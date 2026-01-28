Video Țara din Europa cu cea mai mare densitate de milionari, dar fără niciun aeroport și aproape necunoscută turiștilor

O țară europeană extrem de bogată, cu o populație redusă și fără aeroport, rămâne greu accesibilă turiștilor. Oferă peisaje alpine spectaculoase, lux discret și liniște absolută, fiind una dintre cele mai exclusiviste destinații din Europa.

Potrivit datelor furnizate de operatorul de turism Riviera Travel, în 2024 turiștii au petrecut peste 200.000 de nopți în Liechtenstein. În comparație, Serbia, a zecea țară cea mai puțin vizitată, a înregistrat peste 12,6 milioane de nopți petrecute de turiști, ceea ce subliniază caracterul discret al Liechtensteinului.

Situat între Elveția și Austria, Liechtenstein este unul dintre cele mai mici și mai puțin cunoscute state din Europa. Principatul este un microstat și este dublu fără ieșire la mare, ceea ce înseamnă că, pentru a ajunge la litoral, trebuie să treci prin cel puțin două alte țări, scrie express.

Cu o suprafață de doar 62 de mile pătrate și o populație de aproximativ 40.000 de locuitori, Liechtenstein este a patra cea mai mică țară din Europa și a șasea din lume.

Cu toate acestea, țara se remarcă prin prosperitate: este una dintre cele mai bogate națiuni și se află sub conducerea unui monarh extrem de influent.

Prințul Hans-Adam II are o avere estimată la 7,9 miliarde de lire sterline, conform Bloomberg Billionaires Index, fiind clasat printre cei mai bogați 300 de oameni din lume.

Principatul se mândrește și cu cea mai mare densitate de milionari din lume: aproape 19% dintre gospodării sunt clasificate ca milionare. Liechtenstein este, de asemenea, una dintre puținele țări fără datorii, iar în trecut a fost considerată un paradis fiscal pentru miliardari.

Fiind o țară alpină, Liechtenstein atrage iubitorii sporturilor de iarnă, cu stațiuni precum Malbun, însă terenul montan nu permite construirea unui aeroport.

Cel mai apropiat aeroport este Altenrhein, în Elveția, la 30 de minute de Vaduz, iar Aeroportul Zurich se află la aproximativ 90 de minute cu mașina.

Principatul nu are gări sau porturi maritime, iar legăturile feroviare sunt realizate prin stațiile de graniță elvețiene Buchs și Sargans, sau prin stația austriacă Feldkirch.