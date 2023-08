Vacanță ratată în Grecia pentru mai mulți români: „Au venit greu, nici nu s-a dus să îi întrebe ce-i cu viața lor“

Mai mulți români care au plecat în Thassos în vacanță au avut parte de o experiență neplăcută. Turiștii s-au trezit că au rămas fără bani în toiul concediului, după ce vila în care locuiau a fost spartă de hoți.

Nu este primul incident de acest gen pe care îl trăaiesc românii care își petrec vacanța în străinătate. De această dată, atacul a fost dat în Thassos la vila pe care o închiriaseră mai mulți români. Oamenii au rămas fără bani lichizi și au explicat că vor încerca să se descurce cu fondurile pe care le mai au pe card. De asemenea, ei au reclamat reacția întârziată a autorităților, dar și a proprietarilor vilei.

"A fost o spargere profesionistă, deci...efectiv s-a umblat direct la metode, să zicem, cât mai puțin invazive, adică lovit într-un punct critic ușa, astfel încât să nu producă gălăgie, să nu producă daune majore. Ne-au furat, practic, cam 2.000 de euro plus 200 de leva, leii i-au lăsat, deci am găsit ulterior actele în spatele casei, unul dintre portofele, care avea și actele. Am sunat autoritățile, oamenii, proprietarii de la acea vilă, și poliția locală, au venit destul de greu, la câteva ore. Mi s-au părut extrem de neprofesioniști! În primul rând nu au intervievat niciun fel de vecin, noi le spuneam „dar mai vorbiți și cu stânga, și cu dreapta, ni s-au părut niște oameni mai dubioși” sau „uitați, acolo lucrează niște străini, la câteva case distanță, nici nu s-au dus să îi întrebe care este...ce-i cu viața lor”, a explicat unul dintre români, anunță Digi 24.

Totodată, victimele au povestit că, deși imobilul dispunea de camere de supraveghere, când a venit Poliția, proprietarii au ezitat să prezinte înregistrările. "Ne-am dat seama că ei doar aveau de înregistrare online sau nu știu dacă erau fake-uri sau ce erau", au spus păgubiții.