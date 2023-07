Mircea Bravo face haz de necaz de coșmarul vacanțelor: „Când îți întârzie avionul“ VIDEO

Pe bilet scrie că avionul trebuie să plece la 9.17 și angjata companiei spune, cu zâmbetul pe buze, „între 9 și 17”. Este o scenă imaginată de Mircea Bravo în ultimul clip postat pe rețelele sociale, dar poveștile din comentarii bat imaginația vloggerului.

În plin sezon al vacanțelor, perioadă în care, mai mult decât oricând, ne derajează întârzierile companiilor aeriene, anulările curselor și practica de a cere bani pentru orice serviciu cât de mic, popularul vlogger Mircea Bravo face haz de necaz, într-o scenetă simpatică, de toate neplăcerile de care se lovesc românii atunci când merg cu avionul.

Scena nu este deloc rară în vacanțele românilor: ea, agasată la întoarcerea din sejur că avionul întârzie, îl trimite pe el să rezolve cumva. El - timid la început, dar din ce în ce mai enervat, află de la angajata companiei aeriene, care vorbește ca un robot telefonic, că nu poate pune întrebări decât dacă are „bilet premium”.

După ce-și face upgrade de la „rafie” la „troler”, la un schimb valutar de 10 lei pentru 1 euro, turistul Mircea află că deși pe bilet scrie că avionul trebuia să plece la 9 și 17, „de fapt este între 9 și 17“.

Și sceneta continuă cu nesimțiri reale sau imaginate ale companiilor aeriene precum: cuplurile trebuie să plătească suplimentar pentru a sta unul lângă altul, sau să plătească suplimentar pentru fiecare kilogram în plus pe care l-au acumulat în vacanță (mai ales cei de la regimul all inclusive) sau să plătească extra dacă vor să meargă la toaletă.

Viața bate imaginația lui Mircea Bravo

Clipul a avut peste 900 de comentarii, mulți dintre fanii lui Mircea Bravo regăsindu-se în unele dintre situațiile prezentate în scenetă, iar alții povestind întâmplări și mai incredibile. Apreciatul vlogger i-a întrebat: „Care e cea mai <faină> experiență pe care ați avut-o în aeroport?”

„Din cauza traficului am ajuns târziu la aeroport, n-am mai reușit predarea bagajului la cală așa că mi-au oferit două opțiuni: rămân acasă sau depozitez lucrurile în doi saci de gunoi, și uite așa am ajuns la Barcelona cu doi saci de gunoi, dar fericit!!!”, a povestit Zsolt.

„În 2005, după ce am așteptat o oră și 40 de minute pe aeroportul din Italia, Ciampino, s-a schimbat avionul că avea probleme tehnice și după ce am urcat în avion a decolat foarte greu, cum se ridica puțin de la sol cădea din nou pe pistă, era ca într-un desen animat, acum râd dar atunci mă luase cu transpirație și am stat încordat tot zborul”, istorisește Doru.

Ancuța povestește aventura prin care a trecut după ce a ajuns doar cu o jumătate de oră înainte de decolare la aeroport: „O singură dată am îndrăznit să ajungem la aeroport cu o oră jumate înainte de decolare și nu ziceți că fix atunci s a gândit pegasus să zboare mai repede de ora programată, noi aveam legătură dintr-un alt oraș după acel zbor, deci dacă nu plecam pierdeam 2 zboruri pt 4 persoane, nu vă imaginați câte rugăciuni am zis până a vorbit doamna la telefon și ni s-a permis îmbarcarea pentru că eram cu 2 copii mici. În în viață mea nu mai plec târziu la aeroport, mai bine aștept acolo 3 ore”.

Gabriela spune că după ce au pierdut avionul de legătură la Madrid, au fost cazați până a doua zi la hotel, iar a doua zi în avion s-au trezit că erau două persoane pe același loc.

„Fiica mea a ascuns în bagajul de mână un șarpe de plastic. Când i-a cerut să deschidă rucsacul și a scos șarpele, toți au fugit pe unde apucau, era fain, părea real. Au iertat-o, avea doar 12 ani”, povestește Diana.

„Aerul nu merge, toaletele sunt murdare și nu au hârtie”

Iulia a avut o aventură absurdă pe aeroportul din Cairo, drumul de întoarcere în țară: „Le dau paşaportul şi aştept... Cel de la ghişeu vorbeşte la telefon. După circa 5 minute se uită la mine şi îmi cere paşaportul. Îi spun că i-am dat. Ne enervăm amândoi, el cheamă paza. În acel moment, eu sar peste tejghea şi pun mâna pe paşaportul meu. Minute de luptă cu poliția, dar până la urmă se rezolvă. Am scăpat, nu m-au vândut pentru o cămilă (vorba lui tata).”

„Am plecat de la București la Timișoara cu Ryanair, cu un bagaj de mînă ce corespundea standardelor, după 10 zile am venit de la Timișoara la București cu aceeași companie, același bagaj, dar care nu mai corespunde, pentru care am plătit 120 de lei”, detaliază Adelina.

„Cele mai <faine> sunt pe Otopeni: aerul nu merge, toaletele sunt murdare și nu au hârtie, autobuzele sunt aglomerate.... șamd”, povestește Laurenția.

Daniel a fost nevoit să stea 7-8 ore la cotrol după ce a trecut prin Bogota: „A trebuit să ies din SUA din cauza vizelor și compania a cumpărat bilet dus întors Miami - Bogota , Bogota - Orlando cu așteptare 5 ore în Bogota. La întoarcere în SUA m-au întrebat ce am făcut în Columbia pentru 5 ore. Nu prea m-au crezut, nu a răspuns nimeni de la companie la ora aceea târzie și a trebuit să stau aproximativ 7-8 ore pentru control. Urmărisem documentare cu traficanți de droguri, dar să trăiesc experiența aceea, în camera de control când mi-au luat la verificat fiecare deget de la picioare... Dimineață au răspuns de la companie și imediat mi-au dat drumul”

Viorica a așteptat o jumătate de oră în avion pentru că nu era scară pentru a putea coborî.

Camelia povestește că li s-a transmis prim megafon că au pierdut pilotul și trebuie să aștepte să găsească altul: „Am așteptat 5 ore!!!”

Elena povestește aventura ei din aeroportul din Bologna: „Două englezoaice cer la bar în engleză 2 sandvișuri și 2 Coca-Cola. Barmanița nu știa engleza bine și s-a pus englezoaica pe ea cu gura că de ce nu știe engleza!!! No, să vezi circ... mai ales că în Londra când am fost dacă nu vorbești engleză nu te bagă în seama englezii. Am întrebat în ce țară e? A răspuns frumos "Italy", no, atunci să vorbești italiana că dacă nu, nu halești nimic. S-a dus cu coada între picioare în aplauzele turiștilor... Satisfacție”.