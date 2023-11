Pericolele care îi pândesc pe români într-o destinație turistică de top din Europa. „Îți vine să-i aplauzi, nu să chemi poliția””

Una dintre cele mai populare destinații din Europa, un oraș vizitat de milioane de turiști anual, este un adevărat paradis pentru hoți. Mai mulți turiști români se plâng de faptul că bandele de hoți speculează orice neatenție și le întind capcane turiștilor naivi

Barcelona este una dintre destinațiile turistice de top pe placul românilor și nu numai. Marele oraș spaniol atrage an de an milioane de turiști, însă odată cu ei și bande de hoți care jefuiesc pe oricine au ocazia.

Vestea a ajuns și la urechile unei românce care și-a propus să ajungă în capitala Cataloniei, iar acum ezită, de teamă să nu cadă victimă hoților. Femeia s-a adresat membrilor grupului de Facebook „Vacanțe do it yourself”, cerându-le sfaturi, dacă să viziteze sau nu Barcelona.

„Bună tuturor! Urmează să plec în Barcelona și am o mică “reținere”. Tot aud că se întâmplă frecvent să le fie furate bunurile străinilor pe stradă; telefoane, portofele, etc. Ați ști să îmi spuneți dacă e, într-adevăr, un motiv de îngrijorare? Locuind în România, nu pot să spun că m-ar impacienta foarte tare aspectul ăsta, că noi deja suntem obișnuiți cu ale noastre, dar auzind așa de multe de la străini, ajung să mă întreb dacă furtul e mai frecvent decât la noi. Mulțumesc mult!”, e postarea femeii.

Membrii grupului s-au mobilizat pentru a-i răspunde, iar cei mai mulți i-au dat dreptate și i-au spus că teama sa e îndreptățită. Au existat însă și alte reacții interesante.

„Aș zice că se fură mult mai mult decât la noi, acolo sunt experți din toată lumea. Dar, cu puțină atenție, n-ar trebui să fie motive de îngrijorare. Nu lăsați telefoane pe masă la terase, sau bani/portofel în greacă, și geaca pe scaun. În metrou atenție sporită”, a sfătuit-o cineva.

Altcineva i-a lăudat pe hoții spanioli pentru ingeniozitatea lor. „În Barcelona, furtul e ridicat la nivel de artă, au niște strategii și scenarii de îți vine să îi aplauzi la final, nu să chemi poliția. Totuși, cu un bun simț turistic și un strop de atenție sporită veți fi în regulă. Eu nu am avut nicio problemă, dar nu am degete să număr cunoscuții și prietenii care au rămas fără câte ceva în Barcelona”, a spus o altă turistă.

Ce e de făcut

Alticineva a atras atenția asupra faptului că toate orașele turistice, nu doar Barcelona, sunt pline de hoți și de infractori și a venit cu unele recomandări.

„Nu știu cum e în Barcelona, dar presupun că e același risc pe care îl are un turist în orice alt oraș vizitat de milioane de persoane. Eu, când merg în city break-uri, țin documentele și obiectele de valoare doar într-o gentuță mică, din aceea gen poștaș pe care o am timpul în față. Nu folosesc rucsac, nu bag telefonul in buzunar și sunt atentă (fără a fi paranoică ) la persoanele din jurul meu. Până acum, nu mi s-a întâmplat să pierd/mi se fure ceva (și sper nici să nu pățesc) și am călătorit destul de mult, am mai fost si singură în unele deplasări de serviciu", a adăugat altcineva.

Un alt membru al grupului susține că singurul loc unde a fost furat a fost Bucureștiul. Asta chiar dacă a străbătut toată lumea.

„Am călătorit in ultimii 15 ani în atât de multe locuri încât nu mai știu numărul, la Barcelona am fost de 5 ori și urmează în decembrie să mai mergem o dată și singurul loc unde mi s-a furat vreodată ceva a fost într-un autobuz in București. Dacă sunteți precauți, cum e și normal până la urmă, nu cred că aveți de ce să vă faceti griji suplimentare. Vacanță frumoasă!”, a fost altă opinie.

„Hoții miros bogăția, sărăcia nu-i interesează”

În fine, cineva a venit cu câteva sfaturi de bun simț, foarte bune și în atenția oricărui turist și nu numai.

„Gentuța în față. Nu luați bijuterii, ceasuri scumpe, nu faceți paradă de haine de firmă. E bine să aveți două acte. Buletin și pașaport. Pașaportul lăsat la hotel. Cel mai bine e să aveți revolut, puneți acolo niște bani, cât aveți nevoie. În rest, nu vă îngrijorați. Hoții miros bogăția. Săracia nu îi interesează”, au fost cele mai bune sfaturi.