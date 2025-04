Excursii cu peisaje de vis la doar o oră și jumătate de granița României

Se apropie sezonul cald și amatorii de excursii ieftine, rapide și spectaculoase se pot orienta către țara vecină, Bulgaria. La numai câteva ore de București se află adevărate paradisuri naturale în care te poți pierde pentru o zi întreagă, fără o cheltuialǎ prea mare.

Sezonul cald se apropie cu pași repezi. După "zăpada mieilor" și capriciile friguroase ale lunii aprilie, se anunță un mai cum își doresc toți pasionații de călătorii, călduros și însorit. Majoritatea ne dorim evadări preț de un weekend, ieftine și pline de relaxare. Pentru acest tip de vacanțe există câteva destinații de vis aproape de granițele României. Cei mai avantajați sunt cei din zona Bucureștiului, pentru că pot accesa ușor trasee din zona Bulgariei, o țară balcanică care are peisaje naturale de vis, cu locații ieftine și accesibile cu mașina.

Paradisul aflat la trei ore de București

Una dintre zonele cele mai accesibile pentru românii din sudul țării și, totodată, printre cele mai spectuloase din zona Balcanilor se află la o aruncătură de băț de orașul bulgăresc Veliko Târnovo, localitate istorică, un adevărat simbol al istoriei Bulgariei. Este vorba despre două canioane, cu lacuri și cascade superbe. Se numesc Kaya Bunar și Emen. Ca să ajungi la ele, întâi trebuie să faci un drum până la Veliko Târnovo.

Drumul cu mașina durează în jur de trei ore din București. Odată ajunși la Veliko Târnovo, cu ajutorul hărților sau a GPS-ului ne îndreptăm către satul Hotnitsa. De la Veliko Târnovo la Hotnitsa este un drum de numai jumătate de oră. Cu alte cuvinte, dacă plecăm devreme din București, în aproximativ patru ore ajungem la destinație, adică la intrarea în canionul Kaya Bunar.

La intrarea în canion se află cea mai spectaculoasă atracție, cascada Hotnitsa. Este un loc unde te poți relaxa „ascultând șuieratul apelor, ciripitul păsărelelor, foșnetul frunzelor și poți comanda ceva de la terasa boemă din apropiere”, mărturisesc cei de la blogul de călătorii „Idei de călătorie”. Pe lângă cascadă, o altă atracție este un lac de culoare turcoaz care te face să te gândești la frumusețea Egeei. Pentru cei aventuroși există un traseu marcat cu roșu, de 45 de minute, care te plimbă printr-un peisaj de vis, cu stânci, meandre, tuneluri din piatră către o panoramă incredibilă. Dus-întors traseul durează peste o oră și jumătate, dar satisfacțiile sunt garantate spun călătorii.

„Pe partea stângă a cascadei este amenajat un adevărat traseu cu scări de lemn și câteva elemente metalice, care te poartă oarecum deasupra cascadei, urmând ca în partea superioară să treacă apa pe un pod de lemn. Am parcurs un adevărat labirint de cotloane și chiar și un tunel îngust în piatră, care mi s-au părut un deliciu. A trebuit să am multă grijă, pentru că unele scări păreau cam șubrede, iar pe alocuri stânca era udă sau cu noroi (este neapărat nevoie de încălțări cu talpă aderentă pentru acest traseu)(...) Am făcut astfel un circuit scurt, dar foarte frumos, care nici măcar nu știam că există”, povestește experiența ei Alexandra, de la bloguldecalatorii.ro.

Aventură și relaxare în paradisul canioanelor

La jumătate de oră cu mașina de canionul Kaya Bunar și cascada Hotnitsa se află un alt loc cu adevărat splendid, canionul Emen. Acesta se află în satul cu același nume. Zona este renumită pentru peșterile și defileurile sale. Peisajul este absolut superb, intrarea în canion se face printr-o pădure, urmând mai apoi un traseu care urcă către stânci și oferă o panoramă incredibilă. Este nevoie însă de încălțăminte aderentă și de mult curaj.

„Prima porțiune de traseu trece printr-o pădurice. Imediat apoi ajungem la un loc deschis, iar poteca se înscrie pe o brână superbă ca pe un balcon, de unde se poate admira o parte din canion. O nebunie de vreme și de peisaj am prins! Și peste tot numai floricele, plin de rochița rândunicii roz, o bucurie!(...) Pentru cei cu rău de înălțime, aici e posibil să fie cu emoții, pentru că poteca merge în câteva locuri exact pe margine. Iar cei ce nu sunt obișnuiți deloc cu drumețiile sau nu au încălțări corespunzătoare, e bine să se întoarcă din acest punct, pentru că spre final este o porțiune foarte abruptă. Dacă vrei totuși să încerci, ține cont că sunt necesare încălțări speciale de drumeție, cu talpă aderentă, altfel este periculos”, precizează Alexandra. La capătul canionului vine însă și mare recomensă. Este vorba despre cascada Momin Skok, o cădere de apă splendidă, care se revarsă peste stânci formând un lac cu aceeași culoare turcoaz ca și Hotnitsa.

Un paradis carstic și o călătorie într-o lume dispărută

O altă destinație de top din Bulgaria, aflată la doar câteva ore de București, este peștera Devetașka, un paradis natural cu o rezonanță aparte pentru cei pasionați de istorie. Devetașka este o peșteră carstică situată la 15 kilometri de Loveci, în apropierea satului Devetaki, pe malul râului Osăm. Drumul de la București la Devetaki durează aproximativ trei ore și jumătate cu mașina, iar peștera este inclusă într-un parc natural și este accesibilă de la Drumul Național 301, prin intermediul unui drum comunal cu o lungime de aproximativ jumătate de kilometru. Deschiderea peșterii are 35 de metri și poți parcurge prin acest univers carstic absolut superb, un traseu de doi kilomtri. În tavanul peșterii sunt șapte găuri de mari dimensiuni care lasă lumina să pătrundă dând naștere unor efecte vizuale deosebite. Înățimea peșterii ajunge până la 60 de metri și formează o sală de aproximativ 2400 de metri pătrați.

De-a lungul acestui traseu sunt întâlnite numeroase pârâuri, un râu subteran dar și faimoasele stalactice și stalagmite. Această peșteră are și o importanță extraordinară pentru istoria omenirii. A fost locuită de oameni încă de acum 70.000 de ani, din Paleoliticul Mijlociu până în perioada Neoliticului, adică până acum 6000 de ani. Totodată peștera găzduiește în jur de 15 specii de lilieci. Tocmai de aceea, în lunile iunie și iulie, în sezonul de reproducere al liliecilor, peștera este închisă vizitatorilor. În restul anului, peștera poate fi vizitată în intervalul orar 8.00-20.00, iar taxa este de aproximativ 3 leva de persoană. O excursie până la peștera Devetașka este cât se poate de ieftină. Evidet, depinde mult de ceea ce-și dorește fiecare. Costul combustibilului, dus-întors, este de aproximativ 200 de lei, la un consum de 7%, la un autoturism pe motorină. Canioanele sunt gratuite. Singurul loc cu taxă, și aceea modică, este peștera de la Devetașka.