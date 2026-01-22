S-au anunțat nominalizările la Premiile Oscar 2026. Concurență puternică

Nominalizările la Oscar sunt anunțate joi. Se așteaptă ca thrillerul cu încărcătură politică, „One Battle After Another”, regizat de Leonardo DiCaprio, să fie cel mai bun film.

Cea pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar

Elle Fanning, „Sentimental Value”;

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Sentimental Value”;

Amy Madigan, „Weapons”;

Wunmi Mosaku, „Sinners”;

Teyana Taylor, „One Battle After Another”.

Au fost anunțate și nominalizările pentru Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar:

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”;

Jacob Elordi, „Frankenstein”;

Delroy Lindo, „Sinners”;

Sean Penn, „One Battle After Another”;

Stellan Skarsgård, „Sentimental Value”.

Cel mai bun scenariu original:

„Blue Moon”;

„It Was Just an Accident”;

„Marty Supreme”;

„Sentimental Value”;

„Sinners”.

Ceremonia a intrat într-o pauză publicitară și continuă după aceea cu nominalizările la cele mai râvnite statuete.

Cel mai bun actor într-un rol principal în 2026:

Timothée Chalamet, „Marty Supreme”;

Leonardo DiCaprio, „One Battle After Another”;

Ethan Hawke, „Blue Moon”;

Michael B. Jordan, „Sinners”;

Wagner Moura, „The Secret Agent”.

Cea mai bună actriță într-un rol principal:

Jessie Buckley, „Hamnet”;

Rose Byrne, „If I Had Legs I’d Kick You”;

Kate Hudson, „Song Sung Blue”;

Renate Reinsve, „Sentimental Value”;

Emma Stone, „Bugonia”.

Nominalizările la Premiul Oscar pentru cel mai bun film:

La capitolul favoriți pentru Oscarul pentru cel mai bun film este „One Battle After Another”, în care Leonardo DiCaprio joacă un rebel fugar

Filmul horror cu vampiri „Sinners” este, de asemenea, considerat un candidat puternic, chiar dacă la Globurile de Aur a triumfat doar la categoriile pentru cea mai bună coloană sonoră și pentru realizări cinematografice și la box office. „Sinners” își păstrează șansele la Oscaruri întrucât pentru acestea votează Hollywood, în timp ce la Globurile de Aur votează un juriu format din jurnaliști internaționali, mai puțin înclinat să premieze o producție cu o temă atât de americano-centrică, anunță BBC.

„Marty Supreme”, „Frankenstein”, „Sentimental Value”, „Bugonia” și „The Secret Agent” sunt considerate favorite la nominalizări, atunci când acestea vor fi anunțate începând cu ora 13:30 GMT, ora 15:30, ora României. Lista întreagă va fi cunoscută însă probabil abia o oră mai târziu.

Două dintre cele mai mari succese de box office de anul trecut au fost „Wicked: For Good” și „Avatar: Fire and Ash”, însă se pare că ambele continuări vor obține mai puține nominalizări decât lungmetrajele pe care le-au continuat.

A doua parte din „Wicked” a fost primită mult mai slab decât primul film, în timp ce al treilea film „Avatar” ar putea avea o tracțiune mai mică din cauza oboselii față de franciză și a abordării nonșalante a regizorului James Cameron în privința campaniei pentru Oscaruri.

„Poți juca jocul premiilor sau poți juca jocul care îmi place mie, și anume să fac filme la care oamenii chiar merg”, a spus Cameron luna trecută.

Apreciatul regizor american Paul Thomas Anderson, cunoscut cu afecțiune sub acronimul PTA, nu a câștigat niciodată un Oscar, în ciuda celor 11 nominalizări din carieră pentru filme precum „Phantom Thread”, „Licorice Pizza” și „There Will Be Blood”.

Însă anul acesta lucrurile s-ar putea schimba întrucât cel mai recent film al său, antemenționatul „One Battle After Another”, a fost cel mai în vogă titlu în debutul sezonului de premiere de la Hollywood și i-ar putea duce Oscaruri ca scenarist, regizor și producător.

Filmul, care a avut dificultăți în a ajunge un succes comercial în ciuda cronicilor entuziaste, urmărește un fost revoluționar care se reunește cu vechea sa echipă pentru a încerca să-și recupereze fiica după ce aceasta este răpită de un grup de supremațiști albi.

Este probabil să conducă detașat competiția și din cauza numărului mare de actori din film aflați în cursă – nu mai puțin de 25% dintre locurile disponibile pentru nominalizările de interpretare ar putea reveni lui Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Sean Penn și Benicio Del Toro.

Titani ai box office-ului așteaptă să vadă dacă vor fi nominalizați la Oscar în 2026

Cursa pentru premiul pentru cel mai bun actor este deosebit de încărcată anul acesta cu nume mari – DiCaprio confruntându-se cu o concurență puternică din partea lui Timothée Chalamet („Marty Supreme”) într-o cursă în care mai sunt vehiculate nume precum Michael B. Jordan („Sinners”), Ethan Hawke („Blue Moon”) și Jesse Plemons („Bugonia”).

Reveniri de top la Premiile Oscar din 2026?

Filmul horror „Weapons” poate că nu este un favorit tradițional pentru Oscaruri, însă Amy Madigan ar putea ajunge în categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea unei mătuși excentrice care sosește într-un oraș din SUA cu puțin timp înainte ca elevii școlii locale să dispară.

Au trecut 40 de ani de la prima (și ultima) nominalizare la Oscar a actriței în vârstă de 75 de ani, pentru filmul „Twice in a Lifetime”, care acum pare sugestiv având în vedere noul ei lungmetraj.

În altă parte, „Kate Hudson” ar putea fi nominalizată pentru „Song Sung Blue”, ceea ce ar reprezenta prima sa nominalizare după cea de acum 25 de ani pentru „Almost Famous”, în timp ce o eventuală nominalizare pentru Benicio del Toro ar fi prima din ultimii 22 de ani.

Nominalizările vor fi anunțate de Danielle Brooks, actriță din „The Color Purple” și ea însăși nominalizată în trecut, și de Lewis Pullman, star din „Thunderbolts” și „Top Gun: Maverick”.