Autoarea americană Rachel Hauck: „Nu cred că oamenii vor renunța vreodată să citească. Este în ADN-ul nostru să iubim cuvintele“

Rachel Hauck este o autoare americană de bestsellere New York Times, USA Today și Wall Street Journal. Ea este câștigătoarea unui premiu Christy (acordat pentru excelență în literatura americană de ficțiune cu elemente creștine) și a fost de două ori finalistă în competiția RITA (care premiază cele mai bune romane de dragoste din America). Romanul ei Nunta: Rochia de mireasă a fost numit „Romanul Inspirațional al Anului” de către Clubul de carte Romantic Times. Cartea ei Once Upon A Prince/ A fost odată un prinț a fost ecranizată într-o producție originală Hallmark.

În România este disponibilă și cartea iubită de cititorii de pretutindeni, Capela de nuntă, un roman despre viață și despre modul, uneori foarte complicat, în care noi oamenii ne străduim să îi facem loc dragostei în ea. Volumul multi-premiatei autoare americane Rachel Hauck împletește în mod iscusit două povești de viață și două povești de dragoste care la început par independente una de cealaltă, ulterior contopindu-se într-o frumoasă istorie de familie. O poveste de familie care se rescrie complet la finalul acestui roman plin de mister… Capela de nuntă transmite un mesaj optimist, care va încuraja pe oricine care a suferit vreodată din dragoste să continue să spere, pentru că răsturnările plăcute de situație sunt la fel de naturale și de posibile în viață ca și marile drame.

Ce consideri că este mai important: să educi/informezi sau să distrezi oamenii?

Rachel Hauck: Ca povestitor, scopul meu este să fac oamenii să se simtă bine. Dar, ca în toate formele de artă, există obligația de a spune un fel de adevăr. Îmi place să cred că poveștile mele conțin speranță și adevăr.

În copilărie, la ce carieră visai?

Rachel Hauck: Scriitor! Mi-a plăcut mereu să citesc. Când aveam șase ani, am primit cadou un mic jurnal roșu în care scriam. Iubesc cuvintele. Tata îmi spunea: „Rachel, ești născută să fii scriitoare!”

Când ai început să scrii? Cum a fost drumul spre succes?

Rachel Hauck: Am început primul meu roman în 1993. A fost o poveste epică din Al Doilea Război Mondial, care n-a fost primită prea bine de critici. Dar am început să învăț meseria și am întâlnit câțiva autori amabili care mi-au oferit îndrumări. M-am întors în lumea software-ului corporativ timp de câțiva ani, dar în cele din urmă am semnat primul meu contract în 2002.

Povestește-ne despre o perioadă dificilă din viața ta care mai târziu s-a dovedit a fi o binecuvântare deghizată.

Rachel Hauck: Acum câțiva ani mă luptam cu anxietatea cam o dată pe săptămână. Dura cam o zi, apoi dispărea, dar am început să mă dedic lui Dumnezeu și să mă încred în Cuvântul Său. M-am rugat constant la Filipeni 4:6-7, printre alte versete. Am descoperit lucruri despre mine și despre Domnul pe care nu le-aș fi cunoscut niciodată fără luptă. Deși toți urâm încercarea, de multe ori experimentăm prezența lui Dumnezeu într-un mod profund. Acea perioadă a durat aproximativ șapte luni și m-a schimbat pentru totdeauna. Vă pot spune că Dumnezeu este bun și ne eliberează de toate temerile și neliniștile noastre.

Soțul tău este pastor – ce rol joacă credința în viața ta de zi cu zi? În zilele noastre, uneori pare că societatea a întors spatele credinței și nu putem să nu ne întrebăm ce am pierdut în acest proces...

Rachel Hauck: Oh, o întrebare grozavă. Când văd că societatea întoarce spatele lui Dumnezeu, îmi amintesc că Isus este liderul perfect. El va avea o Mireasă frumoasă, pură și fără pată la sfârșitul acestei epoci. Mă străduiesc să-mi păstrez concentrarea asupra Lui.

Eu și soțul meu suntem mari credincioși în puterea rugăciunii individuale. Iubim închinarea și Cuvântul lui Dumnezeu. Viața noastră de zi cu zi se concentrează pe menținerea unei relații cu Isus. Nu suntem deloc perfecți, dar este adevărata noastră pasiune. Îndemnăm oamenii din biserica noastră să facă același lucru.

