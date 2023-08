Experiență de coșmar în Grecia pentru un român. „Aveam tălpile ude de la flegmele lor și îmi venea să vărs de la duhoare”

Grecia este una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, iar plajele sale însorite sunt ca niște magneți pentru milioane de turiști din toată lumea. Există însă și locuri unde condițiile lasă de dorit, așa cum s-a convins un român care și-a petrecut vacanța în Thassos.

Cu zeci de milioane de turiști anual, Grecia e printre țările cu cel mai dezvoltat turism, chiar dacă nu se compară cu Franța, Italia sau Spania. Magia plajelor elene este însă o realitate, iar mulți români pot să depună oricând mărturie despre aceasta. Soarele, albastrul minunat și plajele primitoare sunt tot atâtea argumente în favoarea Greciei. Există însă și excepții, ca peste tot, iar un român a avut neșasa să trăiască o experiență deloc plăcută.

„Thassos e un loc frumos, m-ar bate Dumnezeu dacă aș spune altceva. Însă am avut o experiență neplăcută împreună cu soția, pe o plajă de acolo. Din start, când am ajuns acolo, era mai spre seară, erau coji de semințe pe plajă, coceni de porumb și alge, amintindu-mi cum arăta litoralul nostru în anii 90. Când am mers pe plajă, mi s-au lipit cojile de semințe pe picioare. Era un grup mare, cred că erau 20 de tineri, erau de undeva din Polonia, cred, fiindcă vreo doi aveau tricouri cu steagul lor. Consumaseră cam mult alcool și scuipau pe plajă, iar când am trecut pe acolo aveam deja tălpile ude, dar nu de la apa mării, ci de la flegmele lor. Iar duhoarea algelor pe care nimeni nu se gândise să le strângă m-a scârbit, îmi venea să vărs de la duhoare”, a spus românul pe Facebook.

Ce au spus grecii

Supărat, el i-a reclamat pe turiștii care au murdărit plaja. „Mi-au spus că sunt rockeri violenți și că nu vor să provoace un conflict. Mi-au spus că tot ce pot face e să-i convingă să dea muzica mai încet și să nu spargă sticle pe plajă. În minutul 2 mi-am luat lucrurile și am plecat. Cât despre algele putrezite care împrăștiau un miros pestilențial, mi-au spus că a fost o furtună în largul mării și că valurile le-au adus la mal, însă reprezentanții firmei care se ocupă de curățenia plajei au fost suprasolicitați și nu au ajuns încă să facă și curățenie”, a adăugat el.

Însă chiar dacă mulţi turişti români reclamă situații neplăcute, Grecia rămâne în topul preferinţelor pentru vacanţa estivală. Statisticile au arătat că în ultimii 15-20 de ani românii au ales să-şi petreacă vacanţa în Grecia. Alături de români, tot mai numeroşi sunt şi turiştii polonezi şi cehi, potrivit Euro2day.gr. Potrivit sursei citate, în 2021 turiştii din România au preferat Thassos, Halkidiki, Pieria şi Zakynthos. Este de aşteptat ca românii să rămână fideli acestor opţiuni şi în 2023.