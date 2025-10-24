Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 24 octombrie 2025

Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 24 octombrie 20250
Vineri, 24 octombrie
Eveniment găzduit în FNT
11.00 ARCUB, Sala Mare
Cu o femeie nu se face primăvara. Arhive de ieri pentru teatrul de azi (www.fem100.ro)
Discuție liberă despre arhivele creatoarelor din teatrul românesc
Prezentare a Arhivei feministe de teatru FEM100
Cu: Gianina Carbunariu, Cristina Modreanu și Ionuț Sociu
Producător: Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS)
Durata: 1h
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru” Reconstituirea
Conceptul: Catinca Drăgănescu și Ciprian Făcăeru
Textul și regia: Catinca Drăgănescu
Scenografie fizică, VR/AR & lighting design: Ciprian Făcăeru
Costume și consultant scenografie: Lia Dogaru
Dezvoltare software Reconstituirea VR/AR: Augmented Space Agency (Dan Făcăeru și Sabin Șerban)
Compoziția muzicală originală și sound design: Cristian Vieriu (interior 8)
Lumini: Alina Mitrache / Marian Tudorache
Sound: Emy Guran
Video: Florin Chirea
Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova
Durata: 1h 30min (fără pauză)
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Spectacol pe gradene
SOLD OUT
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Un înger soseşte la Babilon de Friedrich Dürrenmatt
Traducerea: Árpád Fáy
Dramatizarea: Réka Dálnoky
Regia: László Bocsárdi
Decorul: József Bartha
Video design-ul: András Rancz
Costumele: Izsák-Szőke
Coregrafia: Attila Bordás
Muzica originală și Sound design-ul: László Bakk-Dávid
Light design: Tamás Bányai
Producător: Teatrul „Teatrul Tamási Áron”, Sfântu-Gheorghe
Durata: 2h 40min (cu pauză)
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
In spectacol se folosesc efecte de lumină foarte puternice!
SOLD OUT
18.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Mândrie și prejudecată (un fel de)
De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”
Traducerea: Adrian Nicolae
Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul: Andreea Săndulescu
Costumele: Alexandra Boerescu
Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc
Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu
Producător: Teatrul Excelsior București
Durata: 2h 30min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
19.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic
NIJINSKI • Agonie și Extaz
Conceptul, regia, coregrafia, light-design-ul: Arcadie Rusu
Scenografia: Yasmin Asan
Muzica originală: Alexandru Suciu
Producător: Teatrul Odeon București
Durata: 1h 05min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Lina de Alexandra Felseghi
Regia: Adina Lazăr
Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman
Sound design: Adrian Piciorea
Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe
Durata: 2h 40min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară
SOLD OUT
TVR Cultural la FNT
22.00 Gaițele de Alexandru Kirițescu
Adaptarea și regia: Nae Cosmescu
Din distribuţie:
Draga Olteanu Matei, Margareta Pogonat, Leopoldina Bălănuţă, Olga Tudorache
Producție: TVR (1993)
Durată: 2h 25min
Audiență generală
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Catinca Drăgănescu, director Teatrul Masca
Alexandra Felseghi, dramaturgă
Moderator: Octavian Szalad
12.00 – 13.00
Radu Apostol, regizor
Ioana Alexandru, manager cultural Institutul Francez
Moderator: Zomir Dimovici
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
Povestea unui vis. Grivița53
00.00 Teatrul Grivița53 (Calea Griviței, nr.53)
premieră: Iubirea din noaptea prohodului de Nora Iuga
Un performance cu: Rodica Mandache
Producător: Teatrul Grivița53
Durata: 1h
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
FNT Educațional. Ateliere
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București
Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare
Susținut de: Ana Crăciun Lambru
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București
Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică
Susținut de: Alina Herescu
20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București
Atelier de coregrafie
Susținut de: Sergiu Diță
FNT On Air
Ana Blandiana – O călătorie inițiatică la Moscova.
05.00 – Radio România Cultural
Scenariu radiofonic: Ion-Costin Manoliu
Regia artistică: Nicolae Mărgineanu
Cu participarea scriitoarei Ana Blandiana
În distribuție: Maria Ploae, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru Nedelcu, Radu Bânzaru, Mioara Ifrim, Alin Panc, Armand Calotă, Mircea Constantinescu, Cristina Constantinescu, Afrodita Androne, Tache Florescu, Rada Ixari, Vitalie Bantaș
Muzica originală: Andrei Miricescu
Regia de montaj: Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu
Înregistrare din anul 2024.
FNT On Air
22.00 – Radio România Cultural
Antigona
(Premieră)
de Sofocle
Traducerea: George Fotino
În distribuţie: Marina Flueraşu, Ioana Calotă, Mircea Constantinescu, Ionuţ Achivoaie, Felicia Pinte, Mihai Constantin, Ion Haiduc, Sergiu Cioiu, Nicolae Călugăriţa, Alexandru Georgescu, Dan Aştilean, Mugur Arvunescu, Dorin Andone, Orodel Olaru, Mihai Verbiţchi, Victor Vurtejanu, Vasile Toma și Ştefan Velniciuc
La percuţie: Lucian Maxim
Regia de montaj: Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu şi Janina Dicu
Muzica originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu
Sound design: Mihnea Chelaru
Redactor şi producător: Domnica Ţundrea
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte