Festivalul Classics for Pleasure revine la Sibiu cu o ediție dedicată viitorului muzicii clasice

Festivalul de muzică clasică Classics for Pleasure revine în perioada 9-13 iulie 2025, la Sibiu, cu cea de-a XV-a ediție, desfășurată sub tema The Next Crescendo – o celebrare a noii generații de muzicieni. Evenimentul aduce împreună artiști consacrați și tinere talente promițătoare, într-un dialog viu între tradiție și inovație.

Organizat de Asociația Elite Art, festivalul își păstrează misiunea de a oferi o scenă deschisă și inspirațională pentru tinerii interpreți, dar și de a apropia publicul, în special pe cel tânăr, de frumusețea muzicii clasice. Programul cuprinde concerte, povești muzicale, ateliere interactive și întâlniri culturale complementare desfășurate în locuri emblematice din Sibiu, de la Biserica Ursulinelor și Muzeul ASTRA până în inima orașului, în Piața Mare. Festivalul este și în acest an un spațiu al inspirației și al schimbului de idei care facilitează dialogul între artiști consacrați și tinerele talente ale muzicii clasice.

„În muzică, un crescendo simbolizează o creștere, o intensificare, un moment în care totul se îndreaptă spre un punct de maximă expresie. În viață, însă, fiecare crescendo reprezintă o oportunitate de a privi către viitor – către ceea ce urmează, către următoarea generație, către visurile care abia prind contur. Privind spre viitor, nu doar perpetuăm frumusețea muzicii clasice, ci îi dăm și noi forme, noi direcții. Fiecare tânăr muzician este un crescendo în sine – o poveste care începe timid, dar promite să răsune puternic în timp. Iar noi, cei care ascultăm, ghidăm și susținem, devenim parte din această călătorie.Să ne uităm mereu către The Next Crescendo înseamnă să credem că viitorul se construiește acum, prin educație, oportunități și armonie între generații. Că muzica are puterea nu doar de a încânta, ci de a inspira o lume întreagă să meargă mai departe, împreună”, a declarat Mihaela Dragomir, Președinte Asociația Elite Art.

PROGRAM

Ziua 1 – Future Fortissimo 9 iulie, ora 19:00 | Biserica Romano-Catolică Ursulinelor (Strada General Magheru, nr. 36)

Deschidere dedicată bursierilor din programul Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României – o seară emoționantă alături de:

Julia Coteanu (violoncel), Emma Gherganu (flaut), Emilia Tudorache (soprană), Ioan Bănescu (chitară), Sabin Bănescu (pian)

Ziua 2 – Once Upon a Sound 10 iulie, ora 16:00 | Muzeul ASTRA, zona Ethno Tehno Park (Strada Pădurea Dumbrava 16)

Un concert-poveste pentru întreaga familie, cu o aventură muzicală inspirată din basme, cu muzica unor compozitori clasici. Dirijor: Dalma Lidia Toadere Cu participarea unei formații de suflători:

Grigore Ciobanu (trompeta 1), Béres Dóra (trompeta 2), Török Csaba (corn), Neamț Gilovan Leonard (trombon 1), Man Cornelius (trombon 2), Dénes Fábián (trombon 3), Turák Botond Ferencz (tuba)

Ziua 3 – Cinematic Symphony 11 iulie, ora 20:00 | Piața Mare O seară spectaculoasă dedicată muzicii de film și musicalurilor. Dirijor: Constantin Grigore

Adrian Nour (solist), Daniela Bucșan, Cristina Popa (soprane)

În deschidere: Claudiu Șuțu (saxofon) bursier al Fundației Regale Margareta a României. Orchestra Filarmonicii de Stat Pitești

Ziua 4 – Stradivarius in the Spotlight 12 iulie, ora 20:00 | Piața Mare Un tribut dedicat lui Mozart, cu lucrări îndrăgite interpretate de:

Dirijor: Vlad Vizireanu Rebekka Hartmann (solistă) Orchestra Gather Through Music Deschidere: Ioan Bănescu (chitară) bursier al Fundației Regale Margareta a României.

Ziua 5 – Proms of Delight 13 iulie, ora 20:00 | Piața Mare Finalul festivalului aduce pe scenă magia valsurilor vieneze, într-un regal muzical dedicat lui Johann Strauss și contemporanilor săi, respectiv un omagiu adus muzicii din epoca de aur cu lucrări celebre precum Blue Danube și Tales from the Vienna Woods.

Dirijor: Alexandru Ilie Veronica Anușca (soprană), Mihai Urzicana (tenor) Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu Deschidere: Alexandra Dumitrache (mezzosoprană) bursieră a Fundației Regale Margareta a României.

Sponsori: Terapia – o companie SUN PHARMA, La Fântâna, MHS Truck & Bus Group, Clic Market, Turbomecanica, Viva Credit, Bittnet Systems, Conlan Grup, INNERGY.

Parteneri instituționali: Filarmonica de Stat Sibiu, Muzeul ASTRA, Fundația Regală Margareta a României.

Parteneri: CPI Property Group, Casa Weidner, Pepiniera Sibiu, Florăria Gift Art.

Parteneri media: Radio Clasic FM, Centrul Cultural Ion Besoiu, Eveniment Sibiu, Radio România Muzical, România Pozitivă, Modernism, The Woman, Societatea Muzicală, Revista Golan, Sibiu Independent, Matricea Românească.

Despre Asociația Elite Art

Asociația Elite Art este un ONG cultural, care și-a început activitatea în anul 2003 și care desfășoară numeroase programe culturale, care au drept scop dezvoltarea societății civile prin artă. Promisiunea pe care o face lumii este de a promova și susține universalitatea și accesibilitatea artei în beneficiul tuturor oamenilor. Astfel, cu sprijinul partenerilor, sponsorilor şi voluntarilor, de-a lungul celor 20 de ani de activitate, Elite Art a implementat peste 150 de proiecte în domeniile muzicii și artei vizuale, cât şi proiecte educaţionale.

Classics for Pleasure este mai mult decât un festival – este o invitație la descoperire, conectare prin muzică și susținerea noilor voci. Vă așteptăm în Sibiu să trăiți alături de noi următorul crescendo al muzicii clasice!

Pentru informații suplimentare accesați: eliteart.org