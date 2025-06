Un grup de turiști români, care a făcut o rezervare la o vilă din insula Skiathos, Grecia, susține că a rămas cu „ochii în soare”, cu o zi înainte de vacanță”. „Îți iau banii se folosesc de ei apoi zic ca nu te mai pot primi pentru ca ei subînchiriază la un preț mai mare”, acuză aceștia.

„Nu recomand. Vreau să fac o postare ca alertă, să fiți atenți și sub nicio formă să nu luați fără booking cazare la Vila Christina, Skiathos. Am achiziționat o vacanță pe încredere de prin luna martie. Patru familii cu 7 copii între 1-12 ani, care am rămas cum s-ar spune cu ochii în soare cu o zi înainte de vacanță, când proprietarul a zis că, din păcate, nu ne mai poate primi ca are ceva probleme la boilere. Ne-a zis că el ne-a dat alte variante să ne ajute: o cazare de trei ori mai scumpă și încă una unde nu ne primeau cu copiii ..Și gata s-a spălat pe mâini”, a povestit unul dintre membrii grupului, pe „Forum Grecia”.

„Am vorbit cu o româncă care lucra în Skiathos în turism și a zis ca sunt recunoscuți ptentru astfel de practici. Îți iau banii, se folosesc de ei, apoi zic că nu te mai pot primi pentru că ei subînchiriază la un preț mai mare. Foarte nervos, mi-a zis ca ne dă banii înapoi și i-am zis că nu așa se face... că noi avem și bilete de avion, mașini închiriate. A zis că nu e treaba lui după care mi-a închis telefonul. Deci evitati cât puteți sau luați prin booking”, a mai scris românca.

Postarea a fost făcută public pe un forum destinat călătoriilor în Grecia, iar mai mulți români s-au arătat indignați de

„Să îi faceți plângere la poliția elenă, că fără plângeri și sesizări, autoritățile elene nu au pârghii legale de a lua măsuri legale împotriva lor”, a scris un internaut.

„Din păcate, tot așa am pățit în Creta. Trebuie să citim cu atenție recenziile pe Tripadvisor”,a adăugat altcineva.

„Vă recomand să îi faceți review negativ pe google si să îl dații și în judecată”, a comentat altul.

„Dacă mai e de actualitate, ziceți-i că nu e nici o problemă dacă nu merg boilerele, că veniți voi cu instant de apă caldă și că oricum cu sau fără apă caldă o să veniți la ora și dată stabilită, și dacă gășiți alți turiști acolo o să chemați garda. În scris, bineînțeles”, a mai spus altă persoană.

Insula Skiathos se află în Marea Egee, în nord-vestul Greciei. Face parte din grupul insulelor Sporadele de Nord. Capitala insulei, orașul Skiathos, este situată pe coasta de est a insulei.

Cu peste 60 de plaje spectaculoase, aproape 200 km de trasee de drumeție, atracții istorice și un oraș plin de viață, insula este o destinație ideală atât pentru iubitorii de aventură, cât și pentru cei care caută momente de liniște.