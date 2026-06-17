Grecia va utiliza drone şi imagini din satelit pentru respectarea legilor privind accesul la plajă

Grecia intenţionează să utilizeze drone şi imagini din satelit pentru a monitoriza plajele în vederea depistării situaţiilor în care sunt încălcate regulile de acces, a relatat miercuri cotidianul Proto Thema, citat de DPA.

Un proiect de lege, aflat în dezbatere în Parlamentul din Atena, ar permite identificarea de la distanţă a unor astfel de încălcări - precum amplasarea ilegală a şezlongurilor şi a umbrelelor de soare - utilizând imagini aeriene şi din satelit.

În principiu, cetăţenii au acces la toate plajele din Grecia, întrucât nu există plaje private. Potrivit unei legi adoptate în 2024, nu mai mult de o treime din suprafaţa oricărei plaje poate fi ocupată de şezlonguri destinate utilizării lor comerciale, scrie Agerpres.

Având în vedere numărul foarte mare de plaje din această ţară, controalele la faţa locului efectuate de autorităţile elene sunt practic imposibil de realizat, motiv pentru care se va recurge de acum la utilizarea tehnologiei.

Pentru încălcările legii sunt prevăzute sancţiuni semnificative, inclusiv amenzi mari. Încălcările grave sau repetate ar putea duce, de asemenea, la închidere temporară a unităţilor comerciale şi la excluderea acestora de la viitoarele proceduri de atribuire a concesiunilor pentru plaje.