Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
Un arhipelag abandonat de oameni acum aproape un secol a devenit un punct de atracție pentru turiști

Publicat:

Un arhipelag britanic, abandonat de oameni în urmă cu 90 de ani, a devenit un paradis al drumeților. Bolile, lipsa de oportunități și foametea au dus la părăsirea insulelor scoțiene. În prezent, arhipelagul este vizitat de turiștii amatori de peisaje sălbatice.

Arhipelagul St Kilda FOTO: X
Arhipelagul St Kilda FOTO: X

Un arhipelag scoțian a devenit o atracție turistică. Este vorba despre Arhipelagul St Kilda care a fost abandonat de oameni în urmă cu 90 de ani, potrivit Express. Situat la 160 de kilometri de zonele locuite, arhipelagul are cele mai înalte stânci marine din Marea Britanie, scrie Mediafax.

Arhipelagul a fost locuit timp de 2.000 de ani înainte de 1930, când ultimii 36 de locuitori au fost evacuați și mutați în Scoția. În urma lor au rămas rămășițe ale istoriei împrăștiate pe cele patru insule, în special pe Hirta, cea mai mare.

Recent, arhipelagul St Kilda a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO pentru fauna sa excepțională, stâncile marine spectaculoase și ecosistemul izolat, care susține aproximativ un milion de păsări marine.

În timp, zona s-a transformat într-o atracție turistică. National Trust of Scotland supraveghează insulele atlantice unde se organizează excursii pentru vizitatori în aprilie și septembrie. Frecvent, vremea nefavorabilă duce la anulări. Turiștii care ajung pe insulă își petrec noaptea campând.

Un arhipelag izolat, dar scump

Ruth Aisling, care are un canal de YouTube, a călătorit la St Kilda. Ea a povestit că expediția a necesitat o traversare cu barca de trei ore din Insula Skye, excursia costând 280 de lire sterline de persoană. Adăugând cheltuielile cu călătoria de întoarcere se ajunge la peste 500 de lire.

„Deși este destul de scump, St Kilda este un loc pe care mi-am dorit dintotdeauna să-l văd și aceasta va fi probabil singura dată când îl voi vizita vreodată”, a explicat Aisling.

La sosire, un reprezentant al National Trust a informat-o despre zonele permise pentru drumeție. Ceea ce i-a atras imediat atenția a fost satul pustiu din depărtare.

„Sunt pe insulă deja de o oră, o oră și jumătate, iar prima mea impresie este că insula pare cu siguranță locuită. Înainte de a veni aici, aveam o imagine că aceasta era o insulă abandonată, nu avea să fie prea multă lume aici, însă este destul de multă activitate. Cred că sunt în jur de 30 sau 40 de oameni pe insulă în seara asta. Poate că nu locuiesc aici tot anul, dar locuiesc aici temporar, așa că este puțin diferit față de ceea ce mă așteptam pe baza primelor mele impresii de până acum”, a mai relatat Aisling.

Peisaje incredibile și stânci periculoase

De-a lungul drumețiilor, turista a fost captivată de peisajul „incredibil”, dar a emis un avertisment.

Arhipelagul St Kilda FOTO: X
Arhipelagul St Kilda FOTO: X

„Dacă ești o persoană care se teme de înălțime, nu recomand să faci drumeții până aici. Chiar și mie, care nu mă tem cu adevărat de înălțime, picioarele îmi tremură puțin. Stau destul de departe de margine. Probabil pare că sunt destul de aproape, dar probabil sunt la aproximativ șapte-opt metri de margine”, a explicat ea.

Insula Hirta cuprinde o biserică, locuințe abandonate din piatră, depozite și surse naturale de apă dulce, alături de un muzeu contemporan. Sunt disponibile toalete și dușuri, dar nu există unități comerciale sau restaurante. În arhipelag este cea mai mare colonie de puffini (pinguini marini) din Regatul Unit.

Numeroși factori au contribuit la dispariția populației care a ajuns la un nivel maxim de 200 de locuitori. Înmulțirea legăturilor cu continentul a adus pe insule mai multe boli. Lipsa oportunităților și decesele cauzate de foamete au dus la evacuarea din anii de după 1920.

