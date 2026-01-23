Destinațiile anului 2026. Bali conduce topul

La începutul fiecărui an, site-ul Tripadvisor publică lista destinațiilor de top, în funcție de review-urile și opiniile utilizatorilor platformei. În 2026, pe primul loc se află insula Bali, urmată de un orașul în care nu te poți plictisi: Londra. Cine completează topul și pe ce loc sunt destinații precum Paris sau Maldive.

Top 25 destinații din lume

1. Bali (Indonezia) - Nisip alb, corali, orezării, temple din piatră și o cultură unică. Sunt doar câteva dintre elementele cu care Bali atrage turiștii. Potrivit Tripadvisor, Ubud este baza ideală pe insulă, dacă plănuiți să o vizitați în 2026.

Este pentru prima oară când această destinație ocupă primul loc în topul celui mai faimos site de călătorii.

2. Londra (Marea Britanie) - ,, Când un om se plictisește de Londra, e plictisit de viață", spunea Sir Samuel Johnson în secolul XVIII. Citatul se pare că a rămas valabil până în zilele noastre. Muzee, parcuri uriașe, străzi fascinante, clădiri în care s-a scris istorie, construcții moderne impresionante, musicaluri și piese de teatru celebre care se joacă în West End - Londra are de toate și continuă să impresioneze vizitatorii și în 2026.

3. Dubai (Emiratele Arabe Unite) - Construit de la zero în deșert, o minune a ingineriei moderne, Dubaiul atrage de la an la an tot mai mulți turiști. Mai ales pe cei care sunt atrași de designul modern, entertainment și experiențe unice.

4. Hanoi (Vietnam) - Capitala Vietnamului oferă monumente istorice bine conservate, lacuri, parcuri și mai bine de 600 de temple. Orașul este ușor de explorat cu ajutorul unui taxi, scriu cei care s-au bucurat deja de experiență.

5. Paris (Franța) - Orașul Luminilor nu avea cum să lipsească din top. Metropola respiră istorie și îi poartă pe vizitatori într-o poveste fascinantă de-a lungul secolelor, din care nu lipsesc regi, împărați, artiști și scriitori. Turnul Eiffel, Catedrala Notre Dame, Muzeul Luvru sau Opera Garnier rămân obiective atemporale. Dacă mai adăugăm și străduțele din Montmarte sau cafenelele șic din Saint-Germain-des-Près, e clar de ce ,,Parisul e întotdeauna o idee bună".

6. Roma (Italia) - Topul e completat și de Cetatea Eternă. În Roma, e ușor să fii copleșit de măreție. De la operele lui Michelangelo (precum Pieta sau tavanul Capelei Sixtine) la arhitectura monumentală a Basilicii Sfântul Petru, de la frumusețea Fontanei di Trevi la impunătorul Colloseum, toate impresioneză în fiecare an milioane de turiști.

7. Marrakech (Maroc) - Descris de vizitatori ca un loc magic, Marrakech-ul oferă piețe pline de mirodenii, grădini și palate. Sună ca un basm oriental, nu-i așa?

8. Bangkok (Thailanda) - Aglomerată și plină de viață, capitala Thailandei este, de asemenea, o destinație de top în 2026. Energia orașului și viața de noapte sunt printre preferatele turiștilor, scriu cei de la Tripadvisor.

9. Creta (Grecia) - Cea mai mare insulă din Grecia atrage, în primul rând, prin plajele spectaculoase. Efalonissi, situată în vestul insulei, a fost desemnată anul trecut cea mai frumoasă plajă din Lume. Balos, Falassarna sau plaja cu plamieri Vai se numără și ele printre preferatele turiștilor. Și chiar dacă nu vă place să stați prea mult la plajă, în Creta cu siguranță aveți ce face: vă puteți aventura pe un traseu montan (cel mai înalt vârf are 2.456 de metri) sau prin Cheile Samaria (cele mai lungi din Europa), vă puteți plimba prin orașe pline de istorie precum Heraklion, Chania sau Rhetymnon și, dacă vă plac legendele Greciei Antice, puteți vizita situl arheologic Knosos.

10. New York City (Statele Unite ale Americii) - Empire State Building, Statuia Libertății sau Central Park sunt obiectivele care fac din New York una dintre cele mai dorite destinații turistice și în 2026. Pe lângă clădiri și parcuri, orașul în sine este o experiență, nu degeaba se spune că ,,nu există niciun alt loc ca el" (Walt Whitman).



Celelalte desinații din top sunt:

11. Siem (Cambodgia)

12. Istanbul (Turcia)

13. Cusco (Peru)

14. Barcelona (Spania)

15. Lisabona (Portugalia)

16. Tokyo (Japonia)

17. Kathmandu (Nepal)

18. Edinburgh (Scoția, Marea Britanie)

19. Hurghada (Egipt)

20. Cabo San Lucas (Mexic)

21. Maldive

22. New Delhi (India)

23. Budapesta (Ungaria)

24. Seul (Coreea de Sud)

25. Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite)

Lista compeltă a destinațiilor de top, în funcție de continent sau tipul de călătorie pe care îl plănuiți, o găsiți aici.