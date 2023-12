Capcanele în care cad români ce aleg o destinație exotică de vacanță. „Nu-ți recomand să riști, amenzile sunt infernale”

Obiceiuri care pot să pară banale în România și în Europa, în general, sunt aspru pedepsite pe alte continente, iar de multe ori turiștii nici măcar nu cunosc aceste reguli.

Un român care intenționează să meargă în Singapore a aflat că nu are voie să intre în această țară cu mai multe pachete de țigări, în caz contrar riscând o amendă usturătoare. Pentru a afla mai multe detalii, el s-a adresat internauților de pe grupul Vacanțe do it yourself.

„Bună ziua, mâine plec spre Singapore, am citit că se plătește o taxă pentru țigări, dar nu e nimic clar. O să am 5 pachete la mine, voiam sa întreb dacă știe cineva cam cât e taxa sau dacă au vreo regulă și se poate trece cu un număr limitat de pachete? Mulțumesc mult”, a fost postarea sa.

Ce riscă fumătorii în Singapore

Rândurile sale au stârnit o adevărată dezbatere printre membrii grupului, care s-au contrazis la nesfârșit pe această temă. „Teoretic nu ai voie, practic nu o să-ți zică nimeni nimic pentru 5 pachete. Daca ai mai multe (un cartuș, spre exemplu), ține-le separat prin bagaj, eventual mai arunci un pachet, două și prin buzunarul de la geacă”, a fost o primă reacție.

O doamnă care a fost la rândul ei în Singapore și a avut asupra ei mai multe pachete de țigări susține că fie nu există astfel de taxe, fie nu se fac verificări. „Eu am avut în septembrie un cartuș în bagajul de cală și nu mi-a zis nimeni nimic. Nici nu știam că trebuie plătită vreo taxă. Presupun că nu se fac niciun fel de verificări.”

„Se fac verificari după ce îți iei bagajul de cală, dar pe sărite. Ai avut noroc că nu te-au controlat”, i-a răspuns cineva.

Altcineva, o altă doamnă, spune că vameșii din Singapore i-au distrus țigările, nu înainte de-ai oferi o alternativă deloc avantajoasă. „Eu am fost acum câțiva ani cu un cartuș și mi-au zis că pot trece cu el dacă plătesc o taxă care mi s-a părut mult prea mare (mult mai mult decât a costat cartușul, dar nu mai țin minte suma exactă). Nu am plătit, așa că le-au trecut prin tocător în fața mea Nu au menționat nicio amendă. Ceilalți din grup care aveau pachetele împrăștiate prin bagaj au trecut fără să fie observați”, a spus ea.

A fost completată de un alt internaut, care a precizat și ce sumă e de plătit pentru a trece cu un cartuș în Singapore. „Exact așa am pățit și eu, că m-am dus să le declar de fraier....ai voie cu un cartuș, dacă plătești taxă. Mie mi-au lăsat pachetul desfăcut pe care îl aveam în buzunar, mi-au spus să mai păstrez unul și să plătesc taxă pentru celelalte 8... aproape 160 de euro. Evident, am preferat să mi le treacă prin tocător în fața mea... ceilalți, care aveau tot 10 pachete, dar rătăcite prin bagaj, au trecut relaxați. Nimeni nu i-a controlat. Totuși, dacă i-ar fi controlat ar fi platit o amendă serioasă.”

De la dezbatere la „împunsături”

Alți doi membri ai grupului s-au luat la harță, după ce s-au contrazis. „Nu ai voie sa intri cu țigări în Singapore, deloc. Și nici nu-ți recomand să riști pentru că în Singapore țigările lor au steagul ștanțat pe toată lungimea țigării. Și amenzile sunt infernale, dar ideea e că dacă le cumperi de la ei din aeroport țigările sunt mai ieftine ca la noi. Și nu ai voie cu gumă de mestecat de nici un fel. Și ca ultima chestie vezi că Singapore nu are acord de roaming și să folosești wifi-ul cuiva (chiar dacă nu e parolat) e caz penal. Eu am aflat faza când am ajuns acolo. Nema telefon, nema net”, a spus primul.

„Nu mai scrieți prostii. În orice țară ajungi (din afara UE), primul lucru îți iei cartelă de mobil și ai net. Nici un turist umblat cât de cât nu e bătut în cap să folosească cartela de acasă cu tarife gigantice”, l-a contrat altul.

„Mă scuzi mr Expert, dar sunt și persoane care au abonamente plătite de companie (cum este cazul meu) care merg în delegații, deci nu au niciun interes să cumpere cartela pe cont propriu. Asta nu înseamnă ca e bătut în cap. Era doar o informație pe care mie mi-ar fi plăcut sa o primesc în momentul acela, dar din păcate atunci nu am dat de turiști «umblați» sau mai puțin «bătuți în cap»”, a replicat cel atacat.

„Îmi mențin punctul de vedere. Să pornești într-o țară fără să știi măcar cât costa roamingul e sau curaj sau prostie. Deci mai bine ai stat fără net decât să plătești 5-10 euro? Nu mi se pare prea înțelept. În Singapore cred că în fiecare zi econimisești 20-30 euro daca ai informațiile corecte”, a insistat cel care l-a contrazis inițial.

„Să aveți în vedere că în Singapore nu se fumează oriunde. Se fumează doar în locuri limitate de ei prin niște pătrățele desenate pe asfalt care limitează teritoriul. Așa cum nu se consumă mâncare și băuturi în metrou. Oricum o să vedeți atenționare și cu amenda care se aplică”, a intervenit altcineva.