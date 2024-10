Cum a ajuns o banană lipită cu bandă adezivă pe perete să fie scoasă la licitaţie pentru 1 milion de dolari

Controversata operă de artă "Comedian", realizată de Maurizio Cattelan, care constă dintr-o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, ar putea să se vândă cu peste 1 milion de dolari la o licitaţie, un expert afirmând că "publicul va decide adevărata sa valoare".

Lucrarea a divizat fanii şi criticii de artă când şi-a făcut debutul la târgul de artă Art Basel din Miami Beach (Florida) în 2019, fiind mâncată de atunci de două ori, o dată în cadrul performance-ului "Hungry Artist" şi apoi de un student flămând, care a lipit coaja înapoi pe perete, scrie Agerpres.

Se estimează că lucrarea ar putea fi achiziţionată pentru o sumă cuprinsă între 1 milion şi 1,5 milioane de dolari când va fi scoasă la vânzare în cadrul licitaţiei "The Now and Contemporary Evening Auction", organizată de Sotheby's la New York pe 20 noiembrie.

Înainte de licitaţie, "Comedian" va porni într-un tur mondial, începând cu o expoziţie la New York pe 28 octombrie, urmând să ajungă apoi la Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo şi Los Angeles.

Lucrarea se va întoarce la New York între 8 şi 20 noiembrie, înainte de a fi scoasă la licitaţie.