Capitala europeană care nu are o problemă cu turismul excesiv. „Există destul de mult spațiu”

În timp ce multe orașe din sudul Europei se satură de turiști, un mare oraș european vrea să atragă mai mulți turiști și se prezintă ca o variantă la aglomerația și căldura din alte părți ale continentului.

Este vorba despre capitala Germaniei, Berlin, care a rămas în urma boomului post-pandemic înregistrat în alte părți ale Europei, scrie Mediafax.

„Nu avem cu adevărat o problemă cu turismul excesiv. Orașul este mare și oamenii se răspândesc. Mai ales vara, când berlinezii sunt plecați, există destul de mult spațiu”, a declarat Christian Taenzler, purtătorul de cuvânt al consiliului de turism VisitBerlin, potrivit Reuters.

Înainte de pandemie, Berlinul a atras aproape 14 milioane de turiști, cu 34 de milioane de nopți de cazare. În prima jumătate a acestui an, capitala Germaniei a atras 5,9 milioane de vizitatori, înregistrând 13,9 milioane de nopți de cazare, potrivit oficiului de statistică Berlin-Brandenburg.

În plus, în ciuda tarifelor aeriene mai mari, restaurantele, hotelurile și atracțiile din Berlin rămân relativ accesibile.

„Prețurile din Berlin sunt absolut moderate”, a declarat Jan Philipp Bubinger, partenerul administrativ al restaurantului Staendige Vertretung.

În anul 2023, turismul a generat 4,6% din producția Berlinului. Pe de altă parte, turismul reprezintă 14% din economia locală din Paris și Roma și 8% din cea din Madrid.