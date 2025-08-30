search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Constantin Tănase, un antreprenor cultural de succes. De ce i-au interzis cupletele politicienii: „Pleacă-ai voștri, vin ai noștri! E sloganul cunoscut; Iarăși am votat ca proștii, Și cu asta ce-am făcut?“

0
0
Publicat:

Constantin Tănase a făcut românii să-și găsească speranța şi optimismul prin cupletele, satirele și vodevilurile sale. Ne-a învățat că puțin haz de necaz este o formă de supraviețuire, ba chiar și o formă de protest – și nu l-au împiedicat nici războiul, nici cenzura să spună asta toată viața.

Ultima poză a lui Constantin Tănase înainte să moară, în august 1945. FOTO Teatrul Constantin Tănase
Ultima poză a lui Constantin Tănase înainte să moară, în august 1945. FOTO Teatrul Constantin Tănase

Războiul trecuse cu toate cele rele ale sale. Constantin Tănase știa că acum este vremea noilor începuturi, când visurile trebuie să prindă viață. Zis și făcut. Cum deja avea experiența înființării trupelor de teatru, și-a zis că de data asta trebuie să pună visului o temelie; astfel că, în martie 1919, câștigă la o licitație închirierea locului de pe strada Academiei, unde își jucaseră partiturile teatrele de vară „Amicii orbilor“ și „Ambasador“. Treaba era serioasă: de îndată a fost angajat arhitectul român de origine olandeză Edmond van Saanen Algi, sub a cărui semnătură au mai stat, printre altele, Palatul Telefoanelor și Palatul Academiei de Studii Economice. Lucrul era însă complicat, căci teatrul trebuia să fie inaugurat cam într-o lună, iar terenul nu îi ajuta deloc: mai mult lung decât lat. Arhitectul a început să vizualizeze și să pună pe hârtie. În timpul creației, Tănase îl oprește: „Ai desenat un cărăbuș. Ce-ar fi să-i spunem «Cărăbuș»?“. Și așa i-a rămas numele.

Noul teatru de vară, închinat în special revistei, avea să fie cel mai cel din București. Era proiectat după dorința lui Tănase: „Dar, mă rog dumitale, fă așa ca să vadă și să audă toată lumea, să nu ne înjure vreunul că a dat banii ca să nu vadă nimic“. Van Saanen le-a punctat pe toate, inclusiv calitatea: pentru că pe atunci nu existau metode de amplificare a vocii, el a proiectat scena cu aspectul unei frize egiptene. Iată, cărăbușul era amuleta norocoasă.

„Mirajul era desfătător“

După nici patru luni, Teatrul de Vară Cărăbuș era inaugurat cu fast. Era 2 iulie 1919, iar curtea era ticsită. Și cum să fi fost altfel, când totul promitea să fie la standarde înalte: arhitectura, decorul, baletul de 25 de persoane, orchestra de 20 de muzicieni, corul de 40 de cântăreți. Spectacolul de deschidere a fost revista „Pisică pe orez“, ale cărei texte fuseseră scrise de Mircea Rădulescu şi Constantin Solomonescu. Năsăilă avea cupletul „Cotoiul e pe varză, pisica-i pe orez“ – și cu asta, zona Academiei a explodat de râs. Bineînțeles, acesta a fost doar începutul, căci stagiunea avea să fie presărată cu favoritele publicului: satirele politice.

image

Regizorul Mihai Zirra își amintea momentul inaugurării: „În vara anului 1919 am intrat prima oară în arena Cărăbuş de pe strada Academiei şi am văzut pentru prima oară cum arată o grădină cu 2.000 de locuri în care nici un scaun nu era gol. Abia de-am avut timp să mă mir de cele văzute că luminile s-au stins, şi-a început să cânte orchestra şi pe urmă câteva cortine strălucitoare, care s-au ridicat pe rând, două fracuri elegante, apoi patruzeci de pulpe frumoase, apoi încă 20 de fracuri, apoi două toalete elegante, pe urmă altele şi altele şi la urmă un domn cu un nas enorm şi un tunet de aplauze. În faţa mea se arăta prima oară: Tănase. În cea dintâi stagiune de vară cu care se inaugurase Cărăbuşul. La 11 ani, nu cred că mintea mea s-o fi luat înaintea celor văzute... dar mirajul era desfătător“.

„Cărăbușul“ staționa în Capitală pe timpul verii, iar iarna pleca în turneu prin toată țara. Sălile erau pline-ochi, mai ales datorită lui Tănase – oamenii nu îi uitaseră chipul haios cu ochii bulbucați și nasul mare, care se punea în bătaia gloanțelor și a bolii. Spectacolele erau impresionante: decoruri sofisticate, zeci de artiști, costume care îți furau ochii, dar mai ales acuratețea politică – niciun eveniment nu scăpa din reflectoarele lui Tănase, fiind luat la bani mărunți... cu umor, bineînțeles.

