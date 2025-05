Topul celor mai scumpe resorturi de pe glob. Unde costă o noapte de cazare 235.000 de dolari

Milionarii care sunt în căutarea celor mai bune resorturi, trebuie să în calcul cel mai recent top al celor mai luxoase unități de cazare din lume. Chiar dacă prețurile sunt exorbitante, oferă experiențe cu adevărat ieșite din comun.

Site-ul Lux Habitat din Emiratele Arabe Unite a întocmit un top al celor mai scumpe resorturi de pe glob.

Iar pe primul loc s-a clasat Lover's Deep Luxury Submarine din St. Lucia, cel mai scump resort din lume, ce oferă un sejur subacvatic exclusiv într-un submarin pentru 235.000 de dolari pe noapte.

„Această experiență unică le permite oaspeților să doarmă sub suprafața oceanului într-un submarin cu design luxos, cu facilități de lux, un bucătar personal și un căpitan privat. Oaspeții pot explora viața marină de la ferestrele panoramice ale suitei lor, ceea ce reprezintă o escapadă unică în viață la intimitate și exclusivitate maximă”, spun jurnaliștii de la Lux Habitat.

Locul al doilea în acest top exclusivist a fost ocupat de insula privată Banwa din Palawan, Filipine, unde o noapte costă 100.000 de dolari americani. Amplasat în arhipelagul Palawan, pe insula privată Banwa, resortul este accesibil printr-o călătorie de două ore cu elicopterul sau hidroavionul din Manila. Pe această insulă liniștită, oaspeții sunt tratați în luxul a șase vile pe malul mării, fiecare variind de la unul la patru dormitoare, având câte o piscină infinită privată și jacuzzi. În plus, 12 camere cu grădină și un apartament rezidențial de nivel superior oferă opțiuni suplimentare de cazare, permițând complexului să găzduiască până la 48 de persoane în total. Punând accentul pe incluziune, complexul din Filipine are o echipă dedicată de bucătari care pregătesc mese delicioase folosind legume proaspete de la ferma organică din incintă și pește pescuit din Marea Sulu din împrejurimi. Complexul își produce cu mândrie propria miere, îmbunătățind experiența culinară pentru oaspeții săi exigenți.

Pe locul trei în topul celor mai scumpe cazări din lume s-a clasat apartamentul Royal Penthouse de la Hotel President Wilson din Geneva, Elveția, tariful fiind de 80.000 de dolari pe noapte. Acest apartament de mari dimensiuni are 12 dormitoare, fiecare cu propria baie din marmură, un pian Steinway, o sală de gimnastică privată și o terasă panoramică. Dotat cu ferestre antiglonț și un lift privat, acest apartament asigură securitate maximă și intimitate pentru oaspeții săi.

Pe locul al patrulea în top este Grand Resort Lagonissi din Atena, Grecia, tariful fiind de 50.000 de dolari pentru o noapte. Situată pe malul mării, resortul de lux este populară în rândul familiilor regale din Europa. Fiecare vilă are două dormitoare principale cu paturi king size, un living spațios cu șemineu și masă de luat masa, un centru de afaceri complet echipat, o bucătărie complet utilată și grătar, precum și facilități de grătar în aer liber și un coafor.

Top 5 al celor mai scumpe cazări din lume este încheiat de vila The Muraka din Maldive. Aceasta are două niveluri, inclusiv un dormitor principal subacvatic aflat la câțiva metri sub nivelul mării. La prețul de 50.000 de dolari pe noapte, acest resort unicat în lume oferă o priveliște de 180 de grade a vieții marine prin cupola sa acrilică. Vila include, de asemenea, un living deasupra apei, o piscină uriașă și majordom personal.