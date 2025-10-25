Crimele în masă în cazărmi, lipsa echipamentelor care îi obligă pe soldați să-și jefuiască propriii morți, dar și necesitatea de a scoate din depozite muniție din al Doilea Război Mondial scot la iveală o armată sub presiune, care se simte fără scăpare, relatează Euromaidan Press.

Pentru mulți recruți ruși, iluzia datoriei patriotice s-a spulberat, lăsând în loc frică, disperare și impulsul irepresibil de a evada cu orice preț și a curma astfel orice posibilitate de a lua parte la război.

Este o realitate sumbră care nu se limitează la linia frontului, având ecouri deopotrivă în societatea rusă, cazărmi și în mințile recruților care se confruntă cu perspectiva de a fi trimiși pe câmpul de luptă.

În cel mai recent incident, extrem de revelator pentru această prăbușire internă, un recrut rus a deschis focul asupra camarazilor săi la o unitate militară din regiunea Moscova, ucigând doi dintre ei și rănind un al treilea înainte de a îndrepta arma împotriva propriei persoane. Atacul a avut loc la centrul de antrenament al unei brigăzi antiaeriene pentru soldați nou recrutați.

O criză profundă în rândul noilor trupe

Deși armata rusă susține că motivația acestui act de violență este neclară, astfel de cazuri nu mai sunt unele rare. Împușcăturile, sinuciderile și căderile psihice în rândul trupelor nou recrutate sunt din ce în ce mai frecvente, revelând o forță al cărei moral cedează sub povara psihologică a războiului.

Autoritățile ruse vorbesc despre incidente izolate provocate de stres, însă relatările soldaților și ale rudelor lor spun o altă poveste: de fapt, noii recruți se confruntă cu hărțuirea, privațiuni de tot felul și deznădejde accentuată.

În ciuda revendicărilor simbolice ale victoriei și a cenzurii, tinerii recruți nu sunt orbi. Ei pot urmări filmări de pe front, aud relatări de la soldații care se întorc în armată, astfel că știu foarte bine ce îi așteaptă în Ucraina. Mulți încearcă să scape, dar șansele lor sunt mici: Moscova a dat noi legi, mult mai dure, care incriminează până și căutările online ale unor așa-zise informații extremiste, o categorie largă ce include în mod convenabil criticile la adresa războiului.

Soldații iau echipamente de la morți

Cei care sunt detașați pe front se confruntă adesea cu condiții dure, inclusiv cu lipsa echipamentelor, care a atins niveluri absurde. Soldații sunt trimiși pe front fără sau cu veste ieftine, care nu le asigură protecție adecvată, și căști de plastic, iar cizmele, mănușile și echipamentul de bază de multe ori lipsesc.

Într-un videoclip șocant, un soldat rus extrage cu satisfacție echipamentul camarazilor săi căzuți la datorie, filmându-se în timp ce recuperează o cască și o vestă de pe un cadavru și mulțumește sarcastic celor morți pentru contribuția lor.

Cinismul său ascunde disperare, după ce a fost trimis în luptă fără protecție adecvată. Această scenă ilustrează cum corupția și neglijența din armata rusă au ajuns până la nivelul în care soldații să lupte pentru supraviețuire în timp ce se află pe câmpul de luptă.

Apelul la muniție din timpul celui de-al Doilea Război Mondial dezvăluie stocurile epuizate ale Rusiei

Penuria merge în adâncime. Un videoclip publicat de Regimentul 225 de Asalt al Ucrainei arată detonatoare germane din timpul celui de-al Doilea Război Mondial într-un depozit de muniții rusesc capturat.

Aceste relicve ale pactului Molotov-Ribbentrop, marcate cu însemnele tipice germane ale acelei perioade, sunt ironice în cazul un regim care pretinde că luptă împotriva fascismului în Ucraina.

Totodată, acestea dezvăluie gradul de epuizare a rezervelor de muniții rusești, Rusia cotrobăind prin stocuri învechite pentru a menține mașina de război în funcțiune.

Recruții riscă să fie nevoiți să lupte în ciuda protecțiilor oficiale

Chiar și recruții care nu au fost încă trimiși în Ucraina se gândesc cu teamă că ar putea ajunge pe front. Oficial, recruții ruși nu pot fi trimiși să participe la lupte, dar au existat cazuri în care această regulă a fost încălcată și ignorată în secret. Mii de astfel de recruți sunt staționați în regiunile de frontieră, Belgorod, Briansk și Kursk, unde se află aproape zilnic sub focul dronelor și al artileriei forțelor ucrainene.

Teama de o nouă incursiune ucraineană, precum cea din Kursk de vara trecută, care s-a soldat cu sute de recruți ruși capturați și dispăruți, îi bântuie pe mulți dintre ei.

Nu în ultimul rând, un număr mare de ruși sunt constrânși să semneze așa-numite contracte de voluntariat, adesea sub amenințarea pedepselor și a hărțuirii pentru restul serviciului militar, o semnătură ce permite armatei ruse să îi trimită direct pe front.

Mitul patriotismului se destramă pe măsură ce realitatea frontului iese la iveală

În ciuda eforturilor guvernului rus de a ascunde amploarea dezastrului, adevărul iese la iveală.

Milioane de ruși cunosc de acum pe cineva afectat direct de război: un prieten decedat, un fiu dispărut sau un frate rănit. Și odată cu aceste informații se instalează frica și furia tăcută; pe măsură ce mitul statului rus despre era eroilor se destramă, apare conștientizarea deznădăjduită a faptului că soldații sunt aruncați într-o uriașă mașinărie de tocat carne.

Fără nicio perspectivă de a scăpa de război, mulți recruți au de ales între gesturi disperate, precum tentative de a-și provoca singuri răni, închisoare sau a-și accepta soarta, devenind doar un nume fără chip într-o statistică rece a morților ca preț pentru câștiguri teritoriale modeste.