„Cea mai senzațională femeie“ la București

Tănase dorea din ce în ce mai mult – așa a fost toată viața. Însă nu pentru el, nu pentru faimă sau pentru bani, ci pentru artă – mereu să fie mai mult, mereu să fie mai bine. Și iată cum, în perioada interbelică, se dădea de trei ori peste cap și aducea la București vedete ale momentului din Occident. În 1924 sosește în Capitală unul dintre cei mai în vogă artiști ai vremii, Charles Prince, star francez al filmului mut, cunoscut mai degrabă sub numele de Rigadin. Zeci de oameni l-au așteptat pe peron cu admirație, curiozitate, dar și pentru amuzament: francezul era înalt și cu nasul cârn, iar Tănase era... cum îl știm. Subiectul nu a fost scăpat și cei doi au ajuns pe scenă să glumească unul pe seama nasului celuilalt. Rigadin a jucat pe scena „Cărăbușului“, însă nu prin cuplet sau revistă a rămas el în istoria noastră, ci prin film. A filmat scurtmetrajul „Peripețiile călătoriei lui Rigadin de la Paris la București“, care a reprezentat introducerea scenetei pe care cei doi au jucat-o împreună. Pelicula, din păcate, s-a pierdut.

Josephine Baker și faimoasa caleașcă trasă de struț. FOTO: Getty Images
Josephine Baker și faimoasa caleașcă trasă de struț. FOTO: Getty Images

Tot Năsăilă a adus-o în România și pe Josephine Baker, artista americană de music-hall, răsfățata europenilor pe care Ernest Hemingway o numea „cea mai senzaţională femeie pe care a văzut-o cineva vreodată“. Onorariul? 100.000 de lei, cel mai mare oferit vreodată de un director de teatru din România. Reprezentația? Pe măsura banilor, atât pe scenă, cât și pe stradă: Baker a venit la București cu luxosul Orient Express și s-a plimbat pe străzile centrale într-o șaretă trasă de un struț. Iată cum descrie scena actorul Mircea Constantinescu: „Deodată, prin dreptul Capşei, zăresc (şi mă frec la ochi) o tânără negresă purtând pantaloni. Haida-de! O fi fenomenu-acela, cum îi zice? A, fata morgana... Nu, nu-i fata morgana, e fata tropicala, de vreme ce o cheamă Josephine Baker şi coboară dintr-o trăsurică ancorată de un struţ şi aşază în faţa struţului un pumn de alune cojite şi păşeşte în Capşa şi bea un mazagran într-o societate mie-n sută virilă, şi fâlfâie, şi se unduie, şi glisează dinaintea privirilor cloroformizate ale clienţilor şi trecătorilor care uită să mai petreacă“.

Citește și: Birlic, asul comediei românești. „O duceam greu de tot. N-aveam bani de un pantof. De multe ori, nici de masă“

Trebuie să subliniem faptul că Tănase nu s-a rezumat doar la teatru, el și-a băgat nasul și în cele ale cinematografului: a adus la București „umbrele reliefate“. Pentru momentele când la teatru rula un film, spectatorii primeau la intrare o pereche de ochelari prevăzuți cu o sticlă verde și una roșie. Astfel, imaginile proiectate răsturnat se vedeau prin ochelari într-un fel ce astăzi știm drept tehnologia 3D – obiectele păreau că sunt aruncate către public.

Tănase „pătrunde în inima umanității și extrage esențialul pitoresc și definitiv“

Anii ’30 îi putem privi acum în propriul buzunar: criză economică în floare. Prețurile mari și lefurile mici afectau și industria teatrului, mai ales în curtea lui Tănase: ei erau artiști independenți, deci fără subvenție de la stat. Însă românul, de acolo de unde nu avea, scotea niște lei și dădea „Cărăbușului“ ca să își înece amarul în râs și să-și mai ușureze povara sufletească. „Lui Năsăilă și ai lui nu le scăpa niciun subiect: promisiunile electorale, greutățile aruncate pe umerii populației, neregulile și ilegalitățile. Este acest nenorocit, de cum intră în scenă, de cum deschide o creațiune care fixează în trăsături de tragedie un document-tip din galeria societății romînești actuale. Ce-a făcut Millo cu stampele sale populare reia azi Tănase cu același instinct profund care pătrunde în inima umanității și extrage esențialul pitoresc și definitiv“, scria Alexandru Kirițescu.