Biblia ne învață credința prin povestiri frumoase scrise – iar povestirea în general joacă un rol important în viața noastră. Cu toate acestea, povestirea în formă scrisă este uneori trecută cu vederea, din cauza multitudinii de forme de divertisment care ne ocupă timpul, cum ar fi rețelele sociale, filmele și așa mai departe. Crezi că oamenii vor renunța definitiv la citit? Și dacă da, ce vor pierde în acest proces?

Rachel Hauck: Acesta este un subiect bun de dezbatere. Îmi place această întrebare. Nu cred că oamenii vor renunța vreodată să citească. Este în ADN-ul nostru să iubim cuvintele. Isus este „Cuvântul făcut trup”. Aud vorbind despre următoarea generație care se retrage de la rețelele sociale și își dorește mai multă interacțiune față în față. Sufletele noastre aproape cer liniște, iar lectura este o formă grozavă de liniște. Isus a fost un povestitor. Când ucenicii L-au rugat să explice ceva, El a spus: „Lasă-mă să-ți spun o poveste”. Cărțile vor fi importante în perioada următoare.

Romanul Rochia de mireasă s-a clasat pe lista de bestsellere USA Today, cum te face să te simți ca autor acest gen de succes?

Notă: A fost, de asemenea, pe lista de bestellere New York Times.

Rachel Hauck: Rochia de mireasă avea trei ani când a ajuns pe lista de bestellere USA Today. Avea aproape patru ani când a ajuns pe lista de bestellere New York Times. Sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată că un autor bazat pe credință ca mine va atinge vreodată astfel de înălțimi literare. Îi rămân recunoscător Domnului și editorului meu pentru succesul The Wedding Dress. Este extrem de satisfăcător să văd că munca mea îi atinge pe alții.

Romanul a fost publicat în România de ACT & Politon în format audiobook. Ce părere ai despre audiobooks? Asculți cărți în format audio? Crezi că acest format încurajează oamenii care nu au timp sau motivație să se bucure de cărți?

Rachel Hauck: Îmi plac cărțile audio. Este o altă modalitate prin care poveștile pot atinge oamenii. Sunt însoțitori grozavi pentru călătorii sau exerciții fizice. Chiar și pentru curățenia în casă.

Cartea ta, The Wedding Chapel, publicată recent de ACT & Politon în România a fost numită în Lista de cărți 2015 Top Ten Inspirationals. Ce a inspirat povestea din The Wedding Chapel?

Rachel Hauck: The Wedding Chapel este varianta mea a „Vacation in Tennessee”. Editorul meu a vrut să valorifice succesul The Wedding Dress cu mai multe povești de nuntă, dar nu prea aveam idei. Eu și soțul meu eram în vacanță în Tennessee și, în timp ce mergeam cu mașina într-un orășel pentru a vorbi la telefon cu editorul – cabana noastră nu avea recepție bună – am trecut cu mașina pe lângă o mică capelă de nuntă din pădure. Așa mi-a venit ideea!

Când ai început să scrii The Wedding Chapel, ce impact sperai că va avea asupra cititorilor ?

Rachel Hauck: Speranța mea este ca cărțile mele să distreze, dar și să inspire cititorii să aibă încredere în Dumnezeu și să creadă că El îi iubește.

De ce scrii? Ai un obiectiv în minte pentru cărțile tale?

Rachel Hauck: Nu pot să nu scriu. Uneori mă întreb dacă mi-aș dori o altă carieră și sunt sigură că aș putea avea altă traiectorie, dar cuvintele sunt în mine. Știu că Domnul m-a chemat să fiu povestitoare. Citesc scripturile ca „povestea lui Dumnezeu” și adesea obțin o nouă perspectivă asupra straturilor Cuvântului Său. Orice om are o poveste. Lumea este făcută din povești. Sper să ating cât mai multe dintre ele.

La final, te rugăm să transmiți un mesaj pentru cititorii din România.

Rachel Hauck: Dragi cititori români,

Este o onoare să am oricare dintre poveștile mele traduse în limba voastră. Rugăciunea mea este ca, prin puterea poveștii, să fim uniți în inimile noastre. Domnul să vă atingă și să vă binecuvânteze, lumina Lui să strălucească asupra voastră. Vă mulțumesc că mi-ați citit povestirile.

Multă dragoste,

Rachel.