producție a Festivalului de la Avignon, un spectacol de Milo Rau, pe 27 și 28 iunie la Teatrul Gong – sala etaj.

URMAŞII ZEILOR / INFAMOUS OFFSPRING, coregrafia Wim Vandekeybus & Ultima Vez, pe 22 și 23 iunie la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Faust.

VALENTINA, o producție Théâtre National de Strasbourg, un spectacol de Caroline Guiela Nguyen, pe 21 și 22 iunie la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Lulu.

O NOAPTE CU MORRICONE / NOTTE MORRICONE, un spectacol de dans realizat de Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, pe 19 și 20 iunie la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Faust.

LIMBA DICTATURII / THE LANGUAGE OF THE THIRD REICH?, o montare a National Teatret Oslo în coproducţie cu FITS şi TNRS, pe 24 și 25 iunie la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Lulu.

BAAL – PRIMA PIESĂ A LUI BRECHT / BRECHT’S FIRST PLAY, o colaborare Dead Centre & Beijing Repertory Theatre în coproducţie cu Holland Festival, FITS şi TNRS, pe 23 și 24 iunie la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Eugenio Barba.

CARMEN şi DANCE FOR ME, două spectacole pline de pasiune cu Granada Flamenco Ballet, pe 19, 23 şi 24 iunie la Centrul Cultural Ion Besoiu. Nu vor lipsi nici mult apreciatele spectacole TNRS, în frunte cu FAUST (27 şi 28 iunie şi POVESTEA PRINŢESEI DEOCHEATE (19 iunie).

În acest an, Sibiul va găzdui în perioada Festivalului şi adunarea generală a reţelei Circostrada, din care FITS face parte de mai mulţi ani. Unele dintre cele mai importante companii de teatru şi circ în aer liber vor fi prezente la Sibiu, iar multe dintre ele vor susţine spectacole în Piaţa Mare, Piaţa Mică, pe pietonala Bălcescu sau Piaţa Habermann.

Următoarea conferinţă de presă FITS va avea loc pe 28 mai şi va avea în prim plan partenerii Festivalului şi evenimentele speciale incluse în program.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

