Destinații de vacanță unde poți mânca bine cu doar câțiva dolari. Preferatele românilor sunt mult mai scumpe

Planificarea unei călătorii necesită mult timp și culegerea foarte multor informații, în special cele legate de costurile de călătorie, mâncarea și cazarea, astfel încât să se poată încadra în bugetul stabilit.

În baza datelor site-urilor de specialitate, „Adevărul” vă prezintă câteva state renumite pentru peisajele și serviciile pe care le oferă turiștilor, unde costurile sunt foarte mici, în raport cu destinațiile preferate de români.

Destinații mai îndepărtate, dar ieftine

Japonia

Japonia este o țară mare și diversă, cunoscută pentru Universal Studios Japan din Osaka, Acvariul Churaumi din Okinawa și Insula Miyajima din Hiroshima. Datele colectate de budgetyourtrip.com arată cât de mici sunt costurile pe zi, exceptând biletele de avion până la destinație.

Astfel, un călător obișnuit cheltuiește 57 USD (8.585 ¥) pe zi într-o excursie în Japonia. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Japonia.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

• 20 USD (3.040 ¥) pe mese

• 6,81 USD (1.029 ¥) pe transport local

• 47 USD (7.180 ¥) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Japonia pentru două persoane costă, în medie, 795 USD (120.190 ¥). Aceasta include cazare, mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.

Cuba

Fiind o destinație caldă și relaxantă, Cuba este renumită pentru frumusețea, cultura, mâncarea și activitățile sale interesante.

Un călător obișnuit cheltuiește 17 USD (447 ₱) pe zi pentru o excursie în Cuba.

Turiștii au cheltuit, în medie, pe o zi:

• 5,77 USD (153 ₱) pe mese

• 3,19 USD (85 ₱) pe transport local

• 16 USD (436 ₱) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Cuba pentru două persoane costă, în medie, 236 USD (6.258 ₱). Aceasta include cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.

Haiti

Haiti este o țară caldă și relaxantă, cunoscută pentru frumusețea, cultura, gastronomia și activitățile sale interesante.

Un călător obișnuit cheltuiește 28 USD (3.682 HTG) pe zi pentru o excursie în Haiti. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Haiti, bazat pe cheltuielile altor vizitatori.

Turiștii au cheltuit, în medie, pe o zi:

• 4,08 USD (532 HTG) pe mese

• 1,13 USD (148 HTG) pe transport local

• 46 USD (5.944 HTG) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Haiti pentru două persoane costă, în medie, 395 USD (51.548 HTG). Aceasta include cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.

Madagascar

Madagascar este o destinație uimitoare, cunoscută pentru frumusețea, cultura, gastronomia și activitățile sale interesante.

Un călător obișnuit cheltuiește 44 USD (196.562 MGA) pe zi într-o excursie în Madagascar. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Madagascar, bazat pe cheltuielile altor vizitatori.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

• 21 USD (96.319 MGA) pe mese

• 6,08 USD (27.250 MGA) pe transportul local

• 30 USD (132.906 MGA) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Madagascar pentru două persoane costă, în medie, 614 USD (2.751.868 MGA). Aceasta include cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.

Destinațiile preferate ale românilor sunt mai scumpe

Turcia

Turcia este o destinație foarte populară, renumită pentru Moscheea Albastră din Istanbul, Biblioteca lui Celsus din Efes și terasele de travertin din Pamukkale.

Un călător obișnuit cheltuiește 55 USD (2.303 ₺) pe zi într-o excursie în Turcia. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Turcia, bazat pe cheltuielile altor vizitatori.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

21 USD (₺857) pe mese

14 USD (₺579) pe transport local

43 USD (₺1.810) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Turcia pentru două persoane costă, în medie, 773 USD (₺32.242). Aceasta include cazare, mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.

Marea Britanie

Fiind o destinație foarte populară, Marea Britanie este renumită pentru Big Ben din Londra, Castelul Edinburgh și Loch Ness din Inverness.

Un călător obișnuit cheltuiește 93 USD (70 GBP) pe zi într-o excursie în Regatul Unit. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Regatul Unit, bazat pe cheltuielile altor vizitatori.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

33 USD (25 GBP) pe mese

15 USD (11 GBP) pe transport local

81 USD (60 GBP) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Regatul Unit pentru două persoane costă, în medie, 1.309 USD (980 GBP). Aceasta include cazare, mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.

Serbia

Serbia este o destinație renumită pentru frumusețea, cultura, mâncarea și activitățile sale interesante.

Un călător obișnuit cheltuiește 20 USD (1.994 RSD) pe zi pentru o excursie în Serbia. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Serbia, bazat pe cheltuielile altor vizitatori.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

6,80 USD (685 RSD) pe mese

2,50 USD (252 RSD) pe transport local

20 USD (2.054 RSD) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Serbia pentru două persoane costă, în medie, 277 USD (27.916 RSD). Aceasta include cazare, mâncare, transport local și vizitarea obiectivelor turistice.

Franța

Franța este o destinație foarte populară, renumită pentru Piața de Crăciun din Strasbourg, Turnul Eiffel din Paris și Aiguille du Midi din Chamonix-Mont-Blanc.

Un călător obișnuit cheltuiește 108 USD (92 €) pe zi într-o excursie în Franța. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Franța, bazat pe cheltuielile altor vizitatori.

Turiștii au cheltuit, în medie, pentru o zi:

• 34 USD (29 EUR) pe mese

• 14 USD (12 EUR) pe transport local

• 114 USD (97 EUR) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Franța pentru două persoane costă, în medie, 1.510 USD (1.288 EUR). Aceasta include cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.

Grecia

Grecia este o destinație foarte populară, renumită pentru Templul lui Apollo din Delfi, Acropola din Atena și Templul lui Poseidon din Capul Sounion.

Un călător obișnuit cheltuiește 101 USD (86 EUR) pe zi pentru o excursie în Grecia. Acesta este prețul mediu zilnic pentru o vacanță în Grecia, bazat pe cheltuielile altor vizitatori.

Turiștii au cheltuit, în medie, pe o zi:

• 39 USD (33 EUR) pe mese

• 17 USD (15 EUR) pe transport local

• 79 USD (67 EUR) pe hoteluri

O vacanță de o săptămână în Grecia pentru două persoane costă, în medie, 1.412 USD (1.204 EUR). Aceasta include cazarea, mâncarea, transportul local și vizitarea obiectivelor turistice.