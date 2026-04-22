Turistă, pusă sub acuzare după ce s-a urcat pe statuia lui Neptun din Florența și a provocat pagube de mii de euro. Totul a pornit de la o farsă

O turistă a fost pusă sub acuzare după ce ar fi urcat pe statuia lui Neptun din Piazza della Signoria, Florența, pentru a atinge organele genitale ale acesteia, într-o farsă organizată înainte de nuntă. Experții susțin că femeia a provocat pagube de mii de euro.

Realizată de sculptorul Bartolomeo Ammannati, lucrarea a fost comandată de Cosimo I de’ Medici în 1559, pentru a celebra căsătoria fiului său, Francesco I de’ Medici, cu arhiduceasa Ioana a Austriei. Bazinul este înconjurat de cai care trag un car în formă de scoică, la baza statuii lui Neptun, zeul roman al mării.

Turista în vârstă de 28 de ani, a cărei naționalitate nu a fost dezvăluită, a fost observată de poliție și îndepărtată rapid de la monument. Ea le-a spus agenților că prietenii au provocat-o să atingă organele genitale ale lui Neptun, potrivit unui comunicat al autorităților din Florența, scrie The Guardian.

Experții municipalității au inspectat monumentul și au constatat că farsa a provocat „pagube minore, dar semnificative atât la nivelul picioarelor cailor pe care a pășit, cât și la friza de care s-a ținut pentru a nu aluneca”.

Autoritățile locale au estimat costul pagubelor la 5.000 de euro (aproximativ 4.340 de lire sterline). Poliția a acuzat femeia de deteriorarea unui bun artistic și arhitectural.

Nu este prima dată când un turist încearcă să urce pe statuia lui Neptun. Camerele de supraveghere au fost instalate în 2005, după ce un vizitator a escaladat statuia, rupând una dintre mâini și deteriorând carul. În 2023, un turist german a provocat daune importante încercând să urce pe monument pentru un selfie; în aceeași vară, un cuplu tânăr a încercat să escaladeze o copie a lui David de Michelangelo din Piazzale Michelangelo.

În ciuda controalelor mai stricte din jurul obiectivelor din Florența, rareori trece o vară fără incidente similare. Potrivit lui Giorgio Caselli, responsabil al biroului municipal pentru arte plastice, a devenit tot mai „la modă” ca vizitatorii să urce pe monumente ca o formă de „provocare”.

În 2024, un adolescent s-a ascuns peste noapte în Catedrala Santa Maria del Fiore, apoi a urcat în cupolă pentru un selfie. Îmbrăcat cu hanorac negru, blugi și adidași, acesta s-a filmat în timp ce urca pe o scară interioară a obiectivului inclus în patrimoniul mondial, apoi a ajuns la nivelul domului, a ieșit pe o platformă și a făcut o fotografie, pe care a postat-o pe Instagram.

Caselli a spus că vizitatorii dau adesea dovadă de lipsă de respect: „Contactul fizic căutat cu monumentul este departe de obiectivul emoțional și intelectual pe care îl așteptăm și îl încurajăm în raport cu patrimoniul nostru monumental. Nu trebuie să facem concesii conștiinței față de ignoranța și superficialitatea care caracterizează astfel de acțiuni.”

„Obiectivul nostru trebuie să fie trezirea și cultivarea simțului civic al celor care frecventează orașul, ceea ce înseamnă nu doar respect față de ceilalți, ci și față de monumente.”

Florența este unul dintre cele mai vizitate și aglomerate orașe din Europa, atrăgând aproximativ 16 milioane de turiști anual. „Localnicii sunt protectori față de patrimoniul lor și privesc vizitatorii cu suspiciune”, a adăugat Caselli. „Poate pentru că nu locuiesc în oraș, îl consideră mai degrabă un joc.”