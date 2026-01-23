search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Destinațiile anului 2026. Bali conduce topul

0
0
Publicat:

La începutul fiecărui an, site-ul Tripadvisor publică lista destinațiilor de top, în funcție de review-urile și opiniile utilizatorilor platformei. În 2026, pe primul loc se află insula Bali, urmată de un orașul în care nu te poți plictisi: Londra. Cine completează topul și pe ce loc sunt destinații precum Paris sau Maldive. 

Bali, pe primul loc în topul destinațiilor pentru 2026 FOTO Tripadvisor
Bali, pe primul loc în topul destinațiilor pentru 2026 FOTO Tripadvisor

Top 25 destinații din lume

1. Bali (Indonezia) - Nisip alb, corali, orezării, temple din piatră și o cultură unică. Sunt doar câteva dintre elementele cu care  Bali atrage turiștii. Potrivit Tripadvisor, Ubud este baza ideală pe insulă, dacă plănuiți să o vizitați în 2026. 

Este pentru prima oară când această destinație ocupă primul loc în topul celui mai faimos site de călătorii. 

2. Londra (Marea Britanie) - ,, Când un om se plictisește de Londra, e plictisit de viață", spunea Sir Samuel Johnson în secolul XVIII. Citatul se pare că a rămas valabil până în zilele noastre. Muzee, parcuri uriașe, străzi fascinante, clădiri în care s-a scris istorie, construcții moderne impresionante, musicaluri și piese de teatru celebre care se joacă în West End - Londra are de toate și continuă să impresioneze vizitatorii și în 2026.

3. Dubai (Emiratele Arabe Unite) -  Construit de la zero în deșert, o minune a ingineriei moderne, Dubaiul atrage de la an la an tot mai mulți turiști. Mai ales pe cei care sunt atrași de designul modern, entertainment și experiențe unice. 

4. Hanoi (Vietnam) - Capitala Vietnamului oferă monumente istorice bine conservate, lacuri, parcuri și mai bine de 600 de temple. Orașul este ușor de explorat cu ajutorul unui taxi, scriu cei care s-au bucurat deja de experiență.

5. Paris (Franța) - Orașul Luminilor nu avea cum să lipsească din top. Metropola respiră istorie și îi poartă pe vizitatori într-o poveste fascinantă de-a lungul secolelor, din care nu lipsesc regi, împărați, artiști și scriitori. Turnul Eiffel, Catedrala Notre Dame, Muzeul Luvru sau Opera Garnier rămân obiective atemporale. Dacă mai adăugăm și străduțele din Montmarte sau cafenelele șic din Saint-Germain-des-Près, e clar de ce ,,Parisul e întotdeauna o idee bună". 

Opera Garnier din Paris FOTO Opera de Paris
Opera Garnier din Paris FOTO Opera de Paris

6. Roma (Italia) - Topul e completat și de Cetatea Eternă. În Roma, e ușor să fii copleșit de măreție. De la operele lui Michelangelo (precum Pieta sau tavanul Capelei Sixtine) la arhitectura monumentală a Basilicii Sfântul Petru, de la frumusețea Fontanei di Trevi la impunătorul Colloseum, toate impresioneză în fiecare an milioane de turiști. 

7. Marrakech (Maroc) - Descris de vizitatori ca un loc magic, Marrakech-ul oferă piețe pline de mirodenii, grădini și palate. Sună ca un basm oriental, nu-i așa?

8. Bangkok (Thailanda) - Aglomerată și plină de viață, capitala Thailandei este, de asemenea, o destinație de top în 2026. Energia orașului și viața de noapte sunt printre preferatele turiștilor, scriu cei de la Tripadvisor.

Citește și: Călătoriile cu trenul pe care merită să le încerci măcar odată în viață. Cele mai frumoase trasee feroviare din Europa

9. Creta (Grecia) - Cea mai mare insulă din Grecia atrage, în primul rând, prin plajele spectaculoase. Efalonissi, situată în vestul insulei, a fost desemnată anul trecut cea mai frumoasă plajă din Lume. Balos, Falassarna sau plaja cu plamieri Vai se numără și ele printre preferatele turiștilor. Și chiar dacă nu vă place să stați prea mult la plajă, în Creta cu siguranță aveți ce face: vă puteți aventura pe un traseu montan (cel mai înalt vârf are 2.456 de metri) sau prin Cheile Samaria (cele mai lungi din Europa), vă puteți plimba prin orașe pline de istorie precum Heraklion, Chania sau Rhetymnon și, dacă vă plac legendele Greciei Antice, puteți vizita situl arheologic Knosos. 

Plaja Elafonissi, Creta
Plaja Elafonissi, Creta

10. New York City (Statele Unite ale Americii) - Empire State Building, Statuia Libertății sau Central Park sunt obiectivele care fac din New York una dintre cele mai dorite destinații turistice și în 2026. Pe lângă clădiri și parcuri, orașul în sine este o experiență, nu degeaba se spune că ,,nu există niciun alt loc ca el" (Walt Whitman). 

Celelalte desinații din top sunt:

11. Siem (Cambodgia)

12. Istanbul (Turcia)

13. Cusco (Peru)

14. Barcelona (Spania)

15. Lisabona (Portugalia)

16. Tokyo (Japonia)

17. Kathmandu (Nepal)

18. Edinburgh (Scoția, Marea Britanie)

19. Hurghada (Egipt)

20. Cabo San Lucas (Mexic)

21. Maldive

22. New Delhi (India)

23. Budapesta (Ungaria)

24. Seul (Coreea de Sud)

25. Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite)

Barcelona, pe locul 15 în top FOTO Shutterstock
Barcelona, pe locul 15 în top FOTO Shutterstock

Lista compeltă a destinațiilor de top, în funcție de continent sau tipul de călătorie pe care îl plănuiți, o găsiți aici

Călătorii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
S-a câștigat la Loto. De unde este românul care a luat premiul de peste 1,1 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Lovitură pentru tot fotbalul românesc! Ce șansă ratează SuperLiga
fanatik.ro
image
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Mircea Lucescu, internat de urgență!
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cum scapi de gheața din curte fără să distrugi cimentul. Metode sigure
playtech.ro
image
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata. Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presa din Bulgaria: ”Radu Drăgușin a semnat contractul vieții sale”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Mario Alin. Anunțul făcut de familia adolescentului
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Cum arată legitimaţia pe care niciun român nu ar vrea să o vadă în 2026. Ordinul a intrat în vigoare FOTO
romaniatv.net
image
Mutarea care schimbă jocul. Ce cadou îi face Trump lui Zelenski
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Kate Middleton foto profimedia 1066342880 jpg
A fugit într-un suflet și-a făcut un gest care-a topit inimile fanilor ei! Imaginile au devenit virale! „Kate e minunată!”
okmagazine.ro
Fursecuri nuci cu crema Sursa foto shutterstock 558061027 jpg
Fursecuri „nuci‟ cu cremă. Mai fragede nu există!
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc