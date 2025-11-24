Video Zgomotele din interiorul unui sicriu i-au șocat pe participanții la funeraliile unei femei. Și-au dat seama că „moarta” era, de fapt, vie chiar înainte să o incinereze

O femeie de 65 de ani din Thailanda și-a șocat familia îndoliată după ce „a revenit la viață” și a bătut în capacul sicriului cu câteva momente înainte de a fi incinerată, potrivit Daily Mail Online.

Chonthirot a fost declarată moartă la domiciliul său din Phitsanulok, nordul Thailandei, în dimineața zilei de 23 noiembrie.

Rudele au crezut că a murit în pace, așa că familia ei a așezat-o într-un sicriu alb și a pornit într-o călătorie de patru ore, parcurgând 362 km până la un templu de la periferia Bangkokului, care oferă servicii gratuite de incinerare și înmormântare pentru persoanele sărace.

Femeia s-a trezit însă în propriul sicriu când camioneta a ajuns la templu, șocând rudele când a început să bată în lemn.

Imaginile de la momentul care i-a lăsat fără cuvinte pe participanții la funeralii o arată pe Chonthirot cum se mișcă în sicriu, în timp ce familia ei privește cu neîncredere.

Fratele mai mic al femeii, Mongkol, în vârstă de 57 de ani, a relatat că sora sa era imobilizată la pat de doi ani și a fost găsită „moartă” la ora 2 dimineața.

„Este un miracol că s-a trezit”

Bărbatul a declarat că a semnat chiar și documentele care confirmau decesul ei, pe care le-a înmânat călugărului budist care urma să oficieze slujba.

„Am fost șocat, surprins și fericit că sora mea era încă în viață. Aproape că am leșinat de surprindere. Este un miracol că s-a trezit”, a spus Mongkol.

„Am văzut că încă se mișca”

Un angajat al templului a povestit că era pe punctul de a muta sicriul din lemn în sală pentru o scurtă ceremonie înainte de incinerare, când a auzit bătăi și un strigăt slab de ajutor venind din interior:

„Am dat la o parte pânza care o acoperea și am înghețat când am văzut că încă se mișca. Era conștientă, respira slab și dădea din cap, dar nu putea să vorbească. Am rămas uimit, pentru că nu mai trăisem niciodată așa ceva”.

O ambulanță a preluat-o pe femeie și a transportat-o la spitalul Bang Yai.

Templul Wat Rat Prakhong Tham a anunțat că va acoperi cheltuielile medicale.

Amintim că, în luna iulie a acestui an, un bărbat din Italia, în vârstă de 78 de ani, declarat mort după stop cardiac, s-a trezit după 30 de minute, medicii vorbind despre un nou caz al „fenomenului Lazăr”.

În urmă cu zece ani, o româncă din Arad care fusese declarată moartă, la Spitalul Judeţean, și-a revenit în simţuri pe targa de la morgă, înainte de autopsie.