Secvență din "Visul lui Tănase" (1932). FOTO: Teatrul Constantin Tănase
Secvență din "Visul lui Tănase" (1932). FOTO: Teatrul Constantin Tănase

Lucrurile tindeau să putrezească din ce în ce mai tare și nenorocirile să înceapă să se strângă, atât la nivel de societate, cât și în curtea „Cărăbușului“. Pe 22 decembrie 1937, la premiera spectacolului „Poftă bună la Tănase“, scena Teatrului „Eforie“ a luat foc chiar în timpul replicilor lui Tănase. Rând cu rând, balcon cu balcon, totul ardea. Lumea a ieșit repede din sală și, culmea, s-a refugiat la un local de lângă teatru, cu speranța că spectacolul va continua. Întreg Bucureștiul vuia: „Arde la Tănase!“. Pompierii nu au mai putut salva nimic, iar oamenii cu bani au considerat că teatrul nu mai merită să fie refăcut. Cu chiu, cu vai, Tănase și spectacolele lui și-au găsit loc la „Savoy“, însă nimic nu mai era la fel – cenzura totalitarismului începuse să-și arate colții.

Cenzura, armă letală

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cupletele sale nu doar că deranjau, ci erau cenzurate, interzise – nici măcar o mustață mai fistichie nu le mai era permisă. Ba mai mult, din cauza legislației antisemite, multe dintre numele teatrului au trebuit scoase de pe afiș. În timpul războiului, „Cărăbușul“ aniversa un sfert de veac de existență. Ca o formă de supraviețuire, așa cum obișnuiește tot omul în vremuri tulburi, Tănase s-a întors cu fața la trecutul glorios și a sărbătorit cum se cuvine: s-a recreat, în interior, atmosfera teatrului de vară dispărut de pe harta Bucureștiului. Decorul, realizat cu migală, era fațada de pe strada Academiei. Iar Tănase și-a făcut apariția ca prima dată, atunci când a interpretat cupletul scris de bunul său prieten Belcot, „Fusta, fusta, fusta-i cu belea“: costumul cenușiu cu garoafă la butonieră.

Citește și: Toma Caragiu, povestea „ciobanului cu Homer în traistă“ care a sfidat comunismul prin râs: „Cum să tăiem? Lasă, să taie ei!“
Aniversare cu fast a "Cărăbușului". FOTO: Teatrul Constantin Tănase
Aniversare cu fast a "Cărăbușului". FOTO: Teatrul Constantin Tănase

Bombardamentele din aprilie 1944 i-au luat lui Constantin Tănase cam tot ce avea mai scump pe lume: arta și prietenii. Capitala, odinioară plină de viață, era acum sub norul greu al morții. Teatrele, cinematografele erau închise, unele fiind și distruse. Iar actorul și prietenul lui, Vasilache, a murit, în urma exploziei unei bombe care aterizase în balconul său. Astfel că Tănase și-a luat bagajul și a plecat la Săftica, unde avea un mic acoperiș deasupra capului și nu s-a mai întors de acolo până nu a auzit la radio că România a întors armele, pe 23 august 1944.

„Na, drăcia dracului“...

În primăvara lui 1945, când pacea începea timid să se așeze, Tănase și ai lui și-au reluat spectacolele – mai întâi la circul Paladium, de la capătul actualului Bulevard Regina Elisabeta, apoi, în proaspăt renovata clădire de la „Savoy“. Sălile erau iarăși pline și părea că lucrurile își revin la mersul de odinioară. Era mijlocul lui august și o vară caniculară. În drum spre casă, Tănase s-a oprit în Cișmigiu să se răcorească cu bere la halbă. Seara observă că a făcut amigdalită și își dă seama de la ce. Îi mărturisește cumnatei sale: „Am făcut o prostie care cred că o să mă coste viața. Numai să n-audă Virginia“.

Sănătatea i se înrăutățește văzând cu ochii: se instalează o stare infecțioasă generală și începe să se vaite de un picior. Nici să se bărbierească nu mai poate: „Na, drăcia dracului, mai îmi fac și harakiri“. A stat la pat 20 de zile, starea de sănătate i s-a agravat – făcuse blocaj renal –, însă optimismul nu și-l pierduse: „Voi n-aveți grijă de mine, lucrați mai departe, începeți repetițiile, că sosesc și eu“. Pe 28 august îl vizitează compozitorul Ion Vasilescu, însă artistul era vizibil slăbit, parcă nici hazul nu mai era cel de odinioară. Seara, Tănase își presimțea sfârșitul; îi spune medicului care îl vizita cu regularitate: „Doctore, să știi că asta-i ultima noapte a lui Mihai Viteazul!“. În zorii zilei de 29 august, Năsăilă, la 65 de ani, părăsea scena, și după trei zile de doliu în București și mii de oameni care și-au luat rămas-bun de la el, la Ateneul Român, era înmormântat la Cimitirul Bellu, închizând astfel stagiunea de vară.

Cultură

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
mediafax.ro
image
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”
fanatik.ro
image
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
libertatea.ro
image
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
observatornews.ro
image
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
playtech.ro
image
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Trecem la ora de iarnă mai devreme în 2025. Când dăm ceasurile înapoi
